Aficionados listos para seguir las acciones del cuadro canalero. Verifique a qué hora juega y en qué canal transmiten Panamá vs. Ghana en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026 en EE.UU. y México mediante canales de TV online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Aficionados listos para seguir las acciones del cuadro canalero. Verifique a qué hora juega y en qué canal transmiten Panamá vs. Ghana en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026 en EE.UU. y México mediante canales de TV online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

Panamá tiene una cita con la historia este miércoles 17 de junio cuando enfrente a Ghana en su debut por la Jornada 1 del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026. El compromiso se disputará en el BMO Field de Toronto, Ontario (Canadá), desde las 18:00 horas de Ciudad de Panamá (7:00 p.m. ET y 4:00 p.m. PT en Estados Unidos), en un estreno que marcará el comienzo del camino de los Canaleros y las Estrellas Negras en la justa mundialista que se lleva a cabo en Norteamérica.

En Panamá, el partido Panamá vs. Ghana por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026 podrá verse a través de RPC, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports, FOX y diversas plataformas digitales que ofrecerán la cobertura completa del estreno de la vigente campeona del mundo.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante FOX Network, Telemundo, Universo y FS1 para televisión, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming. Los aficionados también podrán seguir la cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Por su parte, en Sudamérica, países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo del país, la cobertura será complementada por señales abiertas como Caracol TV, RCN Televisión, Televen, Chilevisión, América TV, Teleamazonas y otros operadores locales, además de servicios de streaming como Paramount+ y Disney+ Premium.

En Bolivia, el encuentro podrá verse por Tigo Sports Bolivia y Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, la transmisión estará disponible a través de GEN y Trece para seguir el debut de los panameños y ghaneses en la Copa Mundial FIFA 2026.

La selección de Panamá afronta un nuevo desafío en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrente a Ghana. (Foto: Imagen creada por Mix MAG usando Gemini)
La selección de Panamá afronta un nuevo desafío en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrente a Ghana. (Foto: Imagen creada por Mix MAG usando Gemini)

¿A qué hora juega y qué canal transmite Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026?

PAÍSHORARIOCANALES TVSTREAMING
España01:00 (jueves 18)Movistar+DAZN Spain y DAZN Mundial
Estados Unidos (ET)19:00FOX Network, Telemundo, Universo y FS1FOX One, Peacock TV y fuboTV
Estados Unidos (PT)16:00FOX Network, Telemundo, Universo y FS1FOX One, Peacock TV y fuboTV
Argentina20:00DIRECTV Sports ArgentinaDGO, Flow y Paramount+
Colombia18:00DIRECTV Sports Colombia y Radio Nacional de ColombiaDGO y Paramount+
Chile20:00DIRECTV Sports ChileDGO y Paramount+
Ecuador18:00DIRECTV Sports EcuadorDGO y Paramount+
Perú18:00DIRECTV Sports PerúDGO y Paramount+
Uruguay20:00DIRECTV Sports UruguayDGO, AUF TV y Paramount+
Venezuela19:00Televen y DIRECTV Sports VenezuelaDGO e Inter
Bolivia21:00Tigo Sports Bolivia y Entel TV
Paraguay21:00GEN, Trece
Panamá20:00RPC TV, Tigo Sports Panamá y FOX PanamáTVMax y Medcom GO
Costa Rica17:00FOX+
Honduras17:00Tigo Sports Honduras y FOX Honduras
Guatemala17:00Tigo Sports Guatemala
El Salvador17:00Tigo Sports El Salvador
Nicaragua17:00Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y FOX Nicaragua
República Dominicana19:00Pio Deportes
México17:00Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las EstrellasViX y Azteca Deportes
Brasil20:00Disney+ Premium Brazil y CazéTV

Canales de FOX y Telemundo para ver Panamá vs. Ghana en Estados Unidos

Los aficionados hispanos de Estados Unidos contarán con varias alternativas para seguir el debut de Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo y Universo ofrecerán la transmisión en español, mientras que FOX y FS1 tendrán la cobertura en inglés. Además, Peacock TV, FOX One y fuboTV transmitirán el encuentro mediante streaming.

Ciudad / EstadoTelemundoFOXStreaming
Nueva York, NYCanal 47FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV
Miami, FLCanal 51FOX 7Peacock TV, FOX One, fuboTV
Orlando, FLCanal 31FOX 35Peacock TV, FOX One, fuboTV
Tampa, FLCanal 49FOX 13Peacock TV, FOX One, fuboTV
Atlanta, GACanal 47.2FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV
Chicago, ILCanal 44FOX 32Peacock TV, FOX One, fuboTV
Dallas, TXCanal 39FOX 4Peacock TV, FOX One, fuboTV
Houston, TXCanal 47FOX 26Peacock TV, FOX One, fuboTV
Los Ángeles, CATelemundo 52FOX 11Peacock TV, FOX One, fuboTV
Phoenix, AZCanal 39FOX 10Peacock TV, FOX One, fuboTV
Las Vegas, NVCanal 39FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV
San Francisco, CACanal 48FOX 2Peacock TV, FOX One, fuboTV
Seattle, WACanal 7.4FOX 13Peacock TV, FOX One, fuboTV
Denver, COCanal 25FOX 31Peacock TV, FOX One, fuboTV
Washington D.C.Canal 44FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV
La selección panameña debuta en la máxima cita internacional. Descubra dónde ver Panamá vs. Ghana en vivo gratis por el Mundial de Fútbol 2026 en televisión abierta, canales de TV online y horarios oficiales. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
La selección panameña debuta en la máxima cita internacional. Descubra dónde ver Panamá vs. Ghana en vivo gratis por el Mundial de Fútbol 2026 en televisión abierta, canales de TV online y horarios oficiales. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

Horarios, TV y dónde ver en vivo Panamá vs. Ghana por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Partido: Panamá vs. Ghana
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo L)
  • Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026
  • Hora: 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT (Estados Unidos); 20:00 (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay); 19:00 (Bolivia y Venezuela); 18:00 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá); 17:00 (México y Centroamérica)
  • Televisión en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, Universo y FS1
  • Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV
  • Estadio: BMO Field
  • Ciudad: Toronto, Ontario, Canadá
  • Capacidad: +30,000 espectadores

Panamá participa por segunda vez en su historia en una Copa del Mundo y clasificaron directamente después de una impresionante racha en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ghana, por su parte, llegan al Mundial 2026 bajo el liderazgo de su flamante entrenador Carlos Queiroz pese a fallar en conseguir su boleto en la edición 2025 de la Copa Africana de Naciones.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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