Sigue la transmisión de la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Téllez, este sábado 3 de enero de 2026 desde San Juan, Puerto Rico. (Foto: DAZN)
Sigue la transmisión de la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Téllez, este sábado 3 de enero de 2026 desde San Juan, Puerto Rico. (Foto: DAZN)
Piero Hatto
mailPiero Hatto

Este sábado 3 de enero, Amanda Serrano vs. Reina Téllez protagonizarán un combate válido por el peso ligero, desde el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico. Aquí te cuento a qué hora inicia la pelea, en qué canal de TV podrás seguirla y todos los detalles de este combate de boxeo. Cabe destacar que Reina Téllez no logró dar con los 57.00 kg requeridos, por lo que no podrá ostentar a llevarse los títulos que defiende Amanda Serrano, en caso de llevarse la victoria.

Conoce los horarios y canales que transmitirán la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO, este sábado 3 de enero de 2026. (Foto: @whatsyourhustl)
Conoce los horarios y canales que transmitirán la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO, este sábado 3 de enero de 2026. (Foto: @whatsyourhustl)

¿A qué hora pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO?

La transmisión del combate de Amanda Serrano vs. Reina Téllez está programada para iniciar aproximadamente a las 11:30 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos, 10:30 p.m. Centro de México o 12:30 a.m. de San Juan, Puerto Rico. Esta es la hora estimada para el inicio de la pelea estelar.

Cabe señalar que las peleas preliminares iniciarán desde las 2:30 p.m. Tiempo del Este y las estelares iniciarán desde las 8:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos.

¿Dónde ver Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO desde USA y México?

La transmisión en Estados Unidos, México y todo el mundo de la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO se podrá ver a través de la señal de DAZN, único canal que va a transmitir la pelea por completo desde la cartelera preliminar.

Cartelera de Amanda Serrano vs. Reina Téllez

  • Amanda Serrano vs. Reina Téllez - Peso Pluma | ESTELAR
  • Stephanie Han (c) vs. Holly Holm - Por el título WBA de peso ligero | COESTELAR
  • Ebanie Bridges vs. Alexis Araiza MonesPeso Gallo (Bantamweight)
  • Krystal Rosado-Ortiz vs. Tania WaltersPeso Gallo (Bantamweight)
  • Yankiel Rivera vs. Jonathan GonzálezPeso Mosca (Flyweight)
  • Jan Paul Rivera vs. Alfredo CruzPeso Pluma (Featherweight)
  • Henry Lebrón vs. Juan TapiaPeso Superpluma (Super Featherweight)
  • Abner Figueroa vs. Edwin RodríguezPeso Gallo (Bantamweight)
  • Chris Echevarría vs. Gabriel Bernardi CruzPeso Supergallo (Super Bantamweight)
  • Yadiel Lozano vs. Johniel RamosPeso Superpluma (Super Featherweight)
  • Caleb Josué Tirado vs. Justin HillPeso Gallo (Bantamweight)
  • Alexis Chaparro vs. Augusto LealPeso Medio (Middleweight)

Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: sábado 3 de enero de 2026
  • Lugar: Coliseo Roberto Clemente, San Juan, Puerto Rico
  • Horario: 8:00 p.m. ET inicio de cartelera - 11:30 p.m. ET Serrano vs. Téllez
  • Canal TV y Streaming: DAZN
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

TAGS