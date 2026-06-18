México y Corea del Sur se enfrentan en un duelo clave por la clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por la Fecha 2 del Grupo A, en el Estadio Akron de Guadalajara (casa de las Chivas) a las 19:00 horas de la Ciudad de México . Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido en vivo y en directo por señal abierta, cable y plataforma online legal, a través de Canal 2 de Las Estrellas.

La expectativa por ver nuevamente en acción a la selección mexicana es máxima, tras un debut convincente en el marcador pero todavía irregular en el juego ante Sudáfrica, resuelto con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. A pesar del triunfo, el propio aficionado mexicano y parte de la prensa especializada coincidieron en que el ‘Tri’ aún tiene amplio margen de mejora en generación de ocasiones, solidez defensiva y regularidad en los 90 minutos, aspectos clave si quiere sostener un rendimiento competitivo en el calendario internacional que viene.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Guía completa para ver el Mundial 2026 en México: canales de TV, números por operador, partidos en señal abierta y cobertura total por ViX. FOTO DE ALEKSANDRA ALESHCHENKO PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES

¿Dónde ver Las Estrellas (Canal 2) EN VIVO, México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

Las Estrellas se ve en prácticamente todo México en el canal virtual 2.1 de la TDT (televisión digital abierta) , con algunas excepciones puntuales donde usa otro canal virtual o numérico. Para el México vs. Corea del Sur, la señal abierta principal de Televisa para el país serán Canal 5 y Canal 9, mientras que Las Estrellas puede usar ventanas o programación especial según la región.

Estado / Región Ciudad o zona (población servida) Distintivo Canal digital físico Canal virtual habitual Ciudad de México CDMX y área metropolitana XEW-TDT 32 2.1 Baja California Ensenada XHEBC-TDT 26 2.1 Baja California Mexicali XHBM-TDT 34 2.1 Baja California Tijuana XHUAA-TDT 22 19.1 (no 2.1) Baja California Sur Ciudad Constitución XHCBC-TDT 30 2.1 Baja California Sur Guerrero Negro XHGWT-TDT 26 2.1 Baja California Sur La Paz XHLPT-TDT 28 2.1 Baja California Sur San José del Cabo XHSJT-TDT 27 2.1 Campeche Campeche capital XHCPA-TDT 34 2.1 Campeche Ciudad del Carmen XHCDC-TDT 22 2.1 Chiapas Tuxtla Gutiérrez XHTUA-TDT 29 2.1 Chiapas Tapachula XHAA-TDT 23 2.1 Chihuahua Chihuahua capital XHFI-TDT 26 2.1 Chihuahua Ciudad Juárez XEPM-TDT 29 2.2 (Las Estrellas El Paso) Coahuila Torreón XHO-TDT 20 2.1 Coahuila / Nuevo León Monterrey y Saltillo XHX-TDT 23 2.1 Colima Colima y Manzanillo XHBZ-TDT 16 2.1 Durango Durango XHDI-TDT 21 2.1 Guanajuato León XHLGT-TDT 27 2.1 Guerrero Acapulco XHAP-TDT 32 2.1 Guerrero Chilpancingo XHCK-TDT 20 2.1 Guerrero Ixtapa-Zihuatanejo XHIZG-TDT 27 2.1 Hidalgo Tulancingo XHTWH-TDT 34 2.1 Jalisco Guadalajara XHGA-TDT 24 2.1 Jalisco Puerto Vallarta XHPVT-TDT 36 2.1 Estado de México y zona centro Altzomoni (sirve Pachuca, Puebla, Cuernavaca, Tlaxcala) XHTM-TDT 36 2.1 Estado de México Toluca XHTOL-TDT 19 2.1 Michoacán Morelia (afiliación histórica) XHKW-TDT 16 2.1 (afiliada hasta 2021) Nayarit Tepic XHTEN-TDT 28 2.1 Oaxaca Oaxaca capital XHBN-TDT 29 2.1 Puebla Zacatlán XHZAP-TDT 20 2.1 Querétaro Querétaro XHZ-TDT 32 2.1 Quintana Roo Cancún XHCCN-TDT 21 2.1 Quintana Roo Chetumal XHCHF-TDT 27 2.1 Quintana Roo Cozumel XHCOQ-TDT 30 2.1 San Luis Potosí San Luis Potosí y Rioverde XHSLA-TDT 31 2.1 Sinaloa Culiacán XHBT-TDT 23 2.1 Sinaloa Mazatlán XHOW-TDT 25 2.1 Sonora Hermosillo XHHES-TDT 23 2.1 Sonora Nogales XHNOS-TDT 17 2.1 Tabasco Villahermosa XHVIZ-TDT 32 2.1 Tamaulipas Reynosa y Matamoros XHTAM-TDT 28 2.1 Tamaulipas Nuevo Laredo XHLAR-TDT 29 2.1 Veracruz Veracruz (Tele Ver, retransmisor de Las Estrellas) XHFM-TDT 24 2.1 Veracruz Coatzacoalcos XHCV-TDT 24 2.1 Yucatán Mérida (Televisión Peninsular, retransmisor) XHTP-TDT 30 2.1 Yucatán Valladolid XHVTT-TDT 32 2.1 Zacatecas / Aguascalientes Zacatecas y Aguascalientes XHBD-TDT 16 2.1

¿Cómo ver Las Estrellas EN VIVO GRATIS, México vs. Corea del Sur?

En televisión digital abierta, el estándar de la red de Las Estrellas es:

Canal virtual general: 2.1 en casi todo el país.

Excepción principal: en Tijuana (XHUAA-TDT), el virtual 2.1 no se puede usar por interferencia con señales de Estados Unidos, por lo que se asigna 19.1 de forma provisional.

En Ciudad de México, la estación cabecera es XEW‑TDT, canal digital físico 32, virtual 2.1.

Hora, fecha y TV para ver Horario, TV y dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO por Mundial 2026

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Jueves 18 de junio de 2026 Partido: México vs. Corea del Sur por la Jornada 2 del Mundial 2026

México vs. Corea del Sur por la Jornada 2 del Mundial 2026 Lugar: Estadio Azteca

Estadio Azteca Horario: 19:00 horas CDMX

19:00 horas CDMX Canal TV: Canal 2 Las Estrellas

Canal 2 Las Estrellas Streaming: ViX Premium