Chivas de Guadalajara, sólido líder del Clausura 2026, recibe a un Club América recargado tras su triunfo ante CD Olimpia en la Concachampions, en un Estadio Akron que apunta al lleno total en Zapopan. El Clásico Nacional se disputará este sábado 14 de febrero a las 21:07 horas, Tiempo del Centro de México (10:07 p.m. ET / 7:07 p.m. PT) , en la jornada 6 de la Liga MX, con la cima de la tabla, el orgullo deportivo y la presión mediática como condimentos de un choque que puede marcar el rumbo del torneo. ¿Hora y canales para México, Estados Unidos y Centroamérica? Aquí va la guía esencial para seguirlo en tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV, estés donde estés.

En México, el partido entre Chivas de Guadalajara y Club América empieza a las 21:07 horas, Tiempo del Centro, y será transmitido por la plataforma online Amazon Prime Video. Este servicio streaming, disponible en televisores Smart TV, Fire TV, teléfonos celulares, PC y tablets, ofrece plan mensual y anual, además de un periodo de prueba para nuevos usuarios, ideal para no perderte ni un minuto del Clásico Nacional.

Si vives en Estados Unidos —o en Puerto Rico— y quieres ver el Chivas vs. América, tendrás varias opciones legales como fubo —antes fuboTV—, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Telemundo y UNIVERSO. El juego inicia a las 10:07 p.m. ET (7:07 p.m. PT).

En otros países, si no hay señal con derechos locales, se recomienda usar únicamente servicios y plataformas legales disponibles en la región. El uso de VPN debe ajustarse a las leyes y términos de servicio; no se aconsejan extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Club América vs. Chivas de Guadalajara por Liga MX 2026?

Países Horario Canales TV / Streaming México 21:07 Amazon Prime Video Estados Unidos 10:07 pm ET / 7:07 pm PT fubo, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Telemundo y UNIVERSO Puerto Rico 23:07 NAICOM, Telemundo y UNIVERSO Costa Rica 21:07 — El Salvador 21:07 — Nicaragua 21:07 — Guatemala 21:07 — Honduras 21:07 — Panamá 22:07 — Rep. Dominicana 23:07 —