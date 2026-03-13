El Clásico Mundial de Béisbol 2026 entra en su fase más emocionante. Tras una fase de grupos electrizante, el loanDepot park de Miami se prepara para recibir los duelos de eliminación directa que definirán al nuevo monarca del béisbol mundial: República Dominicana vs. Corea del Sur, este viernes 13 de marzo a partir de las 6:30 p.m. ET . Si quieres ver el partido en vivo en directo online por cuartos de final, te comparto la lista de horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde ver streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Conoce los horarios por región, qué canales de TV y dónde ver streaming online el juego entre República Dominicana vs. Corea del Sur. (Foto: Composición Mag)

A qué hora juega República Dominicana vs. Corea del Sur por el CMB 2026

Revisa los horarios por cada país para ver el partido entre República Dominicana vs. Corea del Sur de cuartos de final se disputa este viernes 13 de marzo a las 6:30 p. m. ET .

Estados Unidos – Costa Este (ET): 6:30 p. m.​

Estados Unidos – Centro (CT): 5:30 p. m.​

Estados Unidos – Montaña (MT): 4:30 p. m.​

Estados Unidos – Pacífico (PT): 3:30 p. m.​

República Dominicana: 7:30 p. m.​

Puerto Rico: 7:30 p. m.​

Venezuela: 7:30 p. m.​

Cuba: 6:30 p. m.​

México (CDMX): 5:30 p. m.​

Panamá: 6:30 p. m.​

Colombia: 6:30 p. m.​

Perú: 6:30 p. m.​

Chile: 8:30 p. m.​

Argentina: 8:30 p. m.​

Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua: entre 5:30 p. m. y 6:30 p. m. según el país.​

Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay: entre 6:30 p. m. y 8:30 p. m. según la zona horaria.

Qué canales transmite el partido Rep. Dominicana vs. Corea del Sur EN VIVO EN DIRECTO por TV y Online

Región / País Canal de TV principal Streaming / opción online típica* Estados Unidos (Costa Este) FS2 Apps/web de FOX Sports, servicios tipo YouTube TV, Hulu Live, Fubo, DirecTV Stream (según suscripción y mercado) Estados Unidos (Centro) FS2 Igual que Costa Este, ajustado a zona horaria local Estados Unidos (Montaña) FS2 Igual que Costa Este, ajustado a zona horaria local Estados Unidos (Pacífico) FS2 Igual que Costa Este, ajustado a zona horaria local República Dominicana Señal local con derechos WBC 2026 (generalmente cadenas deportivas nacionales y/o cable que retransmiten feed de FOX/FS2) Plataformas de los canales locales con derechos y/o apps de operador de cable/satélite (según acuerdo local) Puerto Rico Cadenas deportivas locales que tomen la alimentación internacional de WBC (habitualmente ligadas a FOX/FS2 en eventos previos) Apps de esos canales y/o de cable (Claro, Liberty, etc.) donde se incluya la señal internacional Venezuela Canales deportivos nacionales con derechos del Clásico (en 2026 distribuidos desde el paquete FOX/FS2 para LatAm) Plataformas OTT de los canales locales y servicios de TV paga que incluyan la señal Cuba Señal deportiva estatal que retransmita la alimentación internacional del torneo (según acuerdos de derechos vigentes) Streaming oficial de la TV nacional, si habilita el juego, o acceso a plataformas regionales con derechos México (CDMX) Cadenas deportivas de TV de paga que posean el paquete FOX Sports / FS2 para WBC 2026 Apps de esos canales (FOX Sports MX, operadores de cable/satélite, etc.) Panamá Canales deportivos locales y regionales con sublicencia del paquete FOX/FS2 Plataformas online de esos canales y de operadores de TV paga Colombia Señal deportiva nacional que posea el Clásico (suele llegar vía FOX/FS2 para LatAm) Apps y plataformas de TV paga con esos canales deportivos Perú Canales deportivos de cable con derechos del WBC 2026, generalmente derivados del paquete FOX Sports para la región Streaming de esos canales vía operador de cable/OTT (Movistar, DirecTV, etc.) Chile Cadenas deportivas regionales que retransmitan la señal de FS2/FOX para el Clásico Apps/web de esos canales y plataformas de TV de pago Argentina Canales deportivos de TV paga con el paquete FOX Sports / WBC 2026 Streaming de esos canales dentro de servicios de TV por internet y cable Resto de Centroamérica (ej. Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua) Señales deportivas regionales con sublicencia del paquete FOX/FS2 para el Clásico Apps de esos canales y plataformas de los operadores de cable/satélite Resto de Sudamérica (Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay) Cadenas deportivas que distribuyen la señal del WBC 2026 desde FOX/FS2 en la región Plataformas online de TV paga y apps de los canales con derechos

Datos clave que debes saber sobre Rep. Dominicana vs. Corea del Sur

Conoce los horarios, canales de TV, streaming online y más detalles del partido entre República Dominicana vs. Corea del Sur EN VIVO este viernes 13 de marzo desde Miami, Florida, Estados Unidos.

Fecha: Viernes, 13 de marzo de 2026.

Viernes, 13 de marzo de 2026. Hora: 6:30 PM (ET) / 7:30 PM (República Dominicana).

6:30 PM (ET) / 7:30 PM (República Dominicana). Sede: LoanDepot Park, Miami (Casa de los Marlins).

LoanDepot Park, Miami (Casa de los Marlins). Canales en RD: VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral 39.

VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral 39. Streaming: Disney+ (Latinoamérica) y la App de Fox Sports (EE. UU.).