El FC Barcelona recibe al París Saint-Germain (PSG) este miércoles 1 de octubre en el Estadi Olímpic Lluís Companys, por la fase de liga de la Champions League 2025. Un duelo imperdible que reúne historia, estrellas y ambición: los culés de Hansi Flick llegan tras un triunfo sobre Newcastle, mientras que los parisinos de Luis Enrique arrasaron con Atalanta en su debut europeo.

Horario Barcelona vs PSG en México

Día: Miércoles 1 de octubre de 2025

Miércoles 1 de octubre de 2025 Hora en México: 14:00 (CDMX)

Dónde ver Barcelona vs PSG en México

En México, el partido Barcelona vs PSG se podrá seguir a través de distintas plataformas de streaming. Una de las principales opciones es Caliente TV, el servicio online de Caliente, que ofrece transmisiones deportivas en vivo, incluidos partidos de la Champions League.

¿Qué es Caliente TV?

Caliente TV es la plataforma digital de la casa de apuestas Caliente.mx, que permite ver eventos deportivos en vivo a través de internet. Está disponible en México y ofrece acceso a transmisiones de fútbol, boxeo, béisbol y otros deportes, integrando apuestas deportivas con streaming en directo.

Se puede usar en computadoras, tablets y celulares .

. La transmisión es en alta calidad (dependiendo de la conexión a internet).

(dependiendo de la conexión a internet). Es exclusiva para usuarios registrados en Caliente.mx.

Cómo ver el partido Barcelona vs PSG por Caliente TV

Para acceder a la transmisión en vivo del partido, los pasos son:

Registrarse en Caliente.mx. Acceder a la sección de Caliente TV dentro de la cuenta. Buscar el evento: Champions League – Barcelona vs PSG. Hacer clic en “Ver en vivo”.

La señal estará disponible en streaming online, tanto en el sitio web como en la app oficial.

Cuánto cuesta Caliente TV en México

El acceso a Caliente TV no tiene costo adicional, pero se requiere:

Estar registrado en Caliente.mx .

. Tener saldo en la cuenta o haber realizado una apuesta reciente (aunque sea de bajo monto).

Esto significa que el partido puede verse de manera gratuita, siempre y cuando el usuario cumpla con las condiciones mínimas de la plataforma.

Barcelona vs. PSG: partidazo de Champions League a la vista

El duelo entre Barcelona y PSG es uno de los más atractivos de la fase de grupos de la Champions League 2025. Los culés buscan consolidar su proyecto bajo Flick, con Pedri y Lamine Yamal como figuras, mientras que el PSG de Luis Enrique llega como gran candidato tras golear en su debut.

Con Caliente TV y las demás opciones de streaming disponibles, los aficionados en México podrán disfrutar EN VIVO del choque entre dos gigantes europeos.

Barcelona recibe al PSG en el Estadi Olímpic Lluís Companys por la Champions League 2025. (Foto; FC Barcelona)