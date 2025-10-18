El FC Barcelona recibe este sábado 18 de octubre de 2025 al Girona en el Estadio Olímpico de Montjuic, en un duelo atractivo por la novena jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. El equipo de Hansi Flick buscan recuperar el liderato del torneo español, mientras que los Blanc-i-Vermells intentarán salir del fondo de la tabla y dar la sorpresa en territorio catalán. Si vives en Estados Unidos o México, te detallamos a qué hora y por dónde ver el partido Barcelona vs. Girona para que no te pierdas ni un solo instante.
Horario del Barcelona vs. Girona en USA y México
- México (CDMX): 8:15 a.m. (Tiempo del Centro)
- Estados Unidos (ET): 10:15 a.m.
- Estados Unidos (PT): 7:15 a.m.
- España: 16:15 p.m.
Canales de TV y streaming para ver el Barcelona vs. Girona
- México: Sky Sports y Sky+
- Estados Unidos: ESPN Select, ESPN App, ESPN Deportes y fuboTV (con prueba gratuita)
- España: DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD
Barcelona vs. Girona: contexto del partido
El Barcelona llega con la misión de recuperar confianza tras una racha ajustada de resultados en LaLiga y con la presión de mantener el primer puesto frente a su eterno rival, el Real Madrid. La presencia de jugadores como Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Pedri será clave en el ataque culé.
Por su parte, el Sevilla afronta el duelo con la necesidad de sumar para escalar posiciones. Con hombres como Alexis Sánchez y Nemanja Gudelj, los de Nervión buscarán aprovechar los espacios que deja el Barça en defensa y dar la sorpresa en Montjuïc.
Historial reciente de Barcelona vs. Girona
En los últimos cinco enfrentamientos por LaLiga, el FC Barcelona y Girona están igualados con dos victorias y un empate. El último cruce entre ambos se disputó el pasado 30 de marzo de 2025, cuando los blaugranas aplastaron 4-1 a los Gironins en el Olímpico de Montjuic.
Próximos partidos del FC Barcelona y Girona
- El FC Barcelona visitará al Real Madrid en la siguiente fecha de LaLiga.
- El Girona Fútbol Club, en tanto, será local ante el Real Oviedo.