México y Corea del Sur se enfrentan en un duelo clave por la clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por la Fecha 2 del Grupo A, en el Estadio Akron de Guadalajara (casa de las Chivas) a las 19:00 horas de la Ciudad de México. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido en vivo y en directo por señal abierta, cable y plataforma online legal, a través de Canal 2 de Las Estrellas.
La expectativa por ver nuevamente en acción a la selección mexicana es máxima, tras un debut convincente en el marcador pero todavía irregular en el juego ante Sudáfrica, resuelto con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. A pesar del triunfo, el propio aficionado mexicano y parte de la prensa especializada coincidieron en que el ‘Tri’ aún tiene amplio margen de mejora en generación de ocasiones, solidez defensiva y regularidad en los 90 minutos, aspectos clave si quiere sostener un rendimiento competitivo en el calendario internacional que viene.
¿Dónde ver Las Estrellas (Canal 2) EN VIVO, México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?
Las Estrellas se ve en prácticamente todo México en el canal virtual 2.1 de la TDT (televisión digital abierta), con algunas excepciones puntuales donde usa otro canal virtual o numérico. Para el México vs. Corea del Sur, la señal abierta principal de Televisa para el país serán Canal 5 y Canal 9, mientras que Las Estrellas puede usar ventanas o programación especial según la región.
|Estado / Región
|Ciudad o zona (población servida)
|Distintivo
|Canal digital físico
|Canal virtual habitual
|Ciudad de México
|CDMX y área metropolitana
|XEW-TDT
|32
|2.1
|Baja California
|Ensenada
|XHEBC-TDT
|26
|2.1
|Baja California
|Mexicali
|XHBM-TDT
|34
|2.1
|Baja California
|Tijuana
|XHUAA-TDT
|22
|19.1 (no 2.1)
|Baja California Sur
|Ciudad Constitución
|XHCBC-TDT
|30
|2.1
|Baja California Sur
|Guerrero Negro
|XHGWT-TDT
|26
|2.1
|Baja California Sur
|La Paz
|XHLPT-TDT
|28
|2.1
|Baja California Sur
|San José del Cabo
|XHSJT-TDT
|27
|2.1
|Campeche
|Campeche capital
|XHCPA-TDT
|34
|2.1
|Campeche
|Ciudad del Carmen
|XHCDC-TDT
|22
|2.1
|Chiapas
|Tuxtla Gutiérrez
|XHTUA-TDT
|29
|2.1
|Chiapas
|Tapachula
|XHAA-TDT
|23
|2.1
|Chihuahua
|Chihuahua capital
|XHFI-TDT
|26
|2.1
|Chihuahua
|Ciudad Juárez
|XEPM-TDT
|29
|2.2 (Las Estrellas El Paso)
|Coahuila
|Torreón
|XHO-TDT
|20
|2.1
|Coahuila / Nuevo León
|Monterrey y Saltillo
|XHX-TDT
|23
|2.1
|Colima
|Colima y Manzanillo
|XHBZ-TDT
|16
|2.1
|Durango
|Durango
|XHDI-TDT
|21
|2.1
|Guanajuato
|León
|XHLGT-TDT
|27
|2.1
|Guerrero
|Acapulco
|XHAP-TDT
|32
|2.1
|Guerrero
|Chilpancingo
|XHCK-TDT
|20
|2.1
|Guerrero
|Ixtapa-Zihuatanejo
|XHIZG-TDT
|27
|2.1
|Hidalgo
|Tulancingo
|XHTWH-TDT
|34
|2.1
|Jalisco
|Guadalajara
|XHGA-TDT
|24
|2.1
|Jalisco
|Puerto Vallarta
|XHPVT-TDT
|36
|2.1
|Estado de México y zona centro
|Altzomoni (sirve Pachuca, Puebla, Cuernavaca, Tlaxcala)
|XHTM-TDT
|36
|2.1
|Estado de México
|Toluca
|XHTOL-TDT
|19
|2.1
|Michoacán
|Morelia (afiliación histórica)
|XHKW-TDT
|16
|2.1 (afiliada hasta 2021)
|Nayarit
|Tepic
|XHTEN-TDT
|28
|2.1
|Oaxaca
|Oaxaca capital
|XHBN-TDT
|29
|2.1
|Puebla
|Zacatlán
|XHZAP-TDT
|20
|2.1
|Querétaro
|Querétaro
|XHZ-TDT
|32
|2.1
|Quintana Roo
|Cancún
|XHCCN-TDT
|21
|2.1
|Quintana Roo
|Chetumal
|XHCHF-TDT
|27
|2.1
|Quintana Roo
|Cozumel
|XHCOQ-TDT
|30
|2.1
|San Luis Potosí
|San Luis Potosí y Rioverde
|XHSLA-TDT
|31
|2.1
|Sinaloa
|Culiacán
|XHBT-TDT
|23
|2.1
|Sinaloa
|Mazatlán
|XHOW-TDT
|25
|2.1
|Sonora
|Hermosillo
|XHHES-TDT
|23
|2.1
|Sonora
|Nogales
|XHNOS-TDT
|17
|2.1
|Tabasco
|Villahermosa
|XHVIZ-TDT
|32
|2.1
|Tamaulipas
|Reynosa y Matamoros
|XHTAM-TDT
|28
|2.1
|Tamaulipas
|Nuevo Laredo
|XHLAR-TDT
|29
|2.1
|Veracruz
|Veracruz (Tele Ver, retransmisor de Las Estrellas)
|XHFM-TDT
|24
|2.1
|Veracruz
|Coatzacoalcos
|XHCV-TDT
|24
|2.1
|Yucatán
|Mérida (Televisión Peninsular, retransmisor)
|XHTP-TDT
|30
|2.1
|Yucatán
|Valladolid
|XHVTT-TDT
|32
|2.1
|Zacatecas / Aguascalientes
|Zacatecas y Aguascalientes
|XHBD-TDT
|16
|2.1
¿Cómo ver Las Estrellas EN VIVO GRATIS, México vs. Corea del Sur?
En televisión digital abierta, el estándar de la red de Las Estrellas es:
- Canal virtual general: 2.1 en casi todo el país.
- Excepción principal: en Tijuana (XHUAA-TDT), el virtual 2.1 no se puede usar por interferencia con señales de Estados Unidos, por lo que se asigna 19.1 de forma provisional.
- En Ciudad de México, la estación cabecera es XEW‑TDT, canal digital físico 32, virtual 2.1.
Hora, fecha y TV para ver Horario, TV y dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO por Mundial 2026
- Fecha: Jueves 18 de junio de 2026
- Partido: México vs. Corea del Sur por la Jornada 2 del Mundial 2026
- Lugar: Estadio Azteca
- Horario: 19:00 horas CDMX
- Canal TV: Canal 2 Las Estrellas
- Streaming: ViX Premium