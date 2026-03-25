La primera ronda de debates llega a su fin este miércoles 25 de marzo, donde 12 candidatos expondrán lo mejor de su plan de Gobierno en el Debate Presidencial del JNE 2026. Keiko Fujimori de Fuerza Popular, será la candidata que posiblemente se robe todos los flashes en esta jornada electoral, siendo su cuarta participación para la presidencia, quien junto a otros 11 candidatos estarán presentes en esta oportunidad. Por esta razón, a continuación te dejaré con los horarios para ver este debate presidencial del JNE 2026 de este miércoles 25 de marzo.
¿A qué hora es el debate presidencial del JNE 2026 hoy miércoles 25 de marzo?
Si sigues el debate desde fuera del país, estas son las horas aproximadas de inicio tomando como referencia la primera jornada, que se replica para hoy miércoles 25:
|Hora local
|Países / Zonas
|19:00 horas
|México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras
|20:00 horas
|Perú, Colombia, Ecuador, Panamá
|21:00 horas
|Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico, República Dominicana
|22:00 horas
|Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay
|9:00 p. m. ET
|Estados Unidos (costa este)
|8:00 p. m. CT
|Estados Unidos (zona centro)
|7:00 p. m. MT
|Estados Unidos (zona montaña)
|6:00 p. m. PT
|Estados Unidos (zona Pacífico)
Candidatos que participan hoy miércoles 25 de marzo
El JNE ha dividido a los postulantes en grupos para evitar debates masivos y permitir que cada uno tenga tiempo efectivo de exposición. Para el miércoles 25 de marzo está programado un tercer grupo de 12 candidatos, que se enfrentan en ternas a lo largo de la noche.
|Candidato
|Partido político
|Antonio Ortiz Villano
|Salvemos al Perú
|Jorge Nieto Montesinos
|Partido del Buen Gobierno
|Mario Vizcarra Cornejo
|Perú Primero
|Enrique Valderrama Peña
|APRA
|Rafael Belaúnde Llosa
|Libertad Popular
|Paul Jaimes Blanco
|Progresemos
|Mesía Guevara Amasifuén
|Partido Morado
|Roberto Chiabra León
|Unidad Nacional
|Ronald Atencio Sotomayor
|Alianza Electoral Venceremos
|Keiko Fujimori Higuchi
|Fuerza Popular
|Herbert Caller Gutierrez
|Partido Patriótico del Perú
|Rosario Fernández Bazán
|Un Camino Diferente