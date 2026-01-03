Este sábado 3 de enero, Amanda Serrano vs. Reina Téllez protagonizarán un combate válido por el peso ligero, desde el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico. Aquí te cuento a qué hora inicia la pelea, en qué canal de TV podrás seguirla y todos los detalles de este combate de boxeo. Cabe destacar que Reina Téllez no logró dar con los 57.00 kg requeridos, por lo que no podrá ostentar a llevarse los títulos que defiende Amanda Serrano, en caso de llevarse la victoria.
¿A qué hora pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO?
La transmisión del combate de Amanda Serrano vs. Reina Téllez está programada para iniciar aproximadamente a las 11:30 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos, 10:30 p.m. Centro de México o 12:30 a.m. de San Juan, Puerto Rico. Esta es la hora estimada para el inicio de la pelea estelar.
Cabe señalar que las peleas preliminares iniciarán desde las 2:30 p.m. Tiempo del Este y las estelares iniciarán desde las 8:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos.
¿Dónde ver Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO desde USA y México?
La transmisión en Estados Unidos, México y todo el mundo de la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO se podrá ver a través de la señal de DAZN, único canal que va a transmitir la pelea por completo desde la cartelera preliminar.
Cartelera de Amanda Serrano vs. Reina Téllez
- Amanda Serrano vs. Reina Téllez - Peso Pluma | ESTELAR
- Stephanie Han (c) vs. Holly Holm - Por el título WBA de peso ligero | COESTELAR
- Ebanie Bridges vs. Alexis Araiza Mones – Peso Gallo (Bantamweight)
- Krystal Rosado-Ortiz vs. Tania Walters – Peso Gallo (Bantamweight)
- Yankiel Rivera vs. Jonathan González – Peso Mosca (Flyweight)
- Jan Paul Rivera vs. Alfredo Cruz – Peso Pluma (Featherweight)
- Henry Lebrón vs. Juan Tapia – Peso Superpluma (Super Featherweight)
- Abner Figueroa vs. Edwin Rodríguez – Peso Gallo (Bantamweight)
- Chris Echevarría vs. Gabriel Bernardi Cruz – Peso Supergallo (Super Bantamweight)
- Yadiel Lozano vs. Johniel Ramos – Peso Superpluma (Super Featherweight)
- Caleb Josué Tirado vs. Justin Hill – Peso Gallo (Bantamweight)
- Alexis Chaparro vs. Augusto Leal – Peso Medio (Middleweight)
- Fecha: sábado 3 de enero de 2026
- Lugar: Coliseo Roberto Clemente, San Juan, Puerto Rico
- Horario: 8:00 p.m. ET inicio de cartelera - 11:30 p.m. ET Serrano vs. Téllez
- Canal TV y Streaming: DAZN