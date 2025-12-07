La temporada de la Fórmula 1 2025 llega a su dramática conclusión en el Gran Premio de Abu Dabi, con el título mundial de pilotos decidiéndose en la última carrera. Tras la victoria de Max Verstappen en Qatar, la diferencia de puntos se ha reducido al mínimo, configurando una inusual batalla a tres bandas. El líder, Lando Norris, ostenta 408 puntos, pero su ventaja es de solo 12 puntos sobre Verstappen (396 pts), quien superó a su compañero de equipo Oscar Piastri (392 pts), ahora a 16 puntos del liderato. El GP de Abu Dabi 2025 comenzará con los Entrenamientos Libres 1 y Libres 2 el viernes 5 de diciembre , seguidos por los Libres 3 y la Clasificación el sábado 6 de diciembre , y la gran carrera, el domingo 7 de diciembre . Conoce los horarios por país, en qué canal TV ver y dónde seguir streaming online el evento.

El joven británico Lando Norris (McLaren) depende de sí mismo y necesita finalizar en el tercer puesto o superior para asegurar su primer campeonato mundial, mientras que Verstappen busca su quinto título con la experiencia de un campeón. Los tres contendientes han demostrado una igualdad asombrosa esta temporada: Norris suma 7 victorias y 17 podios; Verstappen, 7 victorias y 14 podios; y Piastri, 7 victorias y 15 podios. Con un máximo de 25 puntos disponibles para el ganador, el circuito de Yas Marina dictará sentencia bajo un clima caluroso de 27°C.

Los pilotos de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren), líder del Mundial; Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), a 12 y 16 puntos, respectivamente; viven en el Gran Premio de Abu Dabi, en el circuito de Yas Marina, el último asalto por el título, con favoritismo para los del 'Team Papaya' frente a la ambición infinita del neerlandés. | Crédito: @F1 / X

¿A qué hora es la carrera F1 GP de Abu Dabi 2025?

Estos son los horarios por país para seguir la carrera de la F1 GP Abu Dabi 2025 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 7 de diciembre desde el Circuito Yas Marina, en la Isla Yas, emirato de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

07:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

08:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

09:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana

10:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

14:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos:

Estos son los horarios en los 4 husos de los Estados Unidos.

08:00 pm ET (hora del Este)

07:00 am CT (hora del Centro)

06:00 am MT (hora de Montaña)

05:00 am PT (hora del Pacífico)

En qué canal TV transmiten el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO ONLINE

Conoce los canales de televisión que transmiten y dónde ver streaming online la carrera del GP Abu Dabi 2025 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE , este domingo 7 de diciembre, desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Premium México Izzy, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Premium España DAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Premium Argentina FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Bolivia ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Chile ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Colombia ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Costa Rica ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Ecuador ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium El Salvador ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Guatemala ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Honduras ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Nicaragua ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Panamá ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Paraguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Perú ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Puerto Rico ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro República Dominicana ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Uruguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Venezuela ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium

¿Quién será el campeón de F1 el domingo en Abu Dabi? Por un lado están los aspirantes Lando Norris y Oscar Piastri y por el otro el campeón defensor Max Verstappen, a priori en inferioridad con respecto a los dos McLaren, pero que llega a la última carrera con ventaja psicológica. | Crédito: @F1 / X

Cómo ver GP Abu Dabi 2025 EN VIVO ONLINE desde países de Europa

Sky Sports posee los derechos exclusivos de retransmisión en directo de la F1 en el Reino Unido, por lo que es la plataforma ideal para ver el Gran Premio de Abu Dabi 2025. La carrera en Losail se puede seguir en directo a través de NOW TV, mientras que los mejores momentos se emiten en Channel 4.

Austria - Servus TV / ORF

Bélgica - RTBF / Deportes para adultos

Croacia - Club Deportivo

República Checa - Nova

Dinamarca - TV3+ / Viaplay

Estonia - Go3 Estonia / TV3

Finlandia - Viaplay

Francia - Canal+

Alemania - Sky Sports

Grecia - ANT1 / ANT1+

Hungría - M4

Italia - Sky Sports

Países Bajos - Viaplay

Noruega - V sport 1 / Viaplay

Polonia - Once Deportes

Portugal - DAZN

España - DAZN

Suecia - Viaplay

Suiza - SRF / RSI / RTS

Reino Unido - Sky Sports

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Abu Dabi 2025, vigésima cuarta y última jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 58 vueltas en el Circuito Internacional de Losail, de 5.281km de longitud, el domingo 7 de diciembre. | Crédito: GEC