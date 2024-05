El cronograma del séptimo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) arranca el 20 de mayo, de acuerdo con el último dígito del DNI. Los más de 9 millones de afiliados estarán habilitados para retirar parte de sus fondos desde 1 sol hasta S/20,600. que es equivalente a 4UIT. Si se te pasa la fecha o te animas a último momento y ya pasó el día que te corresponde, conoce qué puedes hacer.

La Asociación de AFP presentó el cronograma la mañana del 3 de mayo del 2024, luego de que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) publicará la Resolución SBS Nº 01623-2024, que indica el procedimiento del retiro facultativo de los fondos. Recuerda que el dinero es intangible, es decir que ninguna entidad financiera te lo puede retener, salvo que tengas deudas por alimentos. En ese caso, el descuento máximo es del 30 por ciento del monto a retirar.

Aunque la Ley 32002 habilita a 9.2 millones de afiliados para que puedan efectuar el retiro, debes saber que solo 5.1 millones tiene menos de una UIT en su fondo.

¿QUÉ PASA SI NO PRESENTO MI SOLICITUD DE RETIRO DE AFP EN LA FECHA INDICADA?

El reglamento de la SBS establece que desde el 20 de mayo del 2024 los afiliados pueden empezar a presentar las solicitudes para retirar hasta S/20,600 de su fondo, que fue creado con fines pensionarios. Al respecto, la Asociación de AFP publicó su cronograma de pago, con el último dígito del DNI de cada afiliado, que comienza en esa fecha y concluye el 1 de julio. A diferencia del retiro anterior, esta vez, empezará de manera ascendente.

Culminado el cronograma, de acuerdo al último dígito del DNI, quienes no hayan presentado su solicitud de retiro, podrán hacerlo de manera extraordinaria del 2 de julio al 17 de agosto . La puedes hacer cualquier día, sin importar en qué termine tu documento de identidad. Y es que el plazo máximo para solicitar el retiro es de 90 días calendario. Si no haces el trámite hasta el 17 de agosto, no podrás retirar el dinero.

¿DESDE CUÁNDO ESTARÁ HABILITADO EL LINK PARA EL NUEVO RETIRO DE LA AFP?

De acuerdo con la Asociación de AFP, los afiliados que acceden al retiro de hasta 4 UIT podrán ingresar su solicitud de retiro a través del LINK www.solicitaretiroafp.pe. Este estará disponible a partir del lunes 20 de mayo, fecha en que se iniciará el cronograma. Debes tener cuenta que el horario de atención es de lunes a viernes de 8am a 6pm, exceptuando feriados.

¿SABES CUÁNTO DINERO TIENES EN TU FONDO PRIVADO DE PENSIONES?

Si desconoces el monto de dinero que tienes en tu fondo de pensiones, tranquilo, ya que averiguarlo es muy sencillo. Una vez que sepas la cantidad, podrás temar mejores decisiones. Cabe señalar que cada AFP a nivel nacional posee un registro total de todos los aportes, el cual puedes visualizarlo en la página web o aplicación de dichas entidades: AFP Integra, Prima, Habitat y Profuturo.

AFP Integra: Ingresa al siguiente link: www.afpintegra.pe/iniciar-sesion para que tengas la información que requieres.

Prima AFP: Ingresa a http://www.prima.com.pe/wcm/portal/PrimaAFP/inicio y en "Mi cuenta" coloca el número de tu DNI y contraseña.

AFP Habitat: Ingresa a www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta para revisar el estado de tu cuenta.

Profuturo AFP: Ingresar a https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login para ver la cantidad que tienes acumulada en tu fondo.

Te presentamos el cronograma oficial que ha sido fijado de acuerdo al último dígito de tu DNI.