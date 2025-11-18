La Selección de Panamá se encuentra al borde de conseguir una clasificación histórica al Mundial 2026, pero la tensión es máxima: necesitan imperativamente una victoria contra El Salvador en casa este martes 18 de noviembre a las 20:00 hora local (19:00 en El Salvador; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) para asegurar su lugar en el torneo. Panamá actualmente se encuentra empatada a puntos con Surinam en el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf, aunque la selección panameña ocupa el segundo lugar debido a una desventaja de tres goles en el diferencial con su rival directo. Este panorama convierte su último partido en una verdadera final; solo el triunfo les da una oportunidad real de asegurar su segunda participación en una Copa del Mundo. El destino de Panamá no solo depende de su resultado en casa, sino también del resultado del otro partido clave del grupo, donde Surinam se enfrentará a Guatemala como visitante este martes 18 de noviembre. Si bien La Selecta ya no tiene posibilidades de clasificar, miles de salvadoreños apoyarán a su selección al presenciar el duelo por señal abierta y plataformas digitales. La transmisión principal será por Canal 4 EN VIVO, mientras que quienes prefieran opciones online podrán usar TCS Go! o TCS Go Web. Aquí te explico todas las alternativas.
¿Dónde ver El Salvador vs. Surinam EN VIVO por TV abierta?
El partido será transmitido EN DIRECTO para todo el país a través de Canal 4, señal abierta del Grupo Megavisión. La cobertura incluye previa, narración, análisis y pospartido, sin costo para todos los televidentes dentro de El Salvador.
¿Cómo ver Canal 4 de El Salvador en televisión?
La señal de Canal 4 puede sintonizarse fácilmente en todo el territorio salvadoreño mediante:
- Canal 4.1 (Televisión digital abierta)
- Canal 4 (Analógico / Claro TV / Movistar TV / Tigo)
- Canal 1004 (Claro TV Satélite)
Al tratarse de una señal nacional, basta un televisor con antena aérea para ver la transmisión sin costo adicional.
¿Cómo ver Canal 4 de El Salvador por streaming online?
La opción oficial para ver Canal 4 EN VIVO online es TCS Go!, la app de Telecorporación Salvadoreña (TCS), disponible en Android y iOS. Desde allí puedes ver la programación en directo, incluida la transmisión del partido de la Selecta.
También está disponible TCS Go Web, la versión accesible desde navegadores en computadoras, laptops y smart TVs. Solo necesitas crear una cuenta gratuita y contar con buena conexión a internet para ver el encuentro en tiempo real.