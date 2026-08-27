FC Barcelona y Athletic Club medirán fuerzas este jueves 27 de agosto en el Spotify Camp Nou por la reprogramada jornada inaugural de LaLiga EA Sports 2026/27 . El partido se jugará desde las 16:00 horas en Argentina y Uruguay, 15:00 en Chile, y 14:00 en Colombia, Perú y Ecuador. El público mexicano podrá seguir el partido FC Barcelona vs. Athletic Club por la señal oficial de SKY Sports por televisión y streaming online desde cualquier plataforma digital.

Después de su aplastante goleada 5-0 al Elche CF en su estreno, los blaugranas bajo las órdenes de Hansi Flick se preparan para jugar en casa frente a su afición y seguir sumando puntos en la tabla para alejarse de su archirrival Real Madrid en la pelea por el título. Los Leones, por su parte, viene de perder 3-1 ante el Sevilla en la jornada anterior y saldrá por el triunfo.

Dónde mirar por TV y streaming online para ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO este jueves 27 de agosto por la primera jornada de LaLiga. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Athletic Club por la Jornada 1 de LaLiga EA Sports 2026/27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Athletic Club por la Fecha 1 de LaLiga EA Sports 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

El Barça debuta como local recibiendo a los Leones de San Mamés, en partido pendiente de la primera fecha del fútbol español. Conoce cuándo es este partido y qué canales de TV lo pasan. (Foto: Composición Gestión Mix)

FC Barcelona vs. Athletic Club: datos del partido de LaLiga

Partido : FC Barcelona vs. Athletic Club por la Fecha 1 de LaLiga EA Sports 2026/27

: FC Barcelona vs. Athletic Club por la Fecha 1 de LaLiga EA Sports 2026/27 Fecha : Jueves, 27 de agosto de 2026

: Jueves, 27 de agosto de 2026 Hora : 21:00 (horario peninsular español) / 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) / 12:00 p.m PT

: 21:00 (horario peninsular español) / 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) / 12:00 p.m PT Lugar : Spotify Camp Nou, uubicado en el distrito de Les Corts de la ciudad de Barcelona, España.

: Spotify Camp Nou, uubicado en el distrito de Les Corts de la ciudad de Barcelona, España. TV / Streaming en México: Sky Sports, Sky+ e izzi