Este sábado 3 de enero, Amanda Serrano vs. Reina Téllez protagonizarán un combate válido por el peso ligero, desde el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico. Aquí te cuento a qué hora inicia la pelea, en qué canal de TV podrás seguirla y todos los detalles de este combate de boxeo . Cabe destacar que Reina Téllez no logró dar con los 57.00 kg requeridos, por lo que no podrá ostentar a llevarse los títulos que defiende Amanda Serrano, en caso de llevarse la victoria.

Conoce los horarios y canales que transmitirán la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO, este sábado 3 de enero de 2026. (Foto: @whatsyourhustl)

¿A qué hora pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO?

La transmisión del combate de Amanda Serrano vs. Reina Téllez está programada para iniciar aproximadamente a las 11:30 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos, 10:30 p.m. Centro de México o 12:30 a.m. de San Juan, Puerto Rico. Esta es la hora estimada para el inicio de la pelea estelar.

Cabe señalar que las peleas preliminares iniciarán desde las 2:30 p.m. Tiempo del Este y las estelares iniciarán desde las 8:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos.

¿Dónde ver Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO desde USA y México?

La transmisión en Estados Unidos, México y todo el mundo de la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO se podrá ver a través de la señal de DAZN, único canal que va a transmitir la pelea por completo desde la cartelera preliminar.

Cartelera de Amanda Serrano vs. Reina Téllez

Amanda Serrano vs. Reina Téllez - Peso Pluma | ESTELAR

- Peso Pluma | Stephanie Han (c) vs. Holly Holm - Por el título WBA de peso ligero | COESTELAR

- Por el título WBA de peso ligero | Ebanie Bridges vs. Alexis Araiza Mones – Peso Gallo (Bantamweight)

– Krystal Rosado-Ortiz vs. Tania Walters – Peso Gallo (Bantamweight)

– Yankiel Rivera vs. Jonathan González – Peso Mosca (Flyweight)

– Jan Paul Rivera vs. Alfredo Cruz – Peso Pluma (Featherweight )

– ) Henry Lebrón vs. Juan Tapia – Peso Superpluma (Super Featherweight)

– Abner Figueroa vs. Edwin Rodríguez – Peso Gallo (Bantamweight)

– Chris Echevarría vs. Gabriel Bernardi Cruz – Peso Supergallo (Super Bantamweight)

– Yadiel Lozano vs. Johniel Ramos – Peso Superpluma (Super Featherweight)

– Caleb Josué Tirado vs. Justin Hill – Peso Gallo (Bantamweight)

– Alexis Chaparro vs. Augusto Leal – Peso Medio (Middleweight)

Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 3 de enero de 2026

sábado 3 de enero de 2026 Lugar: Coliseo Roberto Clemente, San Juan, Puerto Rico

Coliseo Roberto Clemente, San Juan, Puerto Rico Horario: 8:00 p.m. ET inicio de cartelera - 11:30 p.m. ET Serrano vs. Téllez

8:00 p.m. ET inicio de cartelera - 11:30 p.m. ET Serrano vs. Téllez Canal TV y Streaming: DAZN