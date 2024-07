EN VIVO + EN DIRECTO | Costa Rica vs Paraguay se enfrentan este martes 2 de julio desde las 7:00 p.m. (ET) enel Q2 Stadium de Texas, en la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Copa América 2024. Los paraguayos tienen la obligación de ganar, si quieren pasar a la siguiente ronda. Por su parte, los ‘ticos’ no dependen de sí mismos; deberán esperar el resultado de Brasil ante Colombia, quienes juegan en simultáneo. Aquí te compartimos toda la información de horarios por país hasta una guía de canales para ver por TV (señal abierta) y streaming online.

¿A qué hora ver Paraguay vs. Costa Rica por la Copa América 2024?

Te comparto los horarios por país para que sepas a qué hora empieza el partido entre Paraguay vs. Costa Rica por la fecha 3 del grupo D de la Copa América 2024.

19:00 horas | Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Bolivia

20:00 horas | Perú, Colombia, Ecuador

21:00 horas | México

00:00 horas (3 de julio) | Londres

Horarios desde USA para ver Paraguay vs. Costa Rica por Copa América 2024

ZONA HORARIA CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 7:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 6:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 5:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 4:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Links para ver Costa Rica vs. Paraguay por Copa América 2024

A continuación, te comparto los links streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles y así ver el Costa Rica vs. Paraguay en vivo por la Copa América 2024 desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV.

Link para ver Costa Rica vs. Paraguay en vivo vía Teletica por Android

Link para ver Costa Rica vs. Paraguay en vivo vía Teletica por IOS

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Costa Rica EN VIVO?

Para seguir el partido Paraguay vs. Costa Rica, desde México, por la fecha 3 del grupo D de la Copa América a través del Canal 5, TV Azteca 7 y TUDN. Si deseas mirarlo por Streaming e Internet, tus mejores opciones para hacerlo están en TUDN, ViX Premium y Azteca Deportes (GRATIS). De esta manera, podrás verlo desde tu teléfono móvil, PC, Smart TV y Tablet.