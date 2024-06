Para hacer frente al tráfico, desde el domingo 30 de junio se lanzará el programa piloto de taxi acuático para transportar pasajeros entre Miami Beach y Miami, en el estado de Florida. En esta nota conoce las rutas, horarios y costo del servicio.

Se trata de un programa piloto anunciado por Miami Beach y Poseidón Ferry, que tendrá un periodo de prueba gratuito para los residentes y luego tendrá una tarifa accesible que te permitirá reducir tu tiempo de viaje. Para ello, la Ciudad de Miami Beach subsidiará aproximadamente la mitad de las operaciones de Poseidón Ferry con una contribución financiera de US$600,000.

Se trata de un servicio a bordo de un catamarán de 65 pies para un viaje panorámico de 18 minutos por la Bahía de Biscayne. El servicio tiene dos paradas. Comenzará en el lado norte del Maurice Gibb Memorial Park, en la calle 18 y la avenida Purdy, en Miami Beach y terminará en el Venetian Marina & Yacht Club, en el 1635 North Bayshore Drive, en Miami.

¿CUÁNTO COSTARÁ EL TAXI ACUÁTICO QUE UNIRÁ MIAMI BEACH CON MIAMI?

A continuación, conoce el precio por trayecto del taxi acuático, según el tipo de pasajero:

Residentes de Miami Beach: de US$5

No-residentes: US$12

Adultos mayores de 65 años, personal militar y personas con discapacidades: US$6.

Personas con Golden Passport de Miami-Dade y niños menores de 12 años: no pagan.

Viajes gratis

La página indica que todos los residentes de Miami Beach con una identificación válida navegarán gratis hasta el 31 de julio de 2024 . No se requerirá boleto, solo debes mostrar una identificación válida que indique su residencia en Miami Beach para poder abordar.

Nota: El servicio cuenta, además, con opciones de pases semanales por US$30 (10 viajes a US$3 cada uno) o pases mensuales de US$120 (40 viajes a US$3 cada uno). Mayo información en Poseidón Ferry.

La ruta del Taxi acuático será operada por Ferry Poseidón (Foto: Ferry Poseidón)

HORARIO Y RUTAS DEL TAXI ACUÁTICO QUE UNIRÁ MIAMI BEACH CON MIAMI

El taxi acuático funcionará de 7:30 a.m. a 7:30 p.m. con una hora de descanso entre las 2:00 pm y 3:00 p.m. para hacer el cambio de turno. De acuerdo con la información oficial de la ciudad, las embarcaciones saldrán del Maurice Gibb Memorial Park cada hora comenzando a las 7:30 a.m. y desde Venetian Marina & Yacht Club, cada hora comenzando a las 8 a.m. El viaje entre los destinos dura unos 18 minutos.

La ruta del Taxi acuático (Foto: Miami Beach)