La Selección de Haití se juega su clasificación al Mundial 2026 este martes 18 de noviembre al recibir a su similar de Nicaragua en el Estadio Ergilio Hato, por la sexta y última jornada de la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf 2026, con el partido iniciando a las 20:00 hora local (19:00 en Managua; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) . Los Grenadiers, dirigidos por Sébastien Migné, llegan con la moral por las nubes tras vencer 1-0 a Costa Rica, y ahora ocupan el segundo puesto del Grupo C con ocho puntos, empatados con Honduras, por lo que una victoria podría darles el boleto directo a la Copa del Mundo. Un triunfo les asegura al menos el repechaje intercontinental, mientras que un empate los deja dependiendo de los resultados de otros encuentros, y una derrota significaría la eliminación de la contienda. Por el lado de los Pinoleros, el equipo de Marco Antonio Figueroa, a pesar de estar ya sin opciones de clasificar, llega como un rival peligroso tras derrotar sorpresivamente 2-0 a Honduras en su último encuentro, demostrando que tienen el potencial para complicar las aspiraciones del cuadro haitiano.

Haití figura en la segunda posición de la tabla del Grupo I de las Eliminatorias CONCACAF al Mundial 2026 con 8 puntos. | Crédito: FHF - Fédération Haïtienne De Football / Facebook

¿Quieres seguir el partido en vivo? Aquí encontrarás toda la información sobre los canales y plataformas que transmitirán este duelo histórico. En Haití, la señal estará disponible a través de Canal+ AYiTi Sport 1 y Tele Haiti. En Nicaragua, podrás verlo por NicaSports en señal abierta. Mientras tanto, Estados Unidos y Puerto Rico contarán con múltiples opciones de streaming y televisión, entre ellas Paramount+, YouTube, Bet365 y Concacaf Go.

En el resto del mundo, el compromiso podrá seguirse en vivo a través del canal oficial Concacaf Go en YouTube.

Nicaragua se ubica en el último lugar de la tabla del Grupo I de las Eliminatorias CONCACAF al Mundial 2026 con 4 unidades. | Crédito: Selección Nacional de Nicaragua / Facebook

¿En qué canal transmiten Haití vs. Nicaragua por Eliminatorias Concacaf 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 8 p.m. ET / 5 p.m. PT Paramount+ Haití 20:00 Canal+ AYiTi Sport 1 y Tele Haiti Nicaragua 19:00 NicaSports Guatemala 19:00 YouTube, Bet365 y Concacaf Go México 19:00 YouTube, Bet365 y Concacaf Go El Salvador 19:00 YouTube, Bet365 y Concacaf Go Costa Rica 19:00 YouTube, Bet365 y Concacaf Go Honduras 19:00 Tigo Sports Perú 20:00 Concacaf Go y VPN Colombia 20:00 Concacaf Go y VPN Ecuador 20:00 Concacaf Go y VPN Panamá 20:00 Bluu Canadá 20:00 Concacaf Go y VPN Cuba 20:00 Concacaf Go y VPN República Dominicana 21:00 YouTube, Bet365 y Concacaf Go Puerto Rico 21:00 YouTube, Bet365 y Concacaf Go Venezuela 21:00 Concacaf Go y VPN Bolivia 19:00 Concacaf Go y VPN Argentina 22:00 Concacaf Go y VPN Chile 22:00 Concacaf Go y VPN Uruguay 22:00 Concacaf Go y VPN Paraguay 22:00 Concacaf Go y VPN