El eclipse solar total del 12 de agosto promete una escena histórica en España , pero la Luna no será el único elemento que determine la experiencia: las nubes tendrán la última palabra. La previsión meteorológica apunta a una jornada estable y predominantemente despejada en gran parte del país, con mejores expectativas en amplias zonas del interior y más incertidumbre cerca del Cantábrico, Galicia litoral y el mar de Alborán.

La clave será escoger un punto de observación con un horizonte oeste limpio, porque el fenómeno ocurrirá al final de la tarde, cuando el Sol ya estará bajo. No basta con que el cielo sobre tu cabeza parezca azul: una banda de nubes situada a varios kilómetros hacia el oeste o noroeste podría ocultar el disco solar en el momento decisivo.

Conoce los mejores lugares de España para observar el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026: zonas de totalidad, horarios, miradores y consejos para vivir el gran fenómeno astronómico. (Foto: iStock / Composición Gestión Mix)

Un eclipse total al atardecer en España

El 12 de agosto de 2026 será una fecha excepcional para la astronomía española. La franja de totalidad cruzará la Península de oeste a este y permitirá ver cómo la Luna cubre por completo el Sol en buena parte de la mitad norte, con paso por ciudades como A Coruña, León, Burgos, Bilbao, Zaragoza, València y Palma. En el sur, el eclipse será parcial, pero con porcentajes de ocultación muy elevados en varias ciudades.

España se sitúa al final de la trayectoria de la umbra lunar —la zona central de sombra donde se produce la totalidad—. Por eso, el máximo llegará muy cerca de la puesta de sol. En A Coruña, por ejemplo, el máximo será a las 20:28 y la totalidad durará 76 segundos; en Burgos, el máximo será a las 20:29, con 104 segundos de oscuridad total y el Sol a apenas 8 grados de altura.

Este detalle condiciona toda la estrategia: cuanto más bajo esté el astro rey, mayor será la importancia de evitar montañas, edificios, árboles y nubes bajas en dirección oeste. El mejor lugar no siempre será el más cercano al centro de la franja de totalidad, sino el que combine visibilidad astronómica y mejores condiciones de transparencia atmosférica.

Dónde habrá menos nubes para ver el eclipse

El panorama general es favorable. AEMET prevé cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España durante la tarde del eclipse, una situación asociada a la estabilidad atmosférica. Las opciones más prometedoras se concentran, en términos amplios, en el interior peninsular, el valle del Ebro y buena parte de Baleares, siempre revisando la actualización de última hora.

En cambio, las áreas con más riesgo de que la nubosidad interfiera son el litoral norte de Galicia y la cornisa cantábrica. Allí pueden predominar las nubes bajas, especialmente junto a la costa, un tipo de nubosidad estratiforme que puede bloquear por completo la observación del Sol aunque no deje precipitaciones.

También habrá que vigilar las nubes de evolución diurna en las montañas del norte y el tercio oriental. Pirineos orientales, la Ibérica de Teruel, el este de Castilla-La Mancha y los Sistemas Béticos orientales presentan mayor probabilidad de desarrollos convectivos, chubascos aislados o tormentas durante la tarde.

Zona de observación Tendencia prevista al atardecer Principal factor de riesgo Interior peninsular Cielos despejados o poco nubosos Calor y visibilidad hacia el oeste Valle del Ebro Buenas opciones de observación Nubes de evolución en áreas próximas Baleares Condiciones mayormente favorables Sol extremadamente bajo, sobre todo en Palma Cantábrico y norte de Galicia Más nubosidad baja y cielos cubiertos Estratos marítimos y brumas costeras Teruel, Pirineos orientales y este peninsular Mayor variabilidad Convección, tormentas y nubosidad vespertina Litoral de Alborán Incertidumbre por nubes y calima Reducción de transparencia atmosférica

El eclipse solar total del 12 de agosto se verá en España: horarios por ciudad, zonas de totalidad, consejos para verlo con seguridad y cómo seguir la transmisión online. (Foto: iStock)

Las nubes que pueden arruinar la observación

No todas las nubes afectan igual. Las nubes altas, como los cirros, suelen ser semitransparentes y, en muchos casos, permiten seguir el eclipse con filtros homologados. Sin embargo, pueden restar contraste a fenómenos fugaces de la totalidad, como la corona solar, las protuberancias o el oscurecimiento súbito del paisaje.

El verdadero adversario es la nubosidad baja: estratos, estratocúmulos y bancos costeros asociados a humedad marítima. Estas capas opacas son más probables en el Cantábrico y el litoral gallego. La calima ligera prevista en el mar de Alborán, el extremo sur andaluz, Lanzarote y Fuerteventura tampoco cubriría necesariamente el Sol, pero sí puede degradar la nitidez del cielo.

Una regla práctica: consulta la evolución de nubosidad una o dos horas antes y mantén un plan de movilidad corto. Desplazarte unos kilómetros hacia una zona interior, elevada o con mejor apertura al oeste puede marcar la diferencia entre una fotografía memorable y una pantalla gris.

Calor, viento y riesgo de incendios

La jornada será calurosa. AEMET anticipa temperaturas superiores a 35 grados en gran parte de los interiores peninsulares y Baleares, con valores que podrían superar los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Ebro. Aunque a la hora del eclipse la temperatura bajará entre 2 y 5 grados respecto a la máxima, la exposición prolongada al sol y la espera requieren agua, gorra y protección térmica.

El viento será flojo en general, aunque puede soplar con intervalos moderados en el Estrecho, las costas gallegas y el litoral sureste. Más importante aún: el Índice de Peligro de Incendios Forestales alcanzará niveles muy altos o extremos en gran parte de la Península y Baleares. No estaciones vehículos sobre vegetación seca, no uses llamas ni pirotecnia y evita accesos no autorizados a entornos forestales.

Cómo ver el eclipse de forma segura

La totalidad será breve, pero las fases parciales ocuparán buena parte de la tarde. Nunca mires al Sol sin protección homologada: utiliza gafas para eclipses o visores que cumplan la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales, por oscuras que sean, no son seguras.

Solo durante los instantes exactos de totalidad puede observarse el Sol sin filtro, y únicamente si se está dentro de la franja total. Cuando reaparezca el primer brillo solar, hay que volver a colocarse la protección de inmediato. Si usarás cámara, prismáticos o telescopio, instala un filtro solar específico en la parte frontal del equipo: las gafas de eclipse no sustituyen ese filtro.

El consejo final es simple: prioriza un cielo despejado, un horizonte oeste libre y la seguridad visual. Si las condiciones acompañan, España vivirá uno de sus espectáculos celestes más irrepetibles: no habrá otro eclipse total de Sol visible desde el país hasta 2053.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)