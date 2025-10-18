El FC Barcelona recibe este sábado 18 de octubre de 2025 al Girona en el Estadio Olímpico de Montjuic, en un duelo atractivo por la novena jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. El equipo de Hansi Flick buscan recuperar el liderato del torneo español, mientras que los Blanc-i-Vermells intentarán salir del fondo de la tabla y dar la sorpresa en territorio catalán. Si vives en Estados Unidos o México, te detallamos a qué hora y por dónde ver el partido Barcelona vs. Girona para que no te pierdas ni un solo instante.

Horario del Barcelona vs. Girona en USA y México

México (CDMX): 8:15 a.m. (Tiempo del Centro)

8:15 a.m. (Tiempo del Centro) Estados Unidos (ET): 10:15 a.m.

10:15 a.m. Estados Unidos (PT): 7:15 a.m.

7:15 a.m. España: 16:15 p.m.

Canales de TV y streaming para ver el Barcelona vs. Girona

México: Sky Sports y Sky+

Sky Sports y Sky+ Estados Unidos: ESPN Select, ESPN App, ESPN Deportes y fuboTV (con prueba gratuita)

ESPN Select, ESPN App, ESPN Deportes y fuboTV (con prueba gratuita) España: DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD

Barcelona vs. Girona: contexto del partido

El Barcelona llega con la misión de recuperar confianza tras una racha ajustada de resultados en LaLiga y con la presión de mantener el primer puesto frente a su eterno rival, el Real Madrid. La presencia de jugadores como Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Pedri será clave en el ataque culé.

Por su parte, el Sevilla afronta el duelo con la necesidad de sumar para escalar posiciones. Con hombres como Alexis Sánchez y Nemanja Gudelj, los de Nervión buscarán aprovechar los espacios que deja el Barça en defensa y dar la sorpresa en Montjuïc.

Historial reciente de Barcelona vs. Girona

En los últimos cinco enfrentamientos por LaLiga, el FC Barcelona y Girona están igualados con dos victorias y un empate. El último cruce entre ambos se disputó el pasado 30 de marzo de 2025, cuando los blaugranas aplastaron 4-1 a los Gironins en el Olímpico de Montjuic.

Próximos partidos del FC Barcelona y Girona

El FC Barcelona visitará al Real Madrid en la siguiente fecha de LaLiga.

visitará al Real Madrid en la siguiente fecha de LaLiga. El Girona Fútbol Club, en tanto, será local ante el Real Oviedo.