A solo días de una emocionante carrera en Las Vegas, la Fórmula 1 aterriza en el Golfo Arábigo para el Gran Premio de Qatar 2025, la penúltima cita del Campeonato Mundial de Pilotos. El Circuito Internacional de Losail, conocido por sus secuencias fluidas de curvas de media y alta velocidad, será el escenario de este crucial evento que también albergará la última carrera Sprint de la temporada. Debido a las altas cargas laterales que sufren los neumáticos en este trazado, la FIA ha impuesto una regla estricta: cada juego de gomas no podrá exceder las 25 vueltas, lo que obligará a los pilotos a realizar un mínimo de dos paradas obligatorias durante las 57 vueltas de la carrera principal. El GP de Qatar comenzará con los Entrenamientos Libres 1 y la Clasificación Sprint el viernes 28 de noviembre, seguidos por la Sprint y la Clasificación el sábado 29 de noviembre, y la gran carrera el domingo 30 de noviembre. Conoce los horarios por país, en qué canal TV ver y dónde seguir streaming online el evento.
La batalla por el título de Pilotos de 2025 se ha apretado al máximo tras la victoria de Max Verstappen (Red Bull) en Las Vegas y la polémica descalificación de los contendientes de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, por infracciones técnicas. A pesar del revés, Norris sigue liderando con 390 puntos, pero ahora solo tiene 24 puntos de ventaja sobre Verstappen y Piastri, quienes están empatados. Por otro lado, en la lucha por el Subcampeonato de Constructores, Mercedes fue la gran beneficiada de los problemas de McLaren en Las Vegas. La escudería de las Flechas Plateadas logró escalar hasta los 431 puntos, abriendo una brecha de 40 puntos sobre Red Bull Racing en esa disputa.
¿A qué hora es la carrera F1 GP de Qatar 2025?
Estos son los horarios por país para seguir la carrera de la F1 GP Qatar EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 30 de noviembre desde el Circuito Internacional de Losail, ciudad de Doha.
- 10:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
- 11:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
- 12:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana
- 13:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
- 17:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania
En Estados Unidos:
Estos son los horarios en los 4 husos de los Estados Unidos.
- 11:00 pm ET (hora del Este)
- 10:00 am CT (hora del Centro)
- 09:00 am MT (hora de Montaña)
- 08:00 am PT (hora del Pacífico)
En qué canal TV transmiten el GP de Qatar 2025 EN VIVO ONLINE
Conoce los canales de televisión que transmiten y dónde ver streaming online la carrera del GP Qatar 2025 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE, este domingo 30 de noviembre, desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.
|PAÍSES
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Premium
|México
|Izzy, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Premium
|España
|DAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Premium
|Argentina
|FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Bolivia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Chile
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Colombia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Costa Rica
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Ecuador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|El Salvador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Guatemala
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Honduras
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Nicaragua
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Panamá
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Paraguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Perú
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Puerto Rico
|ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro
|República Dominicana
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Uruguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Venezuela
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
Cómo ver GP Qatar 2025 EN VIVO ONLINE desde países de Europa
Sky Sports posee los derechos exclusivos de retransmisión en directo de la F1 en el Reino Unido, por lo que es la plataforma ideal para ver el Gran Premio de Qatar. La carrera en Losail se puede seguir en directo a través de NOW TV, mientras que los mejores momentos se emiten en Channel 4.
- Austria - Servus TV / ORF
- Bélgica - RTBF / Deportes para adultos
- Croacia - Club Deportivo
- República Checa - Nova
- Dinamarca - TV3+ / Viaplay
- Estonia - Go3 Estonia / TV3
- Finlandia - Viaplay
- Francia - Canal+
- Alemania - Sky Sports
- Grecia - ANT1 / ANT1+
- Hungría - M4
- Italia - Sky Sports
- Países Bajos - Viaplay
- Noruega - V sport 1 / Viaplay
- Polonia - Once Deportes
- Portugal - DAZN
- España - DAZN
- Suecia - Viaplay
- Suiza - SRF / RSI / RTS
- Reino Unido - Sky Sports