El día jueves 11 de abril de 2024 quedará marcado como el día en que el Congreso de la República aprobó el séptimo retiro de AFP. A falta de la firma del Poder Ejecutivo, millones de peruanos ya evalúan si enviarán la solicitud para obtener parte del dinero de sus fondos de pensiones, mientras que otros ya lo tienen decidido de manera tajante desde incluso antes de que haya sido debatido en la Comisión de Economía, por lo que esperan con ansias el reglamento y cronograma de pagos.

Para esta oportunidad, el Legislativo aceptó la propuesta de que los peruanos puedan retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Eso quiere decir que el máximo de dinero que se podrá pedir es de 20,600 soles, cantidad que ayudará a muchos a seguir adelante en medio de la crisis económica que atraviesa el país desde hace muchos años y que se agravó completamente cuando los efectos de la pandemia comenzaron a golpear nuestro territorio.

Si has sido testigo de las noticias que se han presentado en el pasado con anteriores retiros de la AFP, sabes que el pago del monto en total no se realizará de un solo golpe, sino que constará de varios depósitos. En ese sentido, a falta aún de conocer si el Ejecutivo aprobará o no el dictamen, te presentaré todo sobre los depósitos fraccionados y, en especial, cuánto se pagará cada mes.

¿CUÁNTO DEPOSITARÁN AL MES SI SOLICITAS EL RETIRO DE 20,600 SOLES?

Si eres una de las personas que solicitará el máximo que permite la norma, 20,600 soles, el depósito de tu dinero deberá ser de 1 UIT cada mes. Es decir, cada 30 días deberás recibir a tu cuenta bancaria un total de 5,150 soles. Vale precisar que tu AFP tendrá como obligación el envío del primer depósito, como máximo, 30 días calendario tras haber hecho la solicitud, aunque es probable que también pueda hacerse efectivo antes de ese plazo límite.

En caso no solicites los 20,600 soles, sino un monto un poco menor, el depósito también se hará de forma mensual, teniendo en cuenta que máximo recibirás 1 UIT en cada desembolso. Si es que, por ejemplo, pides 12,000 soles a tu AFP, en los dos primeros meses tienes que recibir 5,150 soles y en el tercero, la diferencia de 1,700 soles.

Si tu solicitud consta de una cantidad menor a la de 1 UIT, el pago de tu dinero se realizará en una sola armada durante los 30 días calendario posterior a la presentación de tu solicitud.

Los peruanos podrán solicitar hasta 20,600 soles de sus fondo de pensiones (Foto: Andina)

EL PAGO DE TU AFP ES INTANGIBLE

Al igual que los retiros de AFP anteriores, este séptimo desembolso también es de carácter intangible, lo que quiere decir que no podrá ser descontado por compensación legal o contractual, embargo, retención o de cualquier forma de afectación, sea por orden judicial o administrativa.

Sin embargo, existe una excepción a la regla y es referente a las deudas por alimentos. En ese caso, el dinero puede ser descontado hasta un máximo del 30%.