Pilotos listos en Yas Marina para el GP de Abu Dabi 2025. Descubre el horario y canal para ver EN VIVO la última carrera de la temporada de Fórmula 1 hoy, 7 de diciembre. | Crédito: formula1.com / Composición Mix
La temporada de la Fórmula 1 2025 llega a su dramática conclusión en el Gran Premio de Abu Dabi, con el título mundial de pilotos decidiéndose en la última carrera. Tras la victoria de Max Verstappen en Qatar, la diferencia de puntos se ha reducido al mínimo, configurando una inusual batalla a tres bandas. El líder, Lando Norris, ostenta 408 puntos, pero su ventaja es de solo 12 puntos sobre Verstappen (396 pts), quien superó a su compañero de equipo Oscar Piastri (392 pts), ahora a 16 puntos del liderato. El GP de Abu Dabi 2025 comenzará con los Entrenamientos Libres 1 y Libres 2 el viernes 5 de diciembre, seguidos por los Libres 3 y la Clasificación el sábado 6 de diciembre, y la gran carrera, el domingo 7 de diciembre. Conoce los horarios por país, en qué canal TV ver y dónde seguir streaming online el evento.

El joven británico Lando Norris (McLaren) depende de sí mismo y necesita finalizar en el tercer puesto o superior para asegurar su primer campeonato mundial, mientras que Verstappen busca su quinto título con la experiencia de un campeón. Los tres contendientes han demostrado una igualdad asombrosa esta temporada: Norris suma 7 victorias y 17 podios; Verstappen, 7 victorias y 14 podios; y Piastri, 7 victorias y 15 podios. Con un máximo de 25 puntos disponibles para el ganador, el circuito de Yas Marina dictará sentencia bajo un clima caluroso de 27°C.

Los pilotos de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren), líder del Mundial; Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), a 12 y 16 puntos, respectivamente; viven en el Gran Premio de Abu Dabi, en el circuito de Yas Marina, el último asalto por el título, con favoritismo para los del 'Team Papaya' frente a la ambición infinita del neerlandés. | Crédito: @F1 / X

¿A qué hora es la carrera F1 GP de Abu Dabi 2025?

Estos son los horarios por país para seguir la carrera de la F1 GP Abu Dabi 2025 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 7 de diciembre desde el Circuito Yas Marina, en la Isla Yas, emirato de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

  • 07:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
  • 08:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
  • 09:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana
  • 10:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
  • 14:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos:

Estos son los horarios en los 4 husos de los Estados Unidos.

  • 08:00 pm ET (hora del Este)
  • 07:00 am CT (hora del Centro)
  • 06:00 am MT (hora de Montaña)
  • 05:00 am PT (hora del Pacífico)

En qué canal TV transmiten el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO ONLINE

Conoce los canales de televisión que transmiten y dónde ver streaming online la carrera del GP Abu Dabi 2025 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE, este domingo 7 de diciembre, desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

PAÍSESCANALES TV / STREAMING
Estados UnidosESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Premium
MéxicoIzzy, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Premium
EspañaDAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Premium
ArgentinaFOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
BoliviaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
ChileESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
ColombiaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
Costa RicaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
EcuadorESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
El SalvadorESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
GuatemalaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
HondurasESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
NicaraguaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
PanamáESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
ParaguayESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
PerúESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
Puerto RicoESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro
República DominicanaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
UruguayESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
VenezuelaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
¿Quién será el campeón de F1 el domingo en Abu Dabi? Por un lado están los aspirantes Lando Norris y Oscar Piastri y por el otro el campeón defensor Max Verstappen, a priori en inferioridad con respecto a los dos McLaren, pero que llega a la última carrera con ventaja psicológica. | Crédito: @F1 / X

Cómo ver GP Abu Dabi 2025 EN VIVO ONLINE desde países de Europa

Sky Sports posee los derechos exclusivos de retransmisión en directo de la F1 en el Reino Unido, por lo que es la plataforma ideal para ver el Gran Premio de Abu Dabi 2025. La carrera en Losail se puede seguir en directo a través de NOW TV, mientras que los mejores momentos se emiten en Channel 4.

  • Austria - Servus TV / ORF
  • Bélgica - RTBF / Deportes para adultos
  • Croacia - Club Deportivo
  • República Checa - Nova
  • Dinamarca - TV3+ / Viaplay
  • Estonia - Go3 Estonia / TV3
  • Finlandia - Viaplay
  • Francia - Canal+
  • Alemania - Sky Sports
  • Grecia - ANT1 / ANT1+
  • Hungría - M4
  • Italia - Sky Sports
  • Países Bajos - Viaplay
  • Noruega - V sport 1 / Viaplay
  • Polonia - Once Deportes
  • Portugal - DAZN
  • España - DAZN
  • Suecia - Viaplay
  • Suiza - SRF / RSI / RTS
  • Reino Unido - Sky Sports
Gran Premio de Abu Dabi 2025 | Fórmula 1
Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Abu Dabi 2025, vigésima cuarta y última jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 58 vueltas en el Circuito Internacional de Losail, de 5.281km de longitud, el domingo 7 de diciembre. | Crédito: GEC
