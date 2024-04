El Seguro Social es un programa del Gobierno federal de Estados Unidos que ofrece pensiones para la jubilación, cuando no se puede trabajar por una discapacidad y para los dependientes legales tras su muerte; si bien, siempre ha estado sujeto a impuestos federales, la mayoría de las veces estuvo exento de los pagos a nivel estatal, algo que cambió este 2024. Pero tranquilo, ya que no todos desembolsan un monto sobre ese concepto. Con el fin de que no estés preocupado, te damos a conocer los estados que sí cobran dichos impuestos.

Es preciso mencionar que el monto a pagar diferirá de un estado a otro; es decir, los beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA, sigla en inglés) de los jubilados serán gravados según la edad y los ingresos.

LOS ESTADOS QUE COBRAN IMPUESTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL SEGURO SOCIAL

Es preciso mencionar que la lista de estados fue realizado por GOBankingRates. Ellos son:

Connecticut. Si tu ingreso bruto ajustado anual (AGI, por sus siglas en inglés) es superior a US$75,000 para un solo declarante y US$100,000 para declarantes conjuntos puedes deducir la mayor parte o la totalidad de tus ingresos de beneficios. En el caso que ganes más, podrías deducir el 75% de los pagos de beneficios del Seguro Social, explica Nasdaq.

Si tu ingreso bruto ajustado anual (AGI, por sus siglas en inglés) es superior a US$75,000 para un solo declarante y US$100,000 para declarantes conjuntos puedes deducir la mayor parte o la totalidad de tus ingresos de beneficios. En el caso que ganes más, podrías deducir el 75% de los pagos de beneficios del Seguro Social, explica Nasdaq. Kansas. Si tu AGI es de US$75,000 o menos, no pagas impuestos estatales. Además, no importa tu estado civil.

Si tu AGI es de US$75,000 o menos, no pagas impuestos estatales. Además, no importa tu estado civil. Missouri. Si tu AGI anual es menor de US$85,000 (soltero o cabeza de familia) o US$100,000 (declarantes conjuntos), no aplica.

Si tu AGI anual es menor de US$85,000 (soltero o cabeza de familia) o US$100,000 (declarantes conjuntos), no aplica. Montana. En este estado, los beneficios están sujetos a impuestos. Para los que ganen menos de US$25,000 al año o US$32,000 para declarantes conjuntos) pueden deducir todos sus ingresos de jubilación.

En este estado, los beneficios están sujetos a impuestos. Para los que ganen menos de US$25,000 al año o US$32,000 para declarantes conjuntos) pueden deducir todos sus ingresos de jubilación. Nebraska. Los impuestos se pagan según una escala móvil basada en el AGI. En caso ganes menos de US$59,100 (casados) y US$44,460 (individual), no pagará impuestos.

Los impuestos se pagan según una escala móvil basada en el AGI. En caso ganes menos de US$59,100 (casados) y US$44,460 (individual), no pagará impuestos. Nuevo México. Todos pagan, pero desde 2023, las personas solas que ganan menos de US$100,000 al año y los casados, que lo sustenten con una declaración conjunta, que ganen menos de US$150,000, tampoco lo hacen.

Todos pagan, pero desde 2023, las personas solas que ganan menos de US$100,000 al año y los casados, que lo sustenten con una declaración conjunta, que ganen menos de US$150,000, tampoco lo hacen. Rhode Island. Si ya alcanzaste la plena edad de jubilación y tienes un AGI inferior a US$86,350 (declarantes solteros/cabeza de familia) o US$107,950 (declarantes conjuntos), no tienes que pagar impuestos.

Si ya alcanzaste la plena edad de jubilación y tienes un AGI inferior a US$86,350 (declarantes solteros/cabeza de familia) o US$107,950 (declarantes conjuntos), no tienes que pagar impuestos. Vermont. No pagan los que tienen un AGI de US$50,000 o menos. Pero si ganas entre US$50,000 y $60,000, eres elegible para una exención parcial. En el caso sean declarantes conjuntos, no pagan si sus ingresos son de US$65,000 o menos; y la exención parcial se daría si el monto se encuentra entre US$65,000 y US$75,000.

No pagan los que tienen un AGI de US$50,000 o menos. Pero si ganas entre US$50,000 y $60,000, eres elegible para una exención parcial. En el caso sean declarantes conjuntos, no pagan si sus ingresos son de US$65,000 o menos; y la exención parcial se daría si el monto se encuentra entre US$65,000 y US$75,000. Utah. Compensará a los contribuyentes solteros que ganan menos de US$30,000 al año y los contribuyentes conjuntos que ganan menos de US$50,000. Los que ganen más podrán obtener una exención parcial de sus beneficios.

Más contenido sobre Estados Unidos