¿Te imaginas ganar algún premio de lotería y estar a punto de perderlo? Sin duda eso sería un duro golpe para cualquiera, pero parece que hay alguien que está por experimentarlo. Un residente de Virginia, en Estados Unidos, se adjudicó el derecho de reclamar $50,000 dólares tras jugar un boleto de Powerball que contenían algunos números sorteados, pero ahora todo eso, aparentemente, solo quedará en el pasado y como una simple anécdota, muy triste, por cierto, ya que está a poco de ver cómo ese dinero, que todos quisiéramos tener en sus cuentas bancarias, se esfuma, como por arte de magia.

El caso ha generado cierta preocupación, pero un enorme asombro en la opinión pública de todo el país, pero principalmente del estado en cuestión. Y es que, con lo difícil que es ganar algo de una lotería, es descabellado que ese premio no vaya a poder ser disfrutado por el jugador, tal y como se ha informado en los últimos días. Sin embargo, esta persona, no identificada por el momento, aún puede hacer algo por quedarse con toda esa plata, así que ello me permite tener más información para contarte respecto a este curioso suceso.

JUGADOR DE VIRGINIA GANA $50,000 DÓLARES DE POWERBALL

Una persona, de quien no se conoce ni su nombre, compró en Wawa en 2390 Plank Road en Fredericksburg, Virginia, un boleto de Powerball para el sorteo del pasado lunes 27 de noviembre de 2023. Aquella noche los números sorteados fueron 2-21-38-61-66, mientras que el Powerball fue el 12. Como resultado, este hombre o mujer acertó cuatro bolillas blancas y la roja también, por lo que se hizo dueña de la posibilidad de reclamar $50,000 dólares como premio, el cual ahora pende de un hilo y pasaré a explicártelo.

Una clienta recoge sus boletos de lotería Powerball con la ilusión de ganar algún premio (Foto: Mark Ralston / AFP)

¿POR QUÉ EL GANADOR DE 50 MIL DÓLARES ESTÁ A PUNTO DE PERDERLO TODO?

La mayoría de las personas que ganan algún premio de lotería suele ir de inmediato a las oficinas de la compañía para cobrarlo o, a lo mucho, deja pasar unas cuantas semanas. Sin embargo, este individuo protagonista del artículo no lo ha hecho hasta el momento, poniendo en juego su posibilidad de cobrar el dinero, ya que, como en todos los estados, el premio de la lotería tiene una especie de fecha de vencimiento o límite para presentarse y exigir el monto en cuestión.

En Virginia, las leyes estipulan que los ganadores de un premio de lotería tienen 180 días para acercarse a la empresa y reclamar lo que ganaron. Teniendo en cuenta que el sorteo fue el 27 de noviembre del año pasado, esa cantidad límite se cumple este sábado 25 de mayo. No obstante, como no es día hábil, el día se corre, así que tiene plazo hasta el martes 28 de mayo a las 5 p. m. (hora local). En caso no se apersone hasta esa fecha, ya no podrá recoger el dinero.

¿QUÉ PASARÁ CON EL PREMIO SI NO SE RECOGER?

Los premios no recogidos en este estado no se quedan para la compañía, sino que, por ley, se destinan al Fondo Literario de Virginia, que otorga préstamos a bajo interés a localidades para la construcción, renovación y actualización tecnológica de escuelas públicas, por lo que queda el dinero para una buena causa y muchos niños se beneficiarían. No obstante, hay que esperar para ver si este ganador se acerca o no a las oficinas de la lotería para recoger el dinero.

El Powerball es un juego de lotería multiestatal que regularmente ofrece premios por un valor de cientos de millones de dólares.