La emoción del Copa del Mundo de la FIFA se vive en todo el planeta y millones de aficionados están pendientes del esperado partido entre México y Corea del Sur por la Fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026 desde el imponente Estadio Akron de Guadalajara este jueves 18 de junio de 2026 (7:00 p.m. CDMX) y podrá verse EN VIVO en distintos países de Sudamérica mediante la señal de DIRECTV Sports y la plataforma de streaming DGO Online. Los fanáticos disfrutan al máximo de los encuentros del Mundial 2026 siguiéndolos desde televisores, celulares, tablets y Smart TV con cobertura completa, previa especial y transmisión minuto a minuto.

Celebración de los jugadores en el terreno de juego tras los noventa minutos. Revise cómo quedó el partido de México vs. Corea del Sur en vivo y acceda al resultado final en directo online del Mundial 2026. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO por Internet para México vs. Corea del Sur?

El partido México vs. Corea del Sur por la Fecha 2 del Grupo A del Mundial FIFA 2026 podrá verse EN VIVO a través de DIRECTV Sports en Sudamérica y también online mediante DGO desde cualquier dispositivo compatible con internet.

La transmisión estará disponible para usuarios con servicio activo de DIRECTV y para suscriptores de DGO, plataforma que permite acceder a canales deportivos en vivo, repeticiones, contenido exclusivo y cobertura completa del Mundial 2026.

Para ver el México vs. Corea del Sur EN VIVO online mediante DGO debes:

Ingresar a la aplicación DGO desde celular, Smart TV o computadora.

Iniciar sesión con tu cuenta activa.

Acceder al canal DIRECTV Sports o al evento destacado del Mundial 2026.

Además, la plataforma será compatible con:

Android

iPhone y iPad

Smart TV

Roku

Fire TV

Apple TV

Chromecast

Navegadores web

¿En qué países DIRECTV transmitirá el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá cobertura del Mundial FIFA 2026 en varios países de Sudamérica mediante televisión satelital y streaming por DGO.

Estos son algunos de los países donde podrá verse el México vs. Corea del Sur por DIRECTV:

Argentina

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Uruguay

Venezuela

En varios de estos territorios, DIRECTV compartirá derechos de transmisión con canales locales de señal abierta y otras plataformas deportivas oficiales.

El tricolor sale a buscar la clasificación en la Copa Mundial FIFA 2026. Verifique a qué hora juega y en qué canal transmiten México vs. Corea del Sur en vivo hoy por la jornada del Grupo A en TV online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

Precios de DGO y DIRECTV Sports en Sudamérica

Los precios de suscripción para acceder a DGO y DIRECTV Sports pueden variar según el país y el tipo de plan contratado. Actualmente, estos son algunos de los valores aproximados en Sudamérica:

Perú

DGO Básico: desde US$14.99 mensuales

Argentina

DGO Full: desde US$16.99 mensuales

Chile

DGO: desde US$15.99 mensuales

Colombia

DGO: desde US$13.99 mensuales

Ecuador

DGO: desde US$14.99 mensuales

Los planes incluyen acceso a canales deportivos, películas, series y transmisiones EN VIVO del Mundial FIFA 2026 mediante internet.

¿A qué hora juega México vs. Corea del Sur en Sudamérica?

Estos son los horarios confirmados para seguir el partido México vs. Corea del Sur por la Fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026:

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.