La temporada de la Fórmula 1 2025 llega a su dramática conclusión en el Gran Premio de Abu Dabi, con el título mundial de pilotos decidiéndose en la última carrera. Tras la victoria de Max Verstappen en Qatar, la diferencia de puntos se ha reducido al mínimo, configurando una inusual batalla a tres bandas. El líder, Lando Norris, ostenta 408 puntos, pero su ventaja es de solo 12 puntos sobre Verstappen (396 pts), quien superó a su compañero de equipo Oscar Piastri (392 pts), ahora a 16 puntos del liderato. El GP de Abu Dabi 2025 comenzará con los Entrenamientos Libres 1 y Libres 2 el viernes 5 de diciembre, seguidos por los Libres 3 y la Clasificación el sábado 6 de diciembre, y la gran carrera, el domingo 7 de diciembre. Conoce los horarios por país, en qué canal TV ver y dónde seguir streaming online el evento.
El joven británico Lando Norris (McLaren) depende de sí mismo y necesita finalizar en el tercer puesto o superior para asegurar su primer campeonato mundial, mientras que Verstappen busca su quinto título con la experiencia de un campeón. Los tres contendientes han demostrado una igualdad asombrosa esta temporada: Norris suma 7 victorias y 17 podios; Verstappen, 7 victorias y 14 podios; y Piastri, 7 victorias y 15 podios. Con un máximo de 25 puntos disponibles para el ganador, el circuito de Yas Marina dictará sentencia bajo un clima caluroso de 27°C.
¿A qué hora es la carrera F1 GP de Abu Dabi 2025?
Estos son los horarios por país para seguir la carrera de la F1 GP Abu Dabi 2025 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 7 de diciembre desde el Circuito Yas Marina, en la Isla Yas, emirato de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
- 07:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
- 08:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
- 09:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana
- 10:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
- 14:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania
En Estados Unidos:
Estos son los horarios en los 4 husos de los Estados Unidos.
- 08:00 pm ET (hora del Este)
- 07:00 am CT (hora del Centro)
- 06:00 am MT (hora de Montaña)
- 05:00 am PT (hora del Pacífico)
En qué canal TV transmiten el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO ONLINE
Conoce los canales de televisión que transmiten y dónde ver streaming online la carrera del GP Abu Dabi 2025 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE, este domingo 7 de diciembre, desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.
|PAÍSES
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Premium
|México
|Izzy, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Premium
|España
|DAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Premium
|Argentina
|FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Bolivia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Chile
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Colombia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Costa Rica
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Ecuador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|El Salvador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Guatemala
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Honduras
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Nicaragua
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Panamá
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Paraguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Perú
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Puerto Rico
|ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro
|República Dominicana
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Uruguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Venezuela
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
Cómo ver GP Abu Dabi 2025 EN VIVO ONLINE desde países de Europa
Sky Sports posee los derechos exclusivos de retransmisión en directo de la F1 en el Reino Unido, por lo que es la plataforma ideal para ver el Gran Premio de Abu Dabi 2025. La carrera en Losail se puede seguir en directo a través de NOW TV, mientras que los mejores momentos se emiten en Channel 4.
- Austria - Servus TV / ORF
- Bélgica - RTBF / Deportes para adultos
- Croacia - Club Deportivo
- República Checa - Nova
- Dinamarca - TV3+ / Viaplay
- Estonia - Go3 Estonia / TV3
- Finlandia - Viaplay
- Francia - Canal+
- Alemania - Sky Sports
- Grecia - ANT1 / ANT1+
- Hungría - M4
- Italia - Sky Sports
- Países Bajos - Viaplay
- Noruega - V sport 1 / Viaplay
- Polonia - Once Deportes
- Portugal - DAZN
- España - DAZN
- Suecia - Viaplay
- Suiza - SRF / RSI / RTS
- Reino Unido - Sky Sports