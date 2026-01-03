Conoce los horarios y canales que transmitirán la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO, este sábado 3 de enero de 2026. (Foto: @whatsyourhustl)
Este sábado 3 de enero, Amanda Serrano vs. Reina Téllez se enfrentarán desde el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico, en un combate donde la local tiene todas las de ganar ante la estadounidense, que hará su debut. Eso sí, la peleadora estadounidense no ha logrado dar con el peso acordado de 57.00 kg, marcando 57.4 en su segundo intento en la balanza, por lo que no podrá optar a los títulos WBA y WBO que ostenta Serrano. Aquí te cuento a qué hora empieza y qué canales transmiten la pelea.

¿A qué hora inicia Amanda Serrano vs. Reina Téllez?

La transmisión de la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Téllez iniciará a partir de las 11:30 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos o 12:30 a.m. de Puerto Rico. Aquí te dejo con todos los horarios para seguir la cartelera completa.

PaísesCartelera preliminarCartelera estelarAmanda Serrano vs. Reina Téllez
Puerto Rico3:30 p.m.9:00 p.m.12:30 a.m.
Estados Unidos2:30 p.m. ET8:00 p.m. ET11:30 p.m. ET
México1:30 p.m.7:00 p.m.10:30 p.m.
Centroamérica1:30 p.m.7:00 p.m.10:30 p.m.
Argentina y Chile4:30 p.m.10:00 p.m.1:30 a.m.
Perú y Colombia2:30 p.m.8:00 p.m.11:30 p.m.

¿Qué canal transmite la pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO?

La transmisión de la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Téllez en todo el mundo será a través de DAZN, único canal que va a transmitir este combate desde el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico. Revisa la suscripción a esta plataforma acorde a los costos de tu país.

Cartelera de Amanda Serrano vs. Reina Téllez

  • Amanda Serrano vs. Reina Téllez - Peso Pluma | ESTELAR
  • Stephanie Han (c) vs. Holly Holm - Por el título WBA de peso ligero | COESTELAR
  • Ebanie Bridges vs. Alexis Araiza MonesPeso Gallo (Bantamweight)
  • Krystal Rosado-Ortiz vs. Tania WaltersPeso Gallo (Bantamweight)
  • Yankiel Rivera vs. Jonathan GonzálezPeso Mosca (Flyweight)
  • Jan Paul Rivera vs. Alfredo CruzPeso Pluma (Featherweight)
  • Henry Lebrón vs. Juan TapiaPeso Superpluma (Super Featherweight)
  • Abner Figueroa vs. Edwin RodríguezPeso Gallo (Bantamweight)
  • Chris Echevarría vs. Gabriel Bernardi CruzPeso Supergallo (Super Bantamweight)
  • Yadiel Lozano vs. Johniel RamosPeso Superpluma (Super Featherweight)
  • Caleb Josué Tirado vs. Justin HillPeso Gallo (Bantamweight)
  • Alexis Chaparro vs. Augusto LealPeso Medio (Middleweight)

  • Fecha: sábado 3 de enero de 2026
  • Lugar: Coliseo Roberto Clemente, San Juan, Puerto Rico
  • Horario: 8:00 p.m. ET inicio de cartelera - 11:30 p.m. ET Serrano vs. Téllez
  • Canal TV y Streaming: DAZN
