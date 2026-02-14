ZAPOPAN, JALISCO (MÉXICO), 14/02/2026.- Lista de horarios y canales de TV para mirar el partido entre Chivas de Guadalajara y Club América este sábado 14 de febrero por la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco (México). FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA GESTIÓN MIX
ZAPOPAN, JALISCO (MÉXICO), 14/02/2026.- Lista de horarios y canales de TV para mirar el partido entre Chivas de Guadalajara y Club América este sábado 14 de febrero por la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco (México). FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA GESTIÓN MIX
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Chivas de Guadalajara, sólido líder del Clausura 2026, recibe a un Club América recargado tras su triunfo ante CD Olimpia en la Concachampions, en un Estadio Akron que apunta al lleno total en Zapopan. El Clásico Nacional se disputará este sábado 14 de febrero a las 21:07 horas, Tiempo del Centro de México (10:07 p.m. ET / 7:07 p.m. PT), en la jornada 6 de la Liga MX, con la cima de la tabla, el orgullo deportivo y la presión mediática como condimentos de un choque que puede marcar el rumbo del torneo. ¿Hora y canales para México, Estados Unidos y Centroamérica? Aquí va la guía esencial para seguirlo en tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV, estés donde estés.

En México, el partido entre Chivas de Guadalajara y Club América empieza a las 21:07 horas, Tiempo del Centro, y será transmitido por la plataforma online Amazon Prime Video. Este servicio streaming, disponible en televisores Smart TV, Fire TV, teléfonos celulares, PC y tablets, ofrece plan mensual y anual, además de un periodo de prueba para nuevos usuarios, ideal para no perderte ni un minuto del Clásico Nacional.

Si vives en Estados Unidos —o en Puerto Rico— y quieres ver el Chivas vs. América, tendrás varias opciones legales como fubo —antes fuboTV—, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Telemundo y UNIVERSO. El juego inicia a las 10:07 p.m. ET (7:07 p.m. PT).

En otros países, si no hay señal con derechos locales, se recomienda usar únicamente servicios y plataformas legales disponibles en la región. El uso de VPN debe ajustarse a las leyes y términos de servicio; no se aconsejan extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Club América vs. Chivas de Guadalajara por Liga MX 2026?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
México21:07Amazon Prime Video
Estados Unidos10:07 pm ET / 7:07 pm PTfubo, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Telemundo y UNIVERSO
Puerto Rico23:07NAICOM, Telemundo y UNIVERSO
Costa Rica21:07
El Salvador21:07
Nicaragua21:07
Guatemala21:07
Honduras21:07
Panamá22:07
Rep. Dominicana23:07
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS