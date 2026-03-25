Este miércoles 25 de marzo finalizarán los debates de esta semana del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que iniciaron el pasado lunes 23 con una jornada llena de hechos virales y situaciones que resaltaron más por las confrontaciones entre candidatos que por las propuestas de sus planes de Gobierno. Entre los candidatos destacados de este miércoles 25 tenemos a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y Mario Vizcarra (Perú Primero). Aquí te cuento cuáles son los canales de transmisión para ver este debate y las opciones en TV Abierta y Streaming .

Hoy se lleva a cabo el tercer debate presidencial. (JNE)

¿Dónde ver el debate presidencial del JNE 2026 EN VIVO? Canales TV y Streaming

El debate presidencial organizado por el JNE podrá verse tanto en televisión abierta como en plataformas digitales. En señal abierta, será transmitido por TV Perú, cuya señal también será retransmitida por América Televisión, ATV, Willax TV y Latina. Además, estará disponible vía streaming en América TVGo.

Para quienes no tienen acceso a un televisor o prefieren ver el debate desde el celular, laptop o Smart TV, el JNE y los canales participantes han habilitado varias alternativas digitales gratuitas.

Tipo de plataforma Plataforma / App Detalle Streaming oficial JNE YouTube del JNE Transmisión oficial EN VIVO del debate Streaming oficial JNE Facebook Live del JNE Streaming simultáneo con interacción por comentarios Streaming TV Perú YouTube de TV Perú Señal nacional e internacional EN VIVO Streaming TV Perú Web y app de TV Perú Programación en directo sin costo Apps de canales privados América tvGO App/web con transmisión en vivo gratuita dentro del Perú Apps de canales privados Latina Play App/web con señal en directo gratuita dentro del Perú

Se recomienda revisar la programación de cada canal para no perderse ningún detalle del debate, que se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo y estará dividido en cuatro bloques temáticos.

¿Cómo será el formato del debate presidencial del JNE 2026?

Primer bloque:Un candidato inicia con una exposición de 1 minuto sobre un tema específico, como seguridad ciudadana. Luego, los otros dos participantes de su grupo cuentan con 2 minutos y medio cada uno para responder. Esta dinámica se repite entre los tres candidatos y posteriormente con los demás grupos.

Segundo bloque:Se desarrollará a partir de preguntas enviadas por los ciudadanos. Cada candidato responderá una pregunta distinta, seleccionada por sorteo el mismo día, sobre temas variados como salud o economía, distintos al eje principal del debate.

Tercer bloque:Mantendrá la misma dinámica del primer bloque, pero enfocado en un segundo tema de la jornada. Por ejemplo, en la primera fecha se abordará la integridad pública y la lucha contra la corrupción.

Cuarto bloque:Cada candidato cerrará su participación con un mensaje final dirigido al público en general.

Candidatos que participan hoy miércoles 25 de marzo

El JNE ha dividido a los postulantes en grupos para evitar debates masivos y permitir que cada uno tenga tiempo efectivo de exposición. Para el miércoles 25 de marzo está programado un tercer grupo de 12 candidatos, que se enfrentan en ternas a lo largo de la noche.

Candidato Partido político Antonio Ortiz Villano Salvemos al Perú Jorge Nieto Montesinos Partido del Buen Gobierno Mario Vizcarra Cornejo Perú Primero Enrique Valderrama Peña APRA Rafael Belaúnde Llosa Libertad Popular Paul Jaimes Blanco Progresemos Mesía Guevara Amasifuén Partido Morado Roberto Chiabra León Unidad Nacional Ronald Atencio Sotomayor Alianza Electoral Venceremos Keiko Fujimori Higuchi Fuerza Popular Herbert Caller Gutierrez Partido Patriótico del Perú Rosario Fernández Bazán Un Camino Diferente