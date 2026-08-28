Chivas de Guadalajara vs. Pachuca se perfila como uno de los partidos más atractivos de la sexta jornada del Apertura de la Liga MX. Este compromiso está pactado para este sábado 29 de agosto en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos registran tres derrotas y se encuentran en el puesto 14 con cuatro unidades. Por ello, están en la obligación de ganar, sobre todo porque serán locales.

Por su lado, Chivas de Guadalajara levantó su nivel. De la mano de Gabriel Milito, el ‘Rebaño Sagrado’ empezó a encontrar la solidez en su idea futbolística. Se ubican en la cuarta casilla con 10 puntos, a tres del líder América. Su visita al Hidalgo será la oportunidad perfecta para dar el golpe sobre la mesa.

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MÉXICO, (28/08/2026).- Horarios y canales que transmitirán EN VIVO el partido entre Chivas vs. Pachuca por la Liga MX que se realizará en el Estadio Hidalgo. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora juega Chivas de Guadalajara vs. Pachuca en México y Estados Unidos?

Te presentamos los horarios del partido entre Chivas de Guadalajara contra Pachuca que se realizará este sábado 29 de agosto en el Estadio Hidalgo.

Horario en México

México Centro (CDMX, Guadalajara, Pachuca, Monterrey): 5:00 PM

Pacífico (Sinaloa, Sonora): 4:00 PM

Noroeste (Tijuana, Baja California): 4:00 PM

Sureste (Cancún, Quintana Roo): 6:00 PM

Horario en Estados Unidos

Pacífico (PT - Los Ángeles, San Francisco): 4:00 PM

Montaña (MT - Denver, Phoenix): 5:00 PM

Centro (CT - Chicago, Dallas, Houston): 6:00 PM

Este (ET - Nueva York, Miami): 7:00 PM

Horarios del Chivas de Guadalajara vs. Pachuca en el mundo

Costa Rica: 5:00 p. m.

El Salvador: 5:00 p. m.

Guatemala: 5:00 p. m.

Honduras: 5:00 p. m.

Nicaragua: 5:00 p. m.

Panamá: 6:00 p. m.

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Perú: 6:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p. m.

Chile: 7:00 p. m.

Paraguay: 7:00 p. m.

República Dominicana: 7:00 p. m.

Venezuela: 7:00 p. m.

Argentina: 8:00 p. m.

Brasil (Brasilia): 8:00 p. m.

Uruguay: 8:00 p. m.

España (Península e Islas Baleares): 1:00 a. m. (madrugada del domingo 30 de agosto)

Islas Canarias: 12:00 p. m. (medianoche del domingo 30 de agosto)

¿Dónde ver Chivas de Guadalajara vs. Pachuca?

En México, la transmisión del partido entre Chivas contra Pachuca será transmitida EN VIVO por FOX One y FOX+. En Estados Unidos, el compromiso lo puedes ver por TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW y TUDN App.