Probablemente nunca más verás a tanto insecto reunido en un mismo lugar. Si vives en Estados Unidos y eres de los que le teme a estos especímenes, este artículo no es para ti, pero si quieres estar seguro de que estos seres no estarán cerca, entonces es mejor que sigas leyenda para conocer lo que necesitas sobre el “Apocalipsis de cigarras”, un evento único y que se estima que no se volverá a repetir en más de un siglo.

De hecho, las autoridades de Estados Unidos ya están advertidas de la llegada de estos insectos voladores, conocidos por su poderoso canto, que en realidad se trata de un estridulo o chirrido frotando sus alas mientras se refugian en el subsuelo, por lo que su aparición será, literalmente, desde debajo de la tierra.

"El apocalipsis de cigarras" ha puesto en alerta a los investigadores de Estados Unidos (Foto: Pexels)

¿QUÉ ES EL “APOCALIPSIS DE CIGARRAS”?

En sencillo, se trata de la aparición de miles de millones de cigarras que salen del subsuelo para recorrer una gran cantidad de kilómetros en Estados Unidos, para luego dispersarse.

¿Es peligroso? No. Estos seres, de hecho, son de los más inofensivos que existen entre los reinos animales, por lo que no temas que te podrían picar, morder o atacar, esto no ocurrirá. Sin embargo, es muy probable que su intenso sonido se replique con más fuerza al unirse a otras.

Es decir, no te atacarán, pero deberás acostumbrarte al fuerte canto que millones de ejemplares realizarán de manera coordinada. Es hora de buscar los audífonos o tapones para oídos y alistarte para malas noches de sueño.

Pero, ¿no es que las cigarras tienen una vida breve? Sí, es cierto, por ello su canto estridente debería pasar rápidamente, pero se tratan de varias camadas que coincidirán, por lo que será casi un mes y medio en el que estos seres emergerán del subsuelo.

Las cigarras suelen emerger del subsuelo en grupos de millones de especímenes (Foto: Pexels)

¿POR QUÉ OCURRE EL “APOCALIPSIS DE CIGARRAS”?

En 2024 se unirán dos camadas periódicas de cigarras: la cría XIX, conocida como la Gran Cría del Sur, y la cría XIII del norte de Illinois. Ambas cuentan con periodos de entre 13 y 17 años de vida, respectivamente.

“Es raro que veamos una cría doble de esta magnitud”, indicó el Dr. Jonathan Larson, entomólogo y profesor adjunto de la Universidad de Kentucky, que conversó con CNN.

Cabe destacar que este insecto se reúne en grupos llamados crías, que pueden contener varias especies según el momento en que emergen y en este caso ambas lo harán al mismo tiempo.

“Hablamos de una rareza absoluta en la naturaleza, uno de los insectos más impresionantes de Estados Unidos”, añadió.

¿DÓNDE Y CUÁNDO OCURRIRÁ EL “APOCALIPSIS DE CIGARRAS”?

Se estima que este evento iniciará cuando la temperatura del suelo a 20 centímetros de profundidad alcance los 18 grados. Es decir, entre el inicio y la quincena de mayo y se extenderá por, aproximadamente, seis semanas.

Todo este periodo será clave para la presencia de cigarras en el medio oeste y sureste de Estados Unidos durante aproximadamente un mes y medio.

Se espera que la zona norte de Illinois, sur de Wisconsin, Este Iowa y noroeste de Indiana se vean plagadas de cigarras de la cría XIII. Por su parte, las zonas centro y sur de Illinois, Missouri y áreas de Kentucky, Tennessee, Virginia, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana y Arkansas serán testigos de la aparición de cigarras de la cría XIX.