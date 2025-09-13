Una nueva edición del Clásico Nacional se vivirá este sábado 13 de septiembre, esta vez desde el Estadio Ciudad de los Deportes. Mira el juego de Chivas de Guadalajara vs. Club América, a través de la señal de Canal 5 en TV abierta y TUDN en señal de paga, así como ViX Premium en Streaming . El inicio del partido está programado para las 9:15 p.m. hora CDMX. Mencionar que las Chivas llegan últimas en la tabla con apenas 4 puntos en 7 jornadas, mientras que el América está -con 17 unidades- a un punto del líder Monterrey.

TUDN y Canal 5 EN VIVO - dónde ver Chivas vs. América por el Clásico Nacional de Liga MX (Video: @ClubAmerica)