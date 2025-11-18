No te pierdas el partido Haití vs. Nicaragua EN VIVO hoy 18 de noviembre por las Eliminatorias Concacaf 2026. Revisa aquí el horario y canal de transmisión. | Crédito: concacaf.com / Composición Mix
No te pierdas el partido Haití vs. Nicaragua EN VIVO hoy 18 de noviembre por las Eliminatorias Concacaf 2026. Revisa aquí el horario y canal de transmisión. | Crédito: concacaf.com / Composición Mix
La Selección de Haití se juega su clasificación al Mundial 2026 este martes 18 de noviembre al recibir a su similar de Nicaragua en el Estadio Ergilio Hato, por la sexta y última jornada de la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf 2026, con el partido iniciando a las 20:00 hora local (19:00 en Managua; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT). Los Grenadiers, dirigidos por Sébastien Migné, llegan con la moral por las nubes tras vencer 1-0 a Costa Rica, y ahora ocupan el segundo puesto del Grupo C con ocho puntos, empatados con Honduras, por lo que una victoria podría darles el boleto directo a la Copa del Mundo. Un triunfo les asegura al menos el repechaje intercontinental, mientras que un empate los deja dependiendo de los resultados de otros encuentros, y una derrota significaría la eliminación de la contienda. Por el lado de los Pinoleros, el equipo de Marco Antonio Figueroa, a pesar de estar ya sin opciones de clasificar, llega como un rival peligroso tras derrotar sorpresivamente 2-0 a Honduras en su último encuentro, demostrando que tienen el potencial para complicar las aspiraciones del cuadro haitiano.

¿Quieres seguir el partido en vivo? Aquí encontrarás toda la información sobre los canales y plataformas que transmitirán este duelo histórico. En Haití, la señal estará disponible a través de Canal+ AYiTi Sport 1 y Tele Haiti. En Nicaragua, podrás verlo por NicaSports en señal abierta. Mientras tanto, Estados Unidos y Puerto Rico contarán con múltiples opciones de streaming y televisión, entre ellas Paramount+, YouTube, Bet365 y Concacaf Go.

En el resto del mundo, el compromiso podrá seguirse en vivo a través del canal oficial Concacaf Go en YouTube.

¿En qué canal transmiten Haití vs. Nicaragua por Eliminatorias Concacaf 2025?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Estados Unidos8 p.m. ET / 5 p.m. PTParamount+
Haití20:00Canal+ AYiTi Sport 1 y Tele Haiti
Nicaragua19:00NicaSports
Guatemala19:00YouTube, Bet365 y Concacaf Go
México19:00YouTube, Bet365 y Concacaf Go
El Salvador19:00YouTube, Bet365 y Concacaf Go
Costa Rica19:00YouTube, Bet365 y Concacaf Go
Honduras19:00Tigo Sports
Perú20:00Concacaf Go y VPN
Colombia20:00Concacaf Go y VPN
Ecuador20:00Concacaf Go y VPN
Panamá20:00Bluu
Canadá20:00Concacaf Go y VPN
Cuba20:00Concacaf Go y VPN
República Dominicana21:00YouTube, Bet365 y Concacaf Go
Puerto Rico21:00YouTube, Bet365 y Concacaf Go
Venezuela21:00Concacaf Go y VPN
Bolivia19:00Concacaf Go y VPN
Argentina22:00Concacaf Go y VPN
Chile22:00Concacaf Go y VPN
Uruguay22:00Concacaf Go y VPN
Paraguay22:00Concacaf Go y VPN
