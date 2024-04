El Seguro Social, junto a los beneficios por muerte o para veteranos, es uno de los pagos gubernamentales a los que tiene derecho el niño o niña que pasa por una situación particular, como la pérdida de uno de sus padres. De esta forma, se aporta a una mejor crianza y formación, tanto en la salud como en la educación, de los menores que atraviesan un contexto difícil en su vida. Sin embargo, se ha descubierto que más de 25 mil infantes no reciben este beneficio y que incluso no están enterados de lo que pasa con esos pagos.

En Estados Unidos se ha informado de casos de menores que no han accedido al pago del Seguro Social y que no se habrían enterado de la falta de ese beneficio si no consultaban con sus asistentes sociales.

La medida silente del Estado es lo que también ha sumado al malestar general de que muchos niños no reciban lo que merecen y que el dinero tenga un destino diferente al que se había acordado antes.

Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿adónde se va el pago para los niños? Te cuento lo que se sabe de uno de los escándalos que ha surgido en Estados Unidos y que se espera revertir en el menor tiempo posible.

Los niños que han perdido a sus padres tienen derecho a beneficios gubernamentales (Foto: Pexels)

¿POR QUÉ ALGUNOS NIÑOS SE QUEDAN SIN EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL?

Más de 25 mil niños se han visto afectados al no recibir el pago del Seguro Social que les corresponde como parte de los beneficios gubernamentales por pérdida de padres de familia o por ser una persona con discapacidad.

Algunos menores se quedan sin el pago porque sencillamente el Estado no les otorga ese beneficio al estar en hogares de acogida, de acuerdo a una investigación de la CBS. El reporte indica que, a pesar de contar con ese beneficio, no se entrega a los niños que están bajo esa atención gratuita como parte de la política de la mayoría de estados de EE. UU.

“Sabemos que estos jóvenes tienen necesidades y sabemos que cuando se solicitan los beneficios, hay un buen uso para ellos”, dijo la directora de políticas nacionales del Instituto de Defensa de los Niños de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Diego, Amy Harfeld, al citado medio.

De esta manera, se perjudican a las tres cuartas partes de los niños que están en hogares de acogida, más de 25 mil niños según los datos de la Administración del Seguro Social. Se trata de 174 millones de dólares de beneficios anuales o incluso más de acuerdo a Harfeld.

¿CUÁL ES EL DESTINO DE ESE DINERO?

El dinero del Seguro social que debería ser en beneficio de menores en situaciones particulares se destinan a otras gastos del Estado y no llegan ni siquiera a los hogares de acogida, según Amy Harfeld.

“Pero ahora mismo, se utilizan sólo para beneficiar al Estado. (...) No (se entrega a hogares de acogida), en la mayoría de los casos se destina el dinero a las cuentas públicas generales”, dijo a la CBS.