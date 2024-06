Con el objetivo de conquistar su título número 16 en el torneo de selecciones más importante del continente, la selección que dirige Marcelo Bielsa, apronta su debut en la Copa América 2024. Uruguay vs. Panamá se verán las caras hoy, domingo 23 de junio desde el Hard Rock Stadium de Florida por la primera fecha del grupo C. Si no te quieres perder ninguna incidencias del debut charrúa, podrás seguir la cobertura a partir de las 22:00 (URU) / 20:00 (PAN), desde el Gardens Hard Rock Stadium de Miami.

La selección de Uruguay lega a esta Copa América después de enfrentar en partidos amistosos a las selecciones de Costa Rica (0-0) y México (4-0). Por su parte, los Canaleros se midieron con las naciones de Guyana (2-0) y Montserrat (3-1) en la segunda ronda de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, además de a Paraguay (0-1) en duelo de preparación para el torneo continental.

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Panamá EN VIVO por la Copa América 2024?

Te comparto los horarios por país para que sepas a qué hora empieza el partido entre Uruguay vs. Panamá por la fecha 1 del grupo C de la Copa América 2024, que en los países protagonistas inicia a las 22:00 horas (URU) / 20:00 horas (PAN).

Argentina: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas

Chile: 21:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Perú: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

México: 19:00 horas

Londres: 02:00 horas del lunes

España: 03:00 del lunes

Francia: 03:00 del lunes

Italia: 03:00 del lunes

Alemania: 03:00 del lunes

¿A qué hora empieza el Uruguay vs. Panamá desde EE.UU?

ET: 21:00 horas

CT: 20:00 horas

MT: 19:00 horas

PT: 18:00 horas