En las redes sociales ha circulado un rumor durante los últimos días de noviembre que asegura que el gobierno de Estados Unidos entregará un nuevo cheque de estímulo de US$6,400 a los ciudadanos. Esta información ha causado gran revuelo, sobre todo porque parece estar respaldada por un video que ha sido compartido en varias plataformas. En el video, se escucha lo que parece ser la voz del presidente Joe Biden anunciando la autorización de este pago, que supuestamente beneficiaría al 97% de los estadounidenses. Este tipo de rumores es habitual, especialmente en momentos de incertidumbre económica, cuando las personas son más susceptibles a recibir noticias relacionadas con ayudas financieras.

La difusión de este video ha ocasionado que muchas personas se entusiasmen con la posibilidad de recibir un nuevo cheque de estímulo, sobre todo cuando la situación económica sigue siendo compleja en muchos hogares debido a la inflación y el aumento de los precios. Sin embargo, este tipo de información ha levantado sospechas, ya que las fuentes no parecen ser oficiales, y la manera en que se presenta podría inducir a error. Ante la propagación de este rumor, es importante verificar los hechos antes de creer en ellos o, peor aún, compartirlos sin confirmar su veracidad.

¿HABRÁ UN NUEVO CHEQUE DE ESTÍMULO?

Ahora bien, ¿realmente el gobierno de Estados Unidos tiene planes de emitir un nuevo cheque de estímulo de US$6,400 ? La respuesta es clara: no. De acuerdo con una publicación de Solo Dinero, a pesar de que este rumor ha sido ampliamente difundido en internet, las autoridades federales han dejado en claro que no existe ninguna iniciativa de este tipo en marcha. Según Jenna Valle-Riestra, portavoz del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no hay programa autorizado ni previsto para la entrega de un nuevo pago económico como el que se describe. De hecho, el gobierno ha manifestado que cualquier tipo de programa de alivio económico de esa magnitud requeriría la aprobación del Congreso, lo cual no ha sucedido en este caso.

En cuanto a los cheques de estímulo previos, el gobierno de Estados Unidos emitió tres pagos durante la pandemia del COVID-19, los cuales fueron aprobados por el Congreso. Estos fueron parte de un paquete de estímulo económico destinado a ayudar a los ciudadanos a sobrellevar la crisis causada por la pandemia. El primero de ellos, por ejemplo, fue de US$1,200, mientras que el segundo fue de US$600, y el tercero llegó a los US$1,400. Todos estos montos fueron autorizados por ley y respaldados por el Congreso de Estados Unidos, lo que no ha sucedido con el supuesto pago de US$6,400 del que ahora se habla.

Es importante destacar que el video que circula en las redes sociales es completamente falso. No solo se trata de un intento de desinformación, sino que, como ocurre en muchas ocasiones, también puede ser una estrategia para estafar a las personas. Este tipo de contenidos fraudulentos tienen como objetivo atraer a personas ingenuas, alentándolas a registrarse en sitios web falsos donde podrían ser víctimas de fraude o robo de información personal. Las autoridades advierten sobre este tipo de engaños y recomiendan tener cautela al recibir este tipo de información.

La propagación de estafas en línea ha aumentado considerablemente, especialmente durante la temporada de vacaciones. La gente, en su deseo de recibir algún tipo de ayuda económica o bono navideño, se vuelve más vulnerable a estos engaños. Los estafadores aprovechan el momento de mayor consumo y las expectativas de recibir algún tipo de ayuda para manipular a las personas. Por lo tanto, es fundamental que los ciudadanos se informen a través de canales oficiales y eviten caer en estas trampas.