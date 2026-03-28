¡La adrenalina de la Fórmula 1 llega al mítico circuito de Suzuka y no puedes perderte ni un segundo de la acción! Este domingo 29 de marzo de 2026, el GP de Japón promete ser una batalla épica bajo las nuevas y polémicas regulaciones técnicas. Con Mercedes dominando las primeras carreras gracias al talento de George Russell y el joven maravilla Kimi Antonelli, la expectativa entre los fans latinos en Estados Unidos está por las nubes. Si quieres saber a qué hora es y qué canal transmite el Gran Premio de Japón 2026, te informamos que todo comenzará con los Entrenamientos Libres 1 y 2 el viernes 27 de marzo (jueves 26 en algunos países por la diferencia horaria) , seguidos por los Entrenamientos Libres 3 y la Clasificación el sábado 28 de marzo , y la gran carrera, el domingo 29 de marzo . Conoce los horarios por país, en qué canal TV ver y dónde seguir streaming online el evento.

La temporada 2026 ha arrancado con sorpresas históricas, especialmente tras la victoria de Antonelli en Shanghái, convirtiéndose en el segundo ganador más joven de la historia. Mercedes parece haber descifrado el código de las nuevas reglas, pero Lewis Hamilton y su Ferrari no se quedan atrás, sumando podios y demostrando que el heptacampeón está más vigente que nunca. La rivalidad interna en la Scuderia entre Hamilton y Charles Leclerc añade un picante extra a este Grand Prix, donde cada punto cuenta para no dejar escapar a las Flechas Plateadas en el campeonato.

Por otro lado, equipos como McLaren y Red Bull llegan a Suzuka con la urgencia de redimirse tras un inicio de año para el olvido. Max Verstappen, quien ha sido muy crítico con las nuevas normativas comparándolas con “jugar Mario Kart”, buscará dejar atrás los problemas técnicos que lo dejaron fuera en China. La gestión de la batería y la potencia eléctrica será clave en curvas legendarias como la 130R, donde el diseño de los nuevos monoplazas se pondrá a prueba máxima. Es un fin de semana decisivo para el tetracampeón neerlandés y su equipo técnico.

Este GP de Japón será la última cita antes del esperado Gran Premio de Miami 2026 en mayo, debido a la suspensión de las fechas en Medio Oriente de abril por la guerra en Irán. Esto convierte a Suzuka en el escenario perfecto para consolidar lideratos o dar el golpe sobre la mesa antes de cruzar el Atlántico. No olvides que la estrategia de neumáticos y las posibles lluvias suelen jugar un papel crucial en tierras niponas.

¿A qué hora es la carrera F1 GP de Japón 2026?

Estos son los horarios por país para seguir la carrera de la F1 GP de Japón 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 29 de marzo desde el Circuito de Suzuka, en Suzuka, Japón.

23:00 horas del 28/03 en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

00:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

01:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana

02:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

06:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos:

Estos son los horarios en los 4 husos de los Estados Unidos.

01:00 am ET (hora del Este)

00:00 am CT (hora del Centro)

11:00 pm MT del 28/03 (hora de Montaña)

10:00 pm PT del 28/03 (hora del Pacífico)

En qué canal TV transmiten el GP de Japón 2026 EN VIVO ONLINE

Conoce los canales de televisión que transmiten y dónde ver streaming online la carrera del GP de Japón 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE , este domingo 29 de marzo, desde Estados Unidos, España y otras partes del mundo. En México y Centroamérica, la tercera fecha de la temporada de la F1 se verá la noche del sábado 28 de marzo debido a la diferencia horaria.

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Premium México Izzy, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Premium España DAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Premium Argentina FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Bolivia ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Chile ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Colombia ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Costa Rica ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Ecuador ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium El Salvador ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Guatemala ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Honduras ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Nicaragua ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Panamá ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Paraguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Perú ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Puerto Rico ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro República Dominicana ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Uruguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Venezuela ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium

Cómo ver GP de Japón 2026 EN VIVO ONLINE desde países de Europa

Sky Sports posee los derechos exclusivos de retransmisión en directo de la F1 en el Reino Unido, por lo que es la plataforma ideal para ver el Gran Premio de Japón 2026. La carrera en Suzuka se puede seguir en directo a través de Sky Sports, mientras que los mejores momentos se emiten en Channel 4.

Austria - Servus TV y ORF

Bélgica - RTBF y Play Sports

Croacia - RTL

República Checa - Nova

Dinamarca - TV3+ y Viaplay

Estonia - Go3 Estonia y TV3

Finlandia - Viaplay

Francia - Canal+

Alemania - Sky Deutchsland y RTL

Grecia - ANT1 y ANT1+

Hungría - M4 (MTVA Sports Channel)

Italia - Sky Italia

Países Bajos - Viaplay

Noruega - V sport 1 y Viaplay

Polonia - Eleven Sports

Portugal - DAZN

España - DAZN

Suecia - Viaplay

Suiza - SRF, RSI y RTS

Reino Unido - Sky Sports y Channel