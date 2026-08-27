Barcelona vuelve a escena en LaLiga de España con la misión de sostener su inicio perfecto y reafirmar su condición de bicampeón vigente. El equipo azulgrana recibirá al Athletic Club este jueves 27 de agosto en el Spotify Camp Nou , en un partido pendiente de la primera jornada que promete intensidad desde el arranque. Revisa a qué hora juegan, qué canales transmiten el partido EN VIVO y dónde verlo ONLINE por streaming en Estados Unidos, México, España, Perú y el resto de Latinoamérica.

Dónde mirar por TV y streaming online para ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO este jueves 27 de agosto por la primera jornada de LaLiga. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora empieza FC Barcelona - Athletic Club HOY 27 DE AGOSTO?

El partido FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga está programado para el jueves 27 de agosto de 2026, a las 21:00 en España peninsular, en el Spotify Camp Nou.

País / ciudad Hora Fecha local España 21:00 Jueves 27 de agosto Reino Unido 20:00 Jueves 27 de agosto Portugal 20:00 Jueves 27 de agosto México (CDMX) 13:00 Jueves 27 de agosto Costa Rica 13:00 Jueves 27 de agosto Guatemala 13:00 Jueves 27 de agosto Colombia 14:00 Jueves 27 de agosto Ecuador 14:00 Jueves 27 de agosto Perú 14:00 Jueves 27 de agosto Panamá 14:00 Jueves 27 de agosto Venezuela 15:00 Jueves 27 de agosto Bolivia 15:00 Jueves 27 de agosto Chile 15:00 Jueves 27 de agosto Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.) 15:00 Jueves 27 de agosto Estados Unidos (Chicago) 14:00 Jueves 27 de agosto Estados Unidos (Denver) 13:00 Jueves 27 de agosto Estados Unidos (Los Ángeles) 12:00 Jueves 27 de agosto Argentina 16:00 Jueves 27 de agosto Brasil (Brasilia, São Paulo, Río) 16:00 Jueves 27 de agosto Paraguay 16:00 Jueves 27 de agosto Uruguay 16:00 Jueves 27 de agosto República Dominicana 15:00 Jueves 27 de agosto Japón 04:00 Viernes 28 de agosto Corea del Sur 04:00 Viernes 28 de agosto China 03:00 Viernes 28 de agosto India 00:30 Viernes 28 de agosto Australia (Sídney/Melbourne) 05:00 Viernes 28 de agosto

Barcelona recibe al Athletic Club en un encuentro correspondiente a la primera fecha de LaLiga 2026-27 , aplazado respecto al inicio de la jornada. Para el público de Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 2:00 p. m.; en México, Centroamérica y parte de Norteamérica será a la 1:00 p. m.

En España, la transmisión está anunciada mediante DAZN LaLiga, DAZN y LaLiga TV Bar. Para Sudamérica, la guía internacional reporta cobertura de DIRECTV Sports y DGO en países como Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela; en Estados Unidos y Puerto Rico, la señal indicada es ESPN Deportes y ESPN+. La disponibilidad puede variar según el operador y los derechos locales.

¿Qué canal transmite FC Barcelona - Athletic Club EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Para ver FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga, la señal exacta puede variar según la programación de cada jornada, pero estos son los operadores oficiales y habituales por país o territorio. En Sudamérica, la alternativa más completa suele ser Disney+ Premium y, según el encuentro, DGO/DSports.

País o región TV de pago / canal Streaming online España Movistar LaLiga TV, DAZN LaLiga Movistar Plus+, DAZN Perú ESPN, DSports Disney+ Premium, DGO Argentina ESPN, DSports Disney+ Premium, DGO Bolivia ESPN, DSports Disney+ Premium, DGO Chile ESPN, DSports Disney+ Premium, DGO Colombia ESPN, DSports Disney+ Premium, DGO Ecuador ESPN, DSports Disney+ Premium, DGO Paraguay ESPN, DSports Disney+ Premium, DGO Uruguay ESPN, DSports Disney+ Premium, DGO Venezuela ESPN, DSports Disney+ Premium, DGO Brasil — CazéTV México Sky Sports Sky+, izzi Go Centroamérica Sky Sports Sky+, plataformas del operador Estados Unidos ESPN Deportes; algunos partidos en ABC, ESPN o ESPN2 ESPN+, ESPN Unlimited Puerto Rico ESPN Deportes ESPN+ Canadá TSN, RDS TSN+, RDS Reino Unido e Irlanda Premier Sports Premier Sports, Disney+ Francia — DAZN, Disney+ Alemania — DAZN Italia — DAZN Portugal — DAZN Bélgica — DAZN Países árabes y Norte de África beIN SPORTS beIN CONNECT África subsahariana SuperSport, Canal+ Sport, ZAP LaLiga SuperSport app / plataformas locales India — FanCode China CCTV-5 Migu, iQIYI Japón — DAZN Corea del Sur — Coupang Play Indonesia beIN SPORTS beIN CONNECT Australia y Nueva Zelanda beIN SPORTS beIN SPORTS CONNECT

Historial de partidos: FC Barcelona vs. Athletic Club

El historial entre Barcelona y Athletic Club refleja una clara ventaja azulgrana: el Barça suma 128 victorias, frente a 81 triunfos del conjunto bilbaíno y 40 empates. Sin embargo, el Athletic ha sabido competir en las grandes citas: su última victoria llegó en la Supercopa de España de enero de 2024, cuando eliminó al equipo catalán en la tanda de penales.

Jornada 27 LaLiga 25/26: Athletic 0-1 Barcelona

Semifinales Supercopa de España 2026: Barcelona 5-0 Athletic

5-0 Athletic Jornada 13 LaLiga 25/26: Barcelona 4-0 Athletic

4-0 Athletic Jornada 27 LaLiga 24/25: Athletic 0-3 Barcelona

Semifinales Supercopa de España 2025: Athletic 0-2 Barcelona