El Barcelona comenzó su participación en LaLiga con una contundente victoria sobre el Elche y ahora se prepara para afrontar su primer compromiso como local. Este jueves 27 de agosto, el conjunto azulgrana recibirá al Athletic Club en el Spotify Camp Nou, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del campeonato. El partido está programado para las 2:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; 3:00 p. m. en Chile, Bolivia y Venezuela; y 4:00 p. m. en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

El equipo dirigido por Hansi Flick dejó buenas sensaciones en su presentación. La contundencia frente al arco rival y la intensidad para recuperar rápidamente la pelota fueron dos de los principales argumentos mostrados ante el Elche. Estas características han despertado expectativas entre los aficionados, especialmente por lo que puede aportar Rodri en el mediocampo.

Para los seguidores del fútbol español en Sudamérica, el partido entre Barcelona y Athletic Club contará con transmisión oficial a través de DIRECTV Sports (DSports) y el servicio de streaming DGO. Ambas plataformas ofrecerán la cobertura en directo del encuentro desde la capital de Cataluña.

Dónde mirar por TV y streaming online para ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO este jueves 27 de agosto por la primera jornada de LaLiga. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga?

Los suscriptores de DIRECTV Sports en Sudamérica podrán seguir todas las incidencias del partido entre Barcelona vs. Athletic Club por la primera fecha de LaLiga.

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¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Barcelona vs. Athletic Club?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás seguir el partido entre Barcelona vs. Athletic Club desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite las señales de DSports en vivo y ofrece acceso a la cobertura completa del duelo.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga

Detalle Información Partido Barcelona vs. Athletic Club Competición LaLiga EA Sports 2026-27 Fecha Jueves 27 de agosto de 2026 Hora Paraguay 16:00 Hora Perú y Ecuador 14:00 Hora Colombia 14:00 Hora Venezuela 15:00 Hora Chile 15:00 Hora Argentina y Uruguay 16:00 TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DIRECTV GO (DGO) Estadio Spotify Camp Nou Ciudad Barcelona, España