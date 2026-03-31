Se acaba la fecha FIFA y este martes 31 de marzo tendremos un amistoso de pronóstico reservado. Desde el Philips Stadion de Eindhoven, Países Bajos chocará ante Ecuador, en un juego que servirá de preparación para ambas selecciones de cara a la Copa del Mundo de la FIFA del próximo mes de junio, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La ‘Tricolor’ viene de empatar 1-1 ante Marruecos, mientras que Países Bajos derrotó por 2-1 a Noruega, por lo que este será un choque bastante parejo. Aquí te cuento a qué hora juegan y qué canal transmite el partido de Ecuador vs. Países Bajos .

El Canal del Fútbol transmite el partido amistoso entre Ecuador vs. Países Bajos este martes 31 de marzo a partir de las 2:45 p.m. (hora de Quito). (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Países Bajos por amistoso FIFA?

Sigue la transmisión del partido de Ecuador vs. Países Bajos EN VIVO a partir de las 1:45 p.m. hora de Quito o desde las 8:45 p.m. hora Países Bajos. Además, si te encuentras en USA, estos son los otros horarios: 2:45 p.m. ET / 1:45 p.m. CT / 12:45 p.m. MT / 11:45 a.m. PT. Aquí te dejo con otros horarios en Latinoamérica para que puedas seguir el minuto a minuto de este juego:

Argentina: 3:45 p.m.

Bolivia: 2:45 p.m.

Chile: 3:45 p.m.

Colombia: 1:45 p.m.

México: 12:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Perú: 1:45 p.m.

Paraguay: 3:45 p.m.

Uruguay: 3:45 p.m.

Venezuela: 2:45 p.m.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Países Bajos EN VIVO por amistoso al Mundial 2026?

Sigue la transmisión del amistoso de Ecuador vs. Países Bajos EN VIVO a través de la señal de El Canal del Fútbol, siendo este el único canal local que va a transmitir el amistoso minuto a minuto. Además, estará disponible mediante ECDF en streaming online.

De otro lado, si vives en España podrás seguirlo por DAZN y desde Estados Unidos en FuboTV, mientras que en Latinoamérica será por la señal de Disney Plus Premium.

Ecuador vs. Países Bajos: posibles alineaciones

Selección de Ecuador: Galíndez; Franco, Ordóñez, Pacho, Estupiñán; Caicedo, Vite, Plata, Minda, Yeboah; Valencia.

Galíndez; Franco, Ordóñez, Pacho, Estupiñán; Caicedo, Vite, Plata, Minda, Yeboah; Valencia. Selección de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Smit, Koopmeiners; Simons, Gakpo y Malen.

Hora, TV y dónde ver Ecuador vs. Países Bajos EN VIVO por amistoso FIFA 2026

Fecha: Martes 31 de marzo de 2026

Martes 31 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Philips Stadion de Eindhoven

Estadio Philips Stadion de Eindhoven Horario: 1:45 p.m. hora Quito / Guayaquil

1:45 p.m. hora Quito / Guayaquil Canal TV: El Canal del Fútbol

El Canal del Fútbol Streaming: ECDF online / Disney Plus Premium / Fubo TV en USA