El Barça debuta como local recibiendo a los Leones de San Mamés, en partido pendiente de la primera fecha del fútbol español. Conoce cuándo es este partido y qué canales de TV lo pasan. (Foto: Composición Gestión Mix)
El Barça debuta como local recibiendo a los Leones de San Mamés, en partido pendiente de la primera fecha del fútbol español. Conoce cuándo es este partido y qué canales de TV lo pasan. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Barcelona vuelve a escena en LaLiga de España con la misión de sostener su inicio perfecto y reafirmar su condición de bicampeón vigente. El equipo azulgrana recibirá al Athletic Club este jueves 27 de agosto en el Spotify Camp Nou, en un partido pendiente de la primera jornada que promete intensidad desde el arranque. Revisa a qué hora juegan, qué canales transmiten el partido EN VIVO y dónde verlo ONLINE por streaming en Estados Unidos, México, España, Perú y el resto de Latinoamérica.

Dónde mirar por TV y streaming online para ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO este jueves 27 de agosto por la primera jornada de LaLiga. (Foto: Composición Mag)
Dónde mirar por TV y streaming online para ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO este jueves 27 de agosto por la primera jornada de LaLiga. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora empieza FC Barcelona - Athletic Club HOY 27 DE AGOSTO?

El partido FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga está programado para el jueves 27 de agosto de 2026, a las 21:00 en España peninsular, en el Spotify Camp Nou.

País / ciudadHoraFecha local
España21:00Jueves 27 de agosto
Reino Unido20:00Jueves 27 de agosto
Portugal20:00Jueves 27 de agosto
México (CDMX)13:00Jueves 27 de agosto
Costa Rica13:00Jueves 27 de agosto
Guatemala13:00Jueves 27 de agosto
Colombia14:00Jueves 27 de agosto
Ecuador14:00Jueves 27 de agosto
Perú14:00Jueves 27 de agosto
Panamá14:00Jueves 27 de agosto
Venezuela15:00Jueves 27 de agosto
Bolivia15:00Jueves 27 de agosto
Chile15:00Jueves 27 de agosto
Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.)15:00Jueves 27 de agosto
Estados Unidos (Chicago)14:00Jueves 27 de agosto
Estados Unidos (Denver)13:00Jueves 27 de agosto
Estados Unidos (Los Ángeles)12:00Jueves 27 de agosto
Argentina16:00Jueves 27 de agosto
Brasil (Brasilia, São Paulo, Río)16:00Jueves 27 de agosto
Paraguay16:00Jueves 27 de agosto
Uruguay16:00Jueves 27 de agosto
República Dominicana15:00Jueves 27 de agosto
Japón04:00Viernes 28 de agosto
Corea del Sur04:00Viernes 28 de agosto
China03:00Viernes 28 de agosto
India00:30Viernes 28 de agosto
Australia (Sídney/Melbourne)05:00Viernes 28 de agosto

Barcelona recibe al Athletic Club en un encuentro correspondiente a la primera fecha de LaLiga 2026-27, aplazado respecto al inicio de la jornada. Para el público de Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 2:00 p. m.; en México, Centroamérica y parte de Norteamérica será a la 1:00 p. m.

En España, la transmisión está anunciada mediante DAZN LaLiga, DAZN y LaLiga TV Bar. Para Sudamérica, la guía internacional reporta cobertura de DIRECTV Sports y DGO en países como Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela; en Estados Unidos y Puerto Rico, la señal indicada es ESPN Deportes y ESPN+. La disponibilidad puede variar según el operador y los derechos locales.

¿Qué canal transmite FC Barcelona - Athletic Club EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Para ver FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga, la señal exacta puede variar según la programación de cada jornada, pero estos son los operadores oficiales y habituales por país o territorio. En Sudamérica, la alternativa más completa suele ser Disney+ Premium y, según el encuentro, DGO/DSports.

País o regiónTV de pago / canalStreaming online
EspañaMovistar LaLiga TV, DAZN LaLigaMovistar Plus+, DAZN
PerúESPN, DSportsDisney+ Premium, DGO
ArgentinaESPN, DSportsDisney+ Premium, DGO
BoliviaESPN, DSportsDisney+ Premium, DGO
ChileESPN, DSportsDisney+ Premium, DGO
ColombiaESPN, DSportsDisney+ Premium, DGO
EcuadorESPN, DSportsDisney+ Premium, DGO
ParaguayESPN, DSportsDisney+ Premium, DGO
UruguayESPN, DSportsDisney+ Premium, DGO
VenezuelaESPN, DSportsDisney+ Premium, DGO
BrasilCazéTV
MéxicoSky SportsSky+, izzi Go
CentroaméricaSky SportsSky+, plataformas del operador
Estados UnidosESPN Deportes; algunos partidos en ABC, ESPN o ESPN2ESPN+, ESPN Unlimited
Puerto RicoESPN DeportesESPN+
CanadáTSN, RDSTSN+, RDS
Reino Unido e IrlandaPremier SportsPremier Sports, Disney+
FranciaDAZN, Disney+
AlemaniaDAZN
ItaliaDAZN
PortugalDAZN
BélgicaDAZN
Países árabes y Norte de ÁfricabeIN SPORTSbeIN CONNECT
África subsaharianaSuperSport, Canal+ Sport, ZAP LaLigaSuperSport app / plataformas locales
IndiaFanCode
ChinaCCTV-5Migu, iQIYI
JapónDAZN
Corea del SurCoupang Play
IndonesiabeIN SPORTSbeIN CONNECT
Australia y Nueva ZelandabeIN SPORTSbeIN SPORTS CONNECT

Historial de partidos: FC Barcelona vs. Athletic Club

El historial entre Barcelona y Athletic Club refleja una clara ventaja azulgrana: el Barça suma 128 victorias, frente a 81 triunfos del conjunto bilbaíno y 40 empates. Sin embargo, el Athletic ha sabido competir en las grandes citas: su última victoria llegó en la Supercopa de España de enero de 2024, cuando eliminó al equipo catalán en la tanda de penales.

  • Jornada 27 LaLiga 25/26: Athletic 0-1 Barcelona
  • Semifinales Supercopa de España 2026: Barcelona 5-0 Athletic
  • Jornada 13 LaLiga 25/26: Barcelona 4-0 Athletic
  • Jornada 27 LaLiga 24/25: Athletic 0-3 Barcelona
  • Semifinales Supercopa de España 2025: Athletic 0-2 Barcelona
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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