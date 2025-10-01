La UEFA Champions League 2025-26 regresa este miércoles 1 de octubre con uno de los platos fuertes de la jornada 2: FC Barcelona y PSG se citan en el Estadio Olímpico de Montjuïc a las 21:00 (hora peninsular), 3 pm ET y 12 pm PT, en un duelo cargado de narrativa y talento. Con los focos sobre Robert Lewandowski y Lamine Yamal, el choque promete ritmo alto y decisiones finas en ambas áreas. Para seguirlo desde TV o móvil en cualquier país, a continuación figura la guía con horarios y señales oficiales para no perderse ningún detalle.
En Estados Unidos y Puerto Rico, el FC Barcelona-PSG se verá por streaming en Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video; en México, la transmisión estará disponible en Caliente TV y Amazon Prime Video.
ESPN, ESPN 2, ESPN 6 y Disney Plus serán los encargados de televisar el duelo entre FC Barcelona y PSG por la Champions League 2025 en los países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Finalmente, en España, Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+ pasarán las imágenes del juego entre Fútbol Club Barcelona y París Saint-Germain.
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. PSG por la Champions League 2025-26?
|Países
|Horarios
|Canales TV / Streaming
|España
|21:00
|Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1
|Estados Unidos
|3 pm ET / 12 pm PT
|Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN
|México
|13:00
|Caliente TV y Amazon Prime Video
|Costa Rica
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|El Salvador
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Nicaragua
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Honduras
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Guatemala
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Colombia
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Ecuador
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Panamá
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Perú
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Cuba
|15:00
|Tele Rebelde
|Canadá
|15:00
|DAZN y Amazon Prime Video
|Puerto Rico
|15:00
|ViX
|Rep. Dominicana
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Bolivia
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Venezuela
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Argentina
|16:00
|ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium
|Chile
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Uruguay
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Paraguay
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Brasil
|16:00
|Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
|Reino Unido
|20:00
|Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
|Alemania
|21:00
|DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
|Francia
|21:00
|Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
|Italia
|21:00
|Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max