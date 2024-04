Desde el 2023, la Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos viene enviando cartas a los jubilados para que devuelvan los pagos extra que recibieron en sus pensiones, lo que generó mucha polémica y zozobra en los adultos mayores. Uno de los casos es el de Bonnie Nelson, quien ha recibido una carta en la que le piden reembolsar más de 34 mil dólares por pagos excesivos en la pensión de su fallecido esposo.

La SSA realizó los envíos extra de dinero por error e incluso muchos jubilados no se habían percatado de esa variación en su pago mensual. Ahora la institución les pide que le devuelvan el dinero, aunque en algunos casos no lo tienen y no saben cómo devolverlo sin que esto afecte su ajustada economía.

La entidad incluso indicó que tomaría medidas drásticas en el caso de que los adultos mayores ignoren la solicitud del desembolso. En ese caso, extraerán el dinero pedido a través de una reducción en el pago de los beneficios. Hasta noviembre de 2023, el monto adicional ascendía a 23 mil millones de dólares.

LA VIUDA A LA QUE LA SSA LE PIDE 34 MIL DÓLARES EN ARIZONA

La Administración del Seguro Social viene pidiendo los pagos a los pensionistas (Foto: Pixabay)

Bonnie Nelson, una mujer de Arizona, recibió una demanda de la Administración del Seguro Social (SSA por su sigla en inglés) por US$34,048.40, luego de la muerte de su esposo.

De acuerdo con un informe de NewsWeek, su esposo Philip había cobrado pagos por incapacidad por problemas relacionados con su espalda y corazón, y los pagos en exceso se realizaron entre enero de 2021 y agosto de 2022.

“No sé adónde ir. No sé qué hacer... Estoy muerta de miedo”, dijo la mujer sobre la exigencia del reembolso de la SSA. La viuda reclamó la falta de un control que pudiera haber detectado la falla.

Desde la SSA, indicaron a Newsweek, que si bien este tipo de avisos son inquietantes, las personas tienen derecho a apelar y, además, hay opciones para pagar o, en algunos casos, obtener la condonación de la deuda.

“Las personas tienen derecho a apelar la decisión de pago en exceso o el monto. También pueden pedirle al Seguro Social que renuncie al cobro del pago en exceso, si creen que no fue culpa suya y no pueden permitirse el lujo de devolverlo. No buscamos recuperaciones mientras una apelación inicial o una exención está pendiente. Examinamos cada solicitud de exención para determinar, entre otros factores, si la persona causó la deuda y su capacidad de pagar. Incluso si no quieren apelar o solicitar una exención, el aviso dice que contáctenos si la retención planificada causaría dificultades”, indicó.

Según el informe, la SSA dijo que Nelson podía solicitar una exención debido a dificultades financieras, lo cual hizo. Pero desde la muerte de Philip, la agencia ha retenido el dinero que ella debería haber recibido como sobreviviente.

A inicios de marzo, la SSA dijo que ya no interceptaría el 100 por ciento de los beneficios mensuales de los beneficiarios si no respondían a un aviso de pago. En cambio, planea implementar una tasa de retención predeterminada del 10 por ciento.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE SEGURO SOCIAL

¿QUÉ ES LA SSA?

La Administración del Seguro Social (Social Security Administration en inglés) es una agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de administrar varios programas de seguridad social.

¿PARA QUÉ SIRVE LA SSA?

Su principal función es proporcionar beneficios económicos a personas elegibles en diferentes etapas de sus vidas, particularmente en la jubilación, discapacidad y sobrevivencia.

¿CÓMO FUNCIONA EL SEGURO SOCIAL DE ESTADOS UNIDOS?

El sistema actual de Seguro Social funciona de la siguiente manera: mientras trabaja, usted paga impuestos de Seguro Social. Esos impuestos se utilizan para pagar beneficios a las personas quienes ya se jubilaron, a los trabajadores que desarrollan una incapacidad y las familias en que fallece un cónyuge o padre.

El dinero que usted paga en impuestos no se reserva en una cuenta personal para que lo use cuando reciba beneficios. Se usan sus impuestos para pagar a las personas que están recibiendo beneficios en este momento.

¿CUÁNTO ES EL PAGO PROMEDIO DEL SSA POR ESTADO?

El pago del Seguro Social está aprobado y regulado por el gobierno federal encabezado por Joe Biden, aunque no en todos los estados se entrega la misma cantidad de dinero. Así pues, el monto puede variar de acuerdo a diversos factores de cada afiliado, como la edad de jubilación, el historial de ganancias, los créditos de Seguro Social, así como el estado civil y la lista de dependientes. Por ejemplo, en Alabama se paga 1.467 dólares y en Alaska se entrega 1480 dólares, pero ¿cuánto recibe cada estado?

La Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos se encarga de la jubilación y otros beneficios como la SSI (Foto: AFP)

¿QUÉ SON LOS CRÉDITOS DEL SEGURO SOCIAL, CÓMO SE CALCULAN Y CUÁNTOS SE NECESITAN PARA ACCEDER A LA JUBILACIÓN?

¿Sabías que el sistema de seguro social en Estados Unidos posee un paso previo a la jubilación de tu centro laboral? Se trata de los créditos, una especie de unidades contables que se obtienen a medida que van avanzando los años mientras trabajas y pagas tus impuestos a tiempo. ¿Cómo calcular estos créditos y cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio?

¿SI ME MUDO A OTRO ESTADO MI PAGO DE LA SSI SE VE AFECTADO?

Esta es la gran pregunta que muchos se han hecho; sin embargo, el portal Yahoo Finance informó que no habrá ningún cambio en los beneficios de los jubilados por el simple hecho de irse a vivir a otro estado.

Remarcó que sí existen algunos programas donde se debe presentar una solicitud si es que la persona se muda a otro estado, pero esto no ocurre con el Seguro Social que sigue emitiendo los pagos tal cual corresponde a los beneficiados.