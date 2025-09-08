Panamá y Guatemala se miden en la fecha 2 de las Eliminatorias Concacaf este lunes 8 de septiembre, a las 20:30 (Ciudad de Panamá; 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT) , en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Ambos llegan con aspiraciones mundialistas y prometen un duelo intenso, con buen ritmo y ocasiones claras, en un césped que suele potenciar la presión alta y la verticalidad. ¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial estará a cargo de Telemetro en señal abierta y cableoperadores. Aquí te contamos todo lo que necesita saber para sintonizar el canal que televisa el partido de Los Canaleros.

Para Los Canaleros, el reto pasa por aprovechar la localía y la amplitud por bandas; para Los Chapines, por la solidez defensiva y la transición rápida. Un choque de alto voltaje que puede marcar la tendencia del Grupo A desde el arranque de la jornada.

¿Dónde ver Telemetro EN VIVO, Panamá vs. Guatemala por Eliminatorias Concacaf 2026?

Telemetro transmite en vivo el Panamá vs. Guatemala por señal abierta en Canal 13 y en los cableoperadores Cable Onda, Sky y Claro TV. A continuación, los números de canal por operador.

Canal 13 en Señal Abierta

Canal 13 de Cable Onda

Canal 195 de SKY

Canales 4 SD y 130 HD de Claro TV

¿Cómo ver Telemetro ONLINE GRATIS por Internet?

Si estás fuera de casa, puedes ver Telemetro en tu celular, PC o tablet de dos formas: 1) desde el sitio web, entrando a la sección “En directo”; o 2) a través de Medcom GO, con registro gratuito y apps para Android e iOS. Ten en cuenta que ciertos contenidos pueden estar sujetos a restricciones geográficas, por lo que no siempre estarán disponibles en el extranjero sin soluciones adicionales.

Horario, TV y dónde ver en vivo Panamá vs. Guatemala por Eliminatorias Concacaf 2026

Fecha : Lunes 8 de septiembre de 2025

: Lunes 8 de septiembre de 2025 Partido : Panamá vs. Guatemala, por fecha 2 de las Eliminatorias Concacaf 2026

: Panamá vs. Guatemala, por fecha 2 de las Eliminatorias Concacaf 2026 Horario : 20:30 horas de Ciudad de Panamá; 9:30 pm ET / 6:30 pm PT

: 20:30 horas de Ciudad de Panamá; 9:30 pm ET / 6:30 pm PT TV : Telemetro (Canal 13)

: Telemetro (Canal 13) Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez