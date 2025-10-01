BARCELONA, CATALUNYA (ESPAÑA), 01/10/2025.- Lista de horarios y canales de TV online para ver el partido entre FC Barcelona y PSG este miércoles 1 de octubre por la jornada 2 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025 desde el Estadio Olímpico de Montjuic. Foto de Noé Yactayo para MAG
BARCELONA, CATALUNYA (ESPAÑA), 01/10/2025.- Lista de horarios y canales de TV online para ver el partido entre FC Barcelona y PSG este miércoles 1 de octubre por la jornada 2 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025 desde el Estadio Olímpico de Montjuic. Foto de Noé Yactayo para MAG
La UEFA Champions League 2025-26 regresa este miércoles 1 de octubre con uno de los platos fuertes de la jornada 2: FC Barcelona y PSG se citan en el Estadio Olímpico de Montjuïc a las 21:00 (hora peninsular), 3 pm ET y 12 pm PT, en un duelo cargado de narrativa y talento. Con los focos sobre Robert Lewandowski y Lamine Yamal, el choque promete ritmo alto y decisiones finas en ambas áreas. Para seguirlo desde TV o móvil en cualquier país, a continuación figura la guía con horarios y señales oficiales para no perderse ningún detalle.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el FC Barcelona-PSG se verá por streaming en Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video; en México, la transmisión estará disponible en Caliente TV y Amazon Prime Video.

ESPN, ESPN 2, ESPN 6 y Disney Plus serán los encargados de televisar el duelo entre FC Barcelona y PSG por la Champions League 2025 en los países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, en España, Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+ pasarán las imágenes del juego entre Fútbol Club Barcelona y París Saint-Germain.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. PSG por la Champions League 2025-26?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
España21:00Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1
Estados Unidos3 pm ET / 12 pm PTParamount Plus, Amazon Prime Video y DAZN
México13:00Caliente TV y Amazon Prime Video
Costa Rica13:00ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador13:00ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua13:00ESPN y Disney Plus Premium
Honduras13:00ESPN y Disney Plus Premium
Guatemala13:00ESPN y Disney Plus Premium
Colombia14:00ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador14:00ESPN y Disney Plus Premium
Panamá14:00ESPN y Disney Plus Premium
Perú14:00ESPN y Disney Plus Premium
Cuba15:00Tele Rebelde
Canadá15:00DAZN y Amazon Prime Video
Puerto Rico15:00ViX
Rep. Dominicana15:00ESPN y Disney Plus Premium
Bolivia15:00ESPN y Disney Plus Premium
Venezuela15:00ESPN y Disney Plus Premium
Argentina16:00ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium
Chile16:00ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay16:00ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay16:00ESPN y Disney Plus Premium
Brasil16:00Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
Reino Unido20:00Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
Alemania21:00DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
Francia21:00Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
Italia21:00Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max
