Después de una intensa carrera sprint que repartió los primeros puntos del fin de semana, los pilotos de la Fórmula 1 se preparan hoy domingo 19 de octubre para disputar la carrera principal del GP de Estados Unidos 2025, en el Circuito de las Américas (COTA), en Austin, Texas. Este evento es uno de los más esperados del calendario, con una diferencia horaria que beneficia a gran parte de los fanáticos latinoamericanos.

La acción comenzará cuando los semáforos se apaguen a las 14:00 hora local, equivalente a las 21:00 en España. La carrera, de 56 vueltas, promete emociones fuertes en una pista exigente de 5.513 km. En Latinoamérica, los horarios son cómodos para seguir la transmisión en directo, tanto por TV como por plataformas online.

¿A qué hora empieza hoy la carrera del GP de Estados Unidos F1 2025?

La carrera del GP de Estados Unidos 2025 se disputará este domingo 19 de octubre desde las 14:00 (hora local de Austin). A continuación, los horarios por país para seguir la transmisión EN VIVO:

País Hora España 21:00 h México 13:00 h Colombia, Perú, Ecuador, Panamá 14:00 h Venezuela, Bolivia 15:00 h Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay 16:00 h Hora local (Austin, Texas) 14:00 h

La carrera durará aproximadamente 1 hora y 35 minutos, por lo que se espera que la bandera a cuadros ondee cerca de las 22:30 (hora de España).

¿Qué canal transmite hoy la carrera del GP de Estados Unidos F1 2025?

La transmisión oficial del GP de Estados Unidos F1 2025 EN VIVO varía según la región. En España, la carrera podrá verse por DAZN F1, mientras que en Latinoamérica será emitida por ESPN a través de Disney+ Premium. En México, los derechos pertenecen a Sky Sports, y en Argentina también estará disponible por FOX Sports.

País / Región Canal o Plataforma España DAZN F1 México Sky Sports Colombia, Perú, Ecuador, Panamá ESPN (Disney+ Premium) Venezuela, Bolivia ESPN (Disney+ Premium) Argentina ESPN (Disney+ Premium) / FOX Sports Chile, Uruguay, Paraguay ESPN (Disney+ Premium)