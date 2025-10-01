La UEFA Champions League 2025-26 regresa este miércoles 1 de octubre con uno de los platos fuertes de la jornada 2: FC Barcelona y PSG se citan en el Estadio Olímpico de Montjuïc a las 21:00 (hora peninsular), 3 pm ET y 12 pm PT, en un duelo cargado de narrativa y talento. Con los focos sobre Robert Lewandowski y Lamine Yamal, el choque promete ritmo alto y decisiones finas en ambas áreas. Para seguirlo desde TV o móvil en cualquier país, a continuación figura la guía con horarios y señales oficiales para no perderse ningún detalle.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el FC Barcelona-PSG se verá por streaming en Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video; en México, la transmisión estará disponible en Caliente TV y Amazon Prime Video.

ESPN, ESPN 2, ESPN 6 y Disney Plus serán los encargados de televisar el duelo entre FC Barcelona y PSG por la Champions League 2025 en los países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, en España, Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+ pasarán las imágenes del juego entre Fútbol Club Barcelona y París Saint-Germain.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. PSG por la Champions League 2025-26?

Países Horarios Canales TV / Streaming España 21:00 Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1 Estados Unidos 3 pm ET / 12 pm PT Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN México 13:00 Caliente TV y Amazon Prime Video Costa Rica 13:00 ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Honduras 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Guatemala 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Perú 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Cuba 15:00 Tele Rebelde Canadá 15:00 DAZN y Amazon Prime Video Puerto Rico 15:00 ViX Rep. Dominicana 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Bolivia 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Venezuela 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Argentina 16:00 ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium Chile 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Uruguay 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Brasil 16:00 Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go Reino Unido 20:00 Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2 Alemania 21:00 DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1 Francia 21:00 Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3 Italia 21:00 Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max

