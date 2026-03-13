Conoceremos al primer semifinalista del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este viernes 13 de marzo, desde el LoanDepot Park de Miami, Florida, mira el juego de República Dominicana vs. Corea del Sur a través de la señal de ESPN o Disney Plus Premium desde Latinoamérica, encuentro que iniciará desde las 6:30 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Es la primera vez que ambas selecciones chocarán en este campeonato, por lo que tenemos un duelo inédito por los cuartos de final del torneo.

Revisa los horarios por país, canales de TV y dónde ver el partido República Dominicana vs. Corea del Sur EN VIVO por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, República Dominicana vs. Corea del Sur por Clásico Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí puedes disfrutar del partido entre República Dominicana vs. Corea del Sur por cuartos de final del Clásico Mundial 2026.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Cómo mirar ESPN 2 EN VIVO, República Dominicana vs. Corea del Sur por Clásico Mundial 2026?

ESPN 2 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio streaming de Disney Plus.

Países ESPN 2 Streaming Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) Disney Plus Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) Disney Plus Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) Disney Plus Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus Uruguay DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) Disney Plus Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39) Disney Plus Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) Disney Plus Bolivia Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) Disney Plus México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD) Disney Plus República Dominicana Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) Disney Plus Honduras Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus El Salvador Sky (551) t Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Nicaragua Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y TiGo (302 SD, 403 y 1101 HD) Disney Plus Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Costa Rica Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155) Disney Plus Panamá Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), TiGo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, República Dominicana vs. Corea del Sur por Clásico Mundial 2026? Precios por país

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

¿En qué dispositivos puedo ver Disney Plus Premium?

Disney+ Premium en Latinoamérica se puede ver en móviles, PC, smart TV, dispositivos de streaming y consolas, siempre que cumplan ciertos requisitos de sistema y modelo.

Smart TV y TV conectada

Categoría Marca / modelo soportado Requisitos mínimos técnicos Smart TV LG LG con webOS 3.0 o superior (modelos 2016 en adelante). Sistema webOS actualizado, acceso a LG Content Store. Smart TV Samsung Samsung con Tizen (modelos 2016 o más recientes). Tizen compatible con app Disney+, acceso a Samsung Apps. Smart TV Hisense Modelos 2017+ con VIDAA U2.5, U3, 4.0 o posterior. Tienda de apps con Disney+, firmware al día. Android TV / Google TV Philips, Sony Bravia, TCL, Sharp, NVIDIA Shield, Xiaomi Mi Box, Dynalink, otros con Android TV/Google TV. Android TV con Android 5.0 o superior Otras marcas Vestel, Sunny, Saba, Sogo, Nevir y TVs con Android TV integrado. Compatibilidad con app Disney+ en su tienda. Dispositivos Android TV externos TV Box Android certificados (p.ej. NVIDIA Shield, Xiaomi Mi Box). Android 5.0+ y Google Play Store. Apple TV Apple TV 4.ª generación o posterior. tvOS compatible con la app Disney+. Amazon Fire TV Fire TV / Fire TV Stick con Fire OS 5.0 o superior. Fire OS actualizado, tienda de apps Amazon. Chromecast Chromecast 2.ª generación o posterior, Chromecast con Google TV. Red Wi‑Fi estable, app móvil o Google TV para controlar. Otros dispositivos conectados Google Nest Hub, Nest Hub Max, algunos decodificadores de TV paga (Flow, etc.). Soporte oficial de la operadora y app Disney+ integrada.

Móviles y tablets

Tipo de dispositivo Compatibilidad Requisitos mínimos técnicos Android (móvil/tablet) Teléfonos y tablets Android. Android 5.0 (Lollipop) o posterior; memoria libre para la app. iPhone iPhone compatibles con la versión reciente de la app. iOS 16.4 o posterior iPad iPad con iPadOS compatible. Versión de iPadOS equivalente a iOS 16.4 o mayor. Tablets Amazon Fire Dispositivos Fire con Fire OS 5.0 o superior. Fire OS actualizado, Amazon Appstore.

Computadoras y navegadores

Plataforma Cómo se ve Disney+ Premium Requisitos mínimos técnicos PC Windows Navegadores compatibles (Chrome, Edge, Firefox). Versión reciente del navegador, conexión de banda ancha. Mac Navegadores compatibles (Safari, Chrome, Firefox). Sistema y navegador actualizados. Laptops en general Acceso vía navegador web a Disney+. Soporte de DRM (Widevine/PlayReady) y buena conexión.

Consolas de videojuegos

Consola Compatibilidad Requisitos mínimos técnicos Xbox One App Disney+ disponible en Microsoft Store. Consola actualizada y con acceso a tienda. Xbox Series X S App Disney+ disponible. PlayStation 4 App Disney+ en PlayStation Store. Firmware reciente, cuenta PSN. PlayStation 5 App Disney+ en «Multimedia» > «Todas las aplicaciones». Firmware reciente, conexión a internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo el República Dominicana vs. Corea del Sur por Clásico Mundial 2026

Fecha : Miércoles 11 de marzo 2026

: Miércoles 11 de marzo 2026 Partido : República Dominicana vs. Corea del Sur, por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

: República Dominicana vs. Corea del Sur, por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 Hora : 6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT (USA)

: 6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT (USA) Canal en Estados Unidos : ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés)

: ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés) Streaming : Disney Plus Premium

: Disney Plus Premium Estadio: Estadio LoanDepot Park de Miami, Florida