Todo ha quedado listo para una nueva edición del Clásico Tapatío. El duelo que paraliza a todo Jalisco se llevará a cabo este sábado 10 de octubre. No te pierdas el juego Atlas vs. Chivas EN VIVO desde el Estadio Jalisco, por lo que aquí te dejaré con los horarios y canales de transmisión del encuentro . Por ahora, Chivas ocupa el tercer lugar del campeonato con 18 unidades, mientras que Atlas está sexto con 17 puntos, por lo que ambos se encuentran entre las primeras ubicaciones del campeonato mexicano.

Señal de TUDN y Canal 5 para ver Atlas vs. Chivas en vivo y en directo, este sábado 10 de octubre, por la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. (Foto: Imagen creada por Depor)

¿A qué hora juega Atlas vs. Chivas hoy por Liga MX?

No te pierdas la transmisión del partido del Atlas vs. Chivas a partir de las 19:00 horas Centro de México, en lo que será el juego que tengamos por una nueva edición del Clásico Tapatío en esta Jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026.

Hora México: 19:00 horas CDMX

19:00 horas CDMX Hora Estados Unidos: 11:10 p.m. ET

¿Qué canal transmite Atlas vs. Chivas EN VIVO por Liga MX 2026?

La transmisión en México del juego Atlas vs. Chivas EN VIVO podrás seguirla en TV abierta a través de Canal 5 y TUDN, mientras que por streaming en la plataforma de ViX Premium. Estos son los canales para que puedas mirar este enfrentamiento desde el Estadio Jalisco.

Canales México: TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

TUDN, Canal 5 y ViX Premium. Canales Estados Unidos: TUDN USA y Universo.

Posibles alineaciones de Atlas vs. Chivas por Liga MX

Atlas: Camilo Vargas; Adonis Frías, Manuel Capasso, Juan José Purata, Jorge Sánchez, Elías Montiel, Paulo Ramírez, Sergio Hernández, Luis Esteves, Ryan Mmaee, Florian Monzón.

Camilo Vargas; Adonis Frías, Manuel Capasso, Juan José Purata, Jorge Sánchez, Elías Montiel, Paulo Ramírez, Sergio Hernández, Luis Esteves, Ryan Mmaee, Florian Monzón. Chivas: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Diego Campillo, Bryan González, Daniel Aguirre, Kevin Castañeda, Oso González, Santiago Sandoval, Piojo Alvarado y Ricardo Marín.