Al-Ahly vs. Al Ittihad EN VIVO , se enfrentan hoy, 15 de diciembre, en directo desde el estadio Abdullah Sports City, en Yeda, Arabia Saudita, en el partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Clubes 2023 y se jugará a partir de la 1:00 p.m. ET (10:00 a.m. PT / 11:00 a.m. MT / 12:00 p.m. CT) . Guía de canales para ver por TV y Online el compromiso.

Al Ittihad, equipo dirigido por Marcelo Gallardo y liderado en el campo por Karim Benzema, no tuvo problemas para superar su debut en el Mundial de Clubes al imponerse a Auckland City en un duelo donde destacó su capitán, que con su gol se convirtió en el primer jugador en la historia en anotar en cuatro ediciones de la competición. Además del ex Real Madrid, el cuadro árabe tiene en su plantilla a más elementos con recorrido por el fútbol de Europa, como los centrocampistas N’Golo Kanté, Fabinho o el atacante brasileño Romarinho.

En tanto, Al-Ahly se presenta en la competición siendo el líder de su grupo en el actual torneo continental y tercer clasificado en la Premier League de Egipto. El equipo es dirigido por el suizo Marcell Koller y su escuadra está conformada por una cantidad importante de jugadores de la selección de los ‘Faraones’, como el portero Mohamed El-Shenawy. Sus cartas ofensivas son el sudafricano Percy Tau, el maliense Aliou Dieng y el francés Anthony Modeste.

Al-Ahly vs Al Ittihad en vivo: datos del partido

Ciudad: Jeddah, Arabia Saudí

Estadio: King Abdullah Sport City Stadium

Fecha: viernes 15 de diciembre

Horario: 19:00 ES, 11:00 MX, 13:00 US (ET)

Árbitro: Jesús Valenzuela

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Al-Ahly vs Al Ittihad?

El partido EN DIRECTO será transmitido por FIFA+ para Estados Unidos, Perú, España, y el resto de los países del mundo. En México, además, se podrá ver el Al-Ahly vs Al Ittihad EN VIVO a través de ViX+.

¿A qué hora ver Al-Ahly vs Al Ittihad en vivo desde Arabia Saudí?

Horarios del partido en el mundo. Consulta la hora de inicio, según el país en donde te encuentres:

Estados Unidos (PT): 10:00 a.m.

Estados Unidos (MT): 11:00 a.m.

Estados Unidos (CT): 12:00 p.m.

México: 12:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 1:00 p.m.

Perú: 1:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Brasil: 3:00 p.m.

España: 7:00 p.m.