Conoce cuál es el horario para ver el debate presidencial del JNE 2026, este miércoles 25 de marzo, desde Lima, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Colombia y más. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini)
Piero Hatto
La primera ronda de debates llega a su fin este miércoles 25 de marzo, donde 12 candidatos expondrán lo mejor de su plan de Gobierno en el Debate Presidencial del JNE 2026. Keiko Fujimori de Fuerza Popular, será la candidata que posiblemente se robe todos los flashes en esta jornada electoral, siendo su cuarta participación para la presidencia, quien junto a otros 11 candidatos estarán presentes en esta oportunidad. Por esta razón, a continuación te dejaré con los horarios para ver este debate presidencial del JNE 2026 de este miércoles 25 de marzo.

Conoce los canales de transmisión y dónde ver el Debate Presidencial del JNE 2026, este miércoles 25 de marzo, que iniciará a las 8:00 p.m. hora peruana. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
¿A qué hora es el debate presidencial del JNE 2026 hoy miércoles 25 de marzo?

Si sigues el debate desde fuera del país, estas son las horas aproximadas de inicio tomando como referencia la primera jornada, que se replica para hoy miércoles 25:

Hora localPaíses / Zonas
19:00 horasMéxico, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras
20:00 horasPerú, Colombia, Ecuador, Panamá
21:00 horasVenezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico, República Dominicana
22:00 horasChile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay
9:00 p. m. ETEstados Unidos (costa este)
8:00 p. m. CTEstados Unidos (zona centro)
7:00 p. m. MTEstados Unidos (zona montaña)
6:00 p. m. PTEstados Unidos (zona Pacífico)
Candidatos que participan hoy miércoles 25 de marzo

El JNE ha dividido a los postulantes en grupos para evitar debates masivos y permitir que cada uno tenga tiempo efectivo de exposición. Para el miércoles 25 de marzo está programado un tercer grupo de 12 candidatos, que se enfrentan en ternas a lo largo de la noche.

CandidatoPartido político
Antonio Ortiz VillanoSalvemos al Perú
Jorge Nieto MontesinosPartido del Buen Gobierno
Mario Vizcarra CornejoPerú Primero
Enrique Valderrama PeñaAPRA
Rafael Belaúnde LlosaLibertad Popular
Paul Jaimes BlancoProgresemos
Mesía Guevara AmasifuénPartido Morado
Roberto Chiabra LeónUnidad Nacional
Ronald Atencio SotomayorAlianza Electoral Venceremos
Keiko Fujimori HiguchiFuerza Popular
Herbert Caller GutierrezPartido Patriótico del Perú
Rosario Fernández BazánUn Camino Diferente
