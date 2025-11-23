LaLiga EA Sports nos ha regalado partidos llenos de emoción. El que protagonizarán Real Madrid y Elche a no será la excepción. Ambos equipos chocarán por la fecha 13 de dicha competición en el Estadio Manuel Martínez Valero. ¿Cuándo? Pues este domingo 23 de noviembre. El compromiso es imperdible, así que entérate de una vez a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el partido EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

Los amantes del fútbol están esperando con ansias este duelo debido a que cada equipo saldrá decidido a buscar los tres puntos para darle una alegría inmensa a su hinchada. ¿Cómo quedará el partido? Pronto lo sabremos. ¡Hay rumor de que habrá un gran espectáculo!

En la fecha pasada de LaLiga EA Sports, el Real Madrid empató sin goles con el Rayo Vallecano. (Foto: Thomas COEX / AFP)

¿A qué hora ver el Real Madrid vs. Elche EN VIVO en España?

Si te encuentras en España y deseas mirar EN VIVO el partido entre Real Madrid y Elche por LaLiga EA Sports, podrás hacerlo desde las 21:00 horas.

¿A qué hora ver el Real Madrid vs. Elche EN VIVO en México?

En México, el partido entre Real Madrid vs. Elche por LaLiga EA Sports podrás apreciarlo EN VIVO desde las 14:00 en CDMX, 13:00 en La Paz y 12:00 en Tijuana.

¿A qué hora ver el Real Madrid vs. Elche EN VIVO en Estados Unidos?

Si quieres ver el Real Madrid vs. Elche por LaLiga EA Sports EN VIVO y te encuentras en Estados Unidos, te informo que el partido iniciará a las 12:00 en California, 15:00 Florida y 14:00 Texas.

En su último encuentro por LaLiga EA Sports, el Elche igualó 1-1 con la Real Sociedad. (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

¿A qué hora inicia el Real Madrid vs. Elche EN VIVO en distintos países del mundo?

Alemania: 21:00

Suiza: 21:00

Austria: 21:00

Francia: 21:00

Portugal (Lisboa): 20:00

Inglaterra: 20:00

Italia: 21:00

Argentina: 17:00

Brasil (Brasilia): 17:00

Uruguay: 17:00

Chile (Santiago): 17:00

Colombia: 15:00

Ecuador (Quito): 15:00

Paraguay: 17:00

Perú: 15:00

Venezuela: 16:00

Bolivia: 16:00

Costa Rica: 14:00

Guatemala: 14:00

El Salvador: 14:00

Nicaragua: 14:00

Honduras: 14:00

Panamá: 15:00

Puerto Rico: 16:00

República Dominicana: 16:00

Canadá (Ottawa): 15:00

Cuba: 15:00

Haití: 15:00

¿Qué canal transmite el Real Madrid vs. Elche EN VIVO?

Si quieres ver el Real Madrid vs. Elche por LaLiga EA Sports EN VIVO, revisa la siguiente tabla, donde se indica el canal que transmitirá el compromiso este domingo 23 de noviembre, según el país en el que te encuentres.

Región Canal de TV Plataforma de Streaming Online España Movistar Plus+, DAZN LaLiga Movistar Plus+ App, DAZN México Sky Sports BlueToGo, Sky Sports App Estados Unidos ESPN Deportes ESPN+ Canadá TSN, RDS (en francés) TSN App, RDS App Sudamérica (excluyendo Brasil) ESPN, DirecTV Sports Star+, DGO (DirecTV GO) Brasil ESPN Star+ Centroamérica y República Dominicana Sky Sports BlueToGo, Sky Sports App Reino Unido LaLiga TV, Viaplay Sports 1 LaLiga TV App India Sports 18 -1/HD Jio Cinema, FanCode