Panamá tiene una cita con la historia este miércoles 17 de junio cuando enfrente a Ghana en su debut por la Jornada 1 del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026. El compromiso se disputará en el BMO Field de Toronto, Ontario (Canadá), desde las 18:00 horas de Ciudad de Panamá (7:00 p.m. ET y 4:00 p.m. PT en Estados Unidos), en un estreno que marcará el comienzo del camino de los Canaleros y las Estrellas Negras en la justa mundialista que se lleva a cabo en Norteamérica.
En Panamá, el partido Panamá vs. Ghana por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026 podrá verse a través de RPC, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports, FOX y diversas plataformas digitales que ofrecerán la cobertura completa del estreno de la vigente campeona del mundo.
En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante FOX Network, Telemundo, Universo y FS1 para televisión, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming. Los aficionados también podrán seguir la cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
Por su parte, en Sudamérica, países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo del país, la cobertura será complementada por señales abiertas como Caracol TV, RCN Televisión, Televen, Chilevisión, América TV, Teleamazonas y otros operadores locales, además de servicios de streaming como Paramount+ y Disney+ Premium.
En Bolivia, el encuentro podrá verse por Tigo Sports Bolivia y Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, la transmisión estará disponible a través de GEN y Trece para seguir el debut de los panameños y ghaneses en la Copa Mundial FIFA 2026.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026?
|PAÍS
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|España
|01:00 (jueves 18)
|Movistar+
|DAZN Spain y DAZN Mundial
|Estados Unidos (ET)
|19:00
|FOX Network, Telemundo, Universo y FS1
|FOX One, Peacock TV y fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|16:00
|FOX Network, Telemundo, Universo y FS1
|FOX One, Peacock TV y fuboTV
|Argentina
|20:00
|DIRECTV Sports Argentina
|DGO, Flow y Paramount+
|Colombia
|18:00
|DIRECTV Sports Colombia y Radio Nacional de Colombia
|DGO y Paramount+
|Chile
|20:00
|DIRECTV Sports Chile
|DGO y Paramount+
|Ecuador
|18:00
|DIRECTV Sports Ecuador
|DGO y Paramount+
|Perú
|18:00
|DIRECTV Sports Perú
|DGO y Paramount+
|Uruguay
|20:00
|DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, AUF TV y Paramount+
|Venezuela
|19:00
|Televen y DIRECTV Sports Venezuela
|DGO e Inter
|Bolivia
|21:00
|Tigo Sports Bolivia y Entel TV
|—
|Paraguay
|21:00
|GEN, Trece
|—
|Panamá
|20:00
|RPC TV, Tigo Sports Panamá y FOX Panamá
|TVMax y Medcom GO
|Costa Rica
|17:00
|—
|FOX+
|Honduras
|17:00
|Tigo Sports Honduras y FOX Honduras
|—
|Guatemala
|17:00
|Tigo Sports Guatemala
|—
|El Salvador
|17:00
|Tigo Sports El Salvador
|—
|Nicaragua
|17:00
|Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y FOX Nicaragua
|—
|República Dominicana
|19:00
|Pio Deportes
|—
|México
|17:00
|Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas
|ViX y Azteca Deportes
|Brasil
|20:00
|—
|Disney+ Premium Brazil y CazéTV
Canales de FOX y Telemundo para ver Panamá vs. Ghana en Estados Unidos
Los aficionados hispanos de Estados Unidos contarán con varias alternativas para seguir el debut de Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo y Universo ofrecerán la transmisión en español, mientras que FOX y FS1 tendrán la cobertura en inglés. Además, Peacock TV, FOX One y fuboTV transmitirán el encuentro mediante streaming.
|Ciudad / Estado
|Telemundo
|FOX
|Streaming
|Nueva York, NY
|Canal 47
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Miami, FL
|Canal 51
|FOX 7
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Orlando, FL
|Canal 31
|FOX 35
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Tampa, FL
|Canal 49
|FOX 13
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Atlanta, GA
|Canal 47.2
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Chicago, IL
|Canal 44
|FOX 32
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Dallas, TX
|Canal 39
|FOX 4
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Houston, TX
|Canal 47
|FOX 26
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Los Ángeles, CA
|Telemundo 52
|FOX 11
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Phoenix, AZ
|Canal 39
|FOX 10
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Las Vegas, NV
|Canal 39
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|San Francisco, CA
|Canal 48
|FOX 2
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Seattle, WA
|Canal 7.4
|FOX 13
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Denver, CO
|Canal 25
|FOX 31
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Washington D.C.
|Canal 44
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
Horarios, TV y dónde ver en vivo Panamá vs. Ghana por la Copa Mundial FIFA 2026
- Partido: Panamá vs. Ghana
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo L)
- Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026
- Hora: 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT (Estados Unidos); 20:00 (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay); 19:00 (Bolivia y Venezuela); 18:00 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá); 17:00 (México y Centroamérica)
- Televisión en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, Universo y FS1
- Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV
- Estadio: BMO Field
- Ciudad: Toronto, Ontario, Canadá
- Capacidad: +30,000 espectadores
Panamá participa por segunda vez en su historia en una Copa del Mundo y clasificaron directamente después de una impresionante racha en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ghana, por su parte, llegan al Mundial 2026 bajo el liderazgo de su flamante entrenador Carlos Queiroz pese a fallar en conseguir su boleto en la edición 2025 de la Copa Africana de Naciones.