El Powerball es uno de los juegos de lotería más populares de Estados Unidos y el miércoles 25 de junio se realizó un nuevo sorteo. A raíz del mismo, muchas personas de New York resultaron victoriosas. Para que conozcas cuáles fueron los premios que se ganaron en dicho estado, lee esta nota.

Por si te preguntas cuáles fueron los números ganadores de la mencionada fecha, pues fueron el 2, el 12, el 37, el 51, el 61, el Powerball fue 22 y el Power Play 3x. Como ya te indiqué los números, no estaría mal que revises bien tus boletos, ya que podrías haber ganado algo.

Ten en cuenta que si bien nadie de New York fue ganador de grandes premios en el sorteo del Powerball del miércoles 25 de junio, sí se vendieron bastantes boletos ganadores en dicho estado, de acuerdo a información brindada por The New 96.1. Por favor, presta bastante atención a lo siguiente.

Las horas límite de venta de boletos de Powerball varían según la jurisdicción de venta. (Foto: Francine Orr / Los Angeles Times vía Getty Images)

Los premios de Powerball que fueron ganados en New York tras el sorteo del miércoles 25 de junio

Según la citada fuente, se vendieron 14 boletos ganadores del cuarto puesto en New York (12 ganaron $100, mientras que los restantes, como tenían el Power Play, ganaron $300). Todos esos tickets solo acertaron 4 de los 5 primeros números mencionados en el segundo párrafo.

Además, The New 96.1 sostuvo que, en New York, se vendieron 45 boletos de Powerball ganadores del quinto puesto. Esos tickets acertaron 3 de los 5 primeros números más el Powerball. De la cantidad indicada, 40 ganaron $100, mientras que los restantes, como tenían el Power Play, ganaron $300.

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images)

Ahora que ya sabes cuáles fueron los premios ganados en New York a raíz del sorteo del miércoles 25 de junio, te comento que para el sorteo de este sábado 28 de junio hay un gran premio estimado de 155 millones de dólares, con la opción en efectivo de 71.0 millones de dólares. ¿Te animas a participar en el juego de lotería?

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.