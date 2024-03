La elección de la nueva reina de belleza se dará este sábado 9 de marzo (08:00 horas de México / 9 am ET | 8 am CT | 7 am MT | 6 am PT) en el certamen del Miss Mundo 2024 que se realizará desde el Centro de Convenciones Jio World de la ciudad de Bombay, India. En este artículo te compartiremos los canales de televisión que transmiten el evento que también es conocido como el Miss World.

El Miss World será televisado en todo el mundo a través de la señal de SONY Live, todavía no se ha confirmado si habrá transmisión gratuita desde su canal oficial de YouTube. Por otro lado, la cadena Telemundo de Puerto Rico ofrecerá la cobertura para el público puertorriqueño y Canal 1 lo hará por señal abierta en Costa Rica.

¿Qué canal transmite el Miss Mundo 2024 en diferentes países del mundo?

Países Canales TV Perú Sony Liv Estados Unidos Sony Liv México Sony Liv Puerto Rico Sony Liv y Telemundo PR Costa Rica Sony Liv y CANAL 1 Argentina Sony Liv Chile Sony Liv Paraguay Sony Liv Uruguay Sony Liv Colombia Sony Liv Ecuador Sony Liv Venezuela Sony Liv Brasil Sony Liv España Sony Liv Honduras Sony Liv Guatemala Sony Liv El Salvador Sony Liv Nicaragua Sony Liv Panamá Sony Liv Bolivia Sony Liv