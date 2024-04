¿Tienes en mente mudarte a un mejor lugar de Estados Unidos para criar a tu familia, pero no sabes cuál? Antes de tomar esta decisión importante, ten en cuenta diversos factores como costo de vida, tasa de criminalidad, zonas de esparcimiento, entre otros. Si a pesar de realizar este análisis no sabes por cuál optar, no te preocupes que aquí te contamos cuáles son las diez mejores ciudades para mudarte con tus seres queridos y puedas disfrutar al máximo con ellos.

Cabe precisar que entre estos lugares, ninguna ciudad del estado de California ni Florida llegaron a ocupar el top 10. A continuación, la lista completa.

LAS 10 MEJORES CIUDADES PARA FORMAR UNA FAMILIA EN ESTADOS UNIDOS

La clasificación fue realizada por el sitio web Niche, que realiza diversos rankings. En esta ocasión realizó su lista en base a los datos del Censo de EE. UU., el Departamento de Educación y el FBI. Los principales factores que evaluó fue calidad de las escuelas públicas en el área, el costo de vida, servicios para las familias como parques y bibliotecas, y transitabilidad para peatones, publica NBC Los Ángeles.

No sólo ello, también incluyó: tasas de crimen; alojamiento; diversidad étnica, generacional y económica; porcentaje de hogares con niños y porcentaje de residentes de 17 años o menos. Tomando en cuenta estos elementos, te damos los lugares comenzando por la posición 10.

Puesto 10: Penn Wynne, Pensilvania

Puesto 9: Mariemont, Ohio

Puesto 8: Mountain Lakes, Nueva Jersey

Puesto 7: Kensington, Nueva York

Puesto 6: Hinsdale, Illinois

Puesto 5: Devon, Pensilvania

Puesto 4: Kildeer, Illinois

Puesto 3: Clarendon Hills, Illinois

Puesto 2: Long Grove, Illinois

Long Grove, Illinois Puesto 1: Chesterbrook, Pensilvania

El primer lugar de la lista lo ocupa Chesterbrook debido a su gran sistema de escuelas públicas, específicamente las que se encuentran en Filadelfia, además de tener mejores resultados en vivienda, diversidad y servicios familiares.

En tanto, el segundo puesto, Long Grove, está en esa ubicación, además de tener altos los factores analizados, por preservar su naturaleza y tener todo en orden en su espacio residencial.

En base a los resultados, cuatro ciudades están ubicadas en Illinois, tres en Pensilvania y una en Ohio, otra en Nueva Jersey y una más en Nueva York.