En caso de que no estés informado, el sistema de seguro social en Estados Unidos posee un paso previo a la jubilación de tu centro laboral. Se trata de los créditos, una especie de unidades contables que se obtienen a medida que van avanzando los años mientras trabajas y pagas tus impuestos a tiempo. ¿Te interesa saber cómo calcular estos créditos y cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio? No te preocupes, te lo explicaré todo en detalle gracias a esta nota publicada en Gestion.

Aunque en ocasiones nos referimos a los créditos a aportes bancarios y deudas, debemos entender que el seguro social de los Estados Unidos también utliza estas unidades contables para aquellos aportantes que se encuentran acumulando años dentro de la población laboral en todo el país norteamericano.

Eso sí, recuerda que necesitas reunir cierta cantidad de créditos para ser elegible para recibir beneficios de jubilación, beneficios para tus familiares sobrevivientes en caso de fallecimiento o el SSDI (Seguro por Incapacidad del Seguro Social) en caso de incapacidad laboral.

¿CÓMO FUNCIONA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DEL SEGURO SOCIAL?

Para acceder a los créditos del seguro social es necesario adquirir cumplir con el número de créditos mínimos establecidos por el gobierno estadounidense. Tales unidades contables se acumulan mediante el trabajo y el pago de impuestos, los cuales deben estar al día y sin deuda.

En esa línea, cabe resaltar que la cantidad de créditos no determina la cantidad de beneficios que se reciben. Según el portal oficial del seguro oficial, ese utiliza el número de créditos acumulados solamente para elegir los beneficios de la jubilación, así como los aportes que recibirá su familia una vez el aportante fallezca.

EL NÚMERO DE CRÉDITOS QUE DEBES TENER PARA ACCEDER AL PLAN DE JUBILACIÓN

Lo que sí debes tener en cuenta es que el seguro social no validará tu jubilación si es que no has alcanzado el mínimo de créditos, por lo que el pago quedaría invalidado de cualquier forma.

Para ser elegible para los beneficios del seguro social requieres de un mínimo de 40 créditos, los cuales se obtienen a través del trabajo y el pago de impuestos correspondientes.

ASÍ SE ACUMULAN LOS CRÉDITOS DEL SEGURO SOCIAL

Desde 1978, es posible obtener hasta un máximo de 4 créditos por año. Pero, ¿cómo se acumulan exactamente?

Pues, te recuerdo que estos contables se basan en función de tus ingresos totales y tus ganancias por trabajo autónomo durante el año. Es decir, puedes alcanzar los 4 créditos trabajando durante todo el año o generando suficientes ingresos para obtener la misma cantidad en un período de tiempo más corto.

Debes tener en cuenta los créditos del seguro social antes de pedir tu jubilación (Foto: Freepik)

Por ejemplo, si en pleno 2024 obtienes un crédito por cada $1,730 que generas en salarios o como trabajador independiente.

En caso alcances $6,920 en ingresos, te corresponden cuatro créditos, que es el límite máximo anual. Estas cantidades se ajustan cada año según las tendencias salariales nacionales.

No es imprescindible contar con créditos para acceder a los beneficios como cónyuge. Incluso si nunca has trabajado, puedes ser elegible para recibir beneficios basados en los ingresos laborales de tu esposo o esposa.