A solo días de una emocionante carrera en Las Vegas, la Fórmula 1 aterriza en el Golfo Arábigo para el Gran Premio de Qatar 2025, la penúltima cita del Campeonato Mundial de Pilotos. El Circuito Internacional de Losail, conocido por sus secuencias fluidas de curvas de media y alta velocidad, será el escenario de este crucial evento que también albergará la última carrera Sprint de la temporada. Debido a las altas cargas laterales que sufren los neumáticos en este trazado, la FIA ha impuesto una regla estricta: cada juego de gomas no podrá exceder las 25 vueltas, lo que obligará a los pilotos a realizar un mínimo de dos paradas obligatorias durante las 57 vueltas de la carrera principal. El GP de Qatar comenzará con los Entrenamientos Libres 1 y la Clasificación Sprint el viernes 28 de noviembre , seguidos por la Sprint y la Clasificación el sábado 29 de noviembre , y la gran carrera el domingo 30 de noviembre . Conoce los horarios por país, en qué canal TV ver y dónde seguir streaming online el evento.

La batalla por el título de Pilotos de 2025 se ha apretado al máximo tras la victoria de Max Verstappen (Red Bull) en Las Vegas y la polémica descalificación de los contendientes de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, por infracciones técnicas. A pesar del revés, Norris sigue liderando con 390 puntos, pero ahora solo tiene 24 puntos de ventaja sobre Verstappen y Piastri, quienes están empatados. Por otro lado, en la lucha por el Subcampeonato de Constructores, Mercedes fue la gran beneficiada de los problemas de McLaren en Las Vegas. La escudería de las Flechas Plateadas logró escalar hasta los 431 puntos, abriendo una brecha de 40 puntos sobre Red Bull Racing en esa disputa.

Situado a las afueras de la capital catarí, Doha, El Circuito Internacional de Lusail se caracteriza por ser un espectáculo deslumbrante: es uno de los pocos circuitos en los que toda la carrera se disputa bajo la luz de enormes focos permanentes. | Crédito: F1 / Facebook

¿A qué hora es la carrera F1 GP de Qatar 2025?

Estos son los horarios por país para seguir la carrera de la F1 GP Qatar EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 30 de noviembre desde el Circuito Internacional de Losail, ciudad de Doha.

10:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

11:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

12:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana

13:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

17:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos:

Estos son los horarios en los 4 husos de los Estados Unidos.

11:00 pm ET (hora del Este)

10:00 am CT (hora del Centro)

09:00 am MT (hora de Montaña)

08:00 am PT (hora del Pacífico)

En qué canal TV transmiten el GP de Qatar 2025 EN VIVO ONLINE

Conoce los canales de televisión que transmiten y dónde ver streaming online la carrera del GP Qatar 2025 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE , este domingo 30 de noviembre, desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Premium México Izzy, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Premium España DAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Premium Argentina FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Bolivia ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Chile ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Colombia ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Costa Rica ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Ecuador ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium El Salvador ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Guatemala ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Honduras ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Nicaragua ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Panamá ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Paraguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Perú ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Puerto Rico ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro República Dominicana ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Uruguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Venezuela ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium

Disney Plus EN VIVO. Te decimos cómo ver la carrera del GP de Qatar 2025 de F1 por F1 TV y Streaming Online. ¡Sigue la Fórmula 1! | Crédito: formula1.com / Composición Mix

Cómo ver GP Qatar 2025 EN VIVO ONLINE desde países de Europa

Sky Sports posee los derechos exclusivos de retransmisión en directo de la F1 en el Reino Unido, por lo que es la plataforma ideal para ver el Gran Premio de Qatar. La carrera en Losail se puede seguir en directo a través de NOW TV, mientras que los mejores momentos se emiten en Channel 4.

Austria - Servus TV / ORF

Bélgica - RTBF / Deportes para adultos

Croacia - Club Deportivo

República Checa - Nova

Dinamarca - TV3+ / Viaplay

Estonia - Go3 Estonia / TV3

Finlandia - Viaplay

Francia - Canal+

Alemania - Sky Sports

Grecia - ANT1 / ANT1+

Hungría - M4

Italia - Sky Sports

Países Bajos - Viaplay

Noruega - V sport 1 / Viaplay

Polonia - Once Deportes

Portugal - DAZN

España - DAZN

Suecia - Viaplay

Suiza - SRF / RSI / RTS

Reino Unido - Sky Sports

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Qatar 2025, vigésima tercera jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 57 vueltas en el Circuito Internacional de Losail, de 5.419km de longitud, el domingo 30 de noviembre. | Crédito: GEC