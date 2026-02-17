La Cuaresma es un periodo importante del calendario cristiano que invita a la reflexión, la preparación espiritual y el cambio personal. Es una etapa que antecede a la Semana Santa y a la Pascua y está muy vinculada a la tradición de la Iglesia católica, aunque también es observada por otras confesiones cristianas. En 2026, la Cuaresma comienza el miércoles 18 de febrero, conocido como Miércoles de Ceniza. Ese día, los fieles reciben una cruz de ceniza en la frente como símbolo de humildad y arrepentimiento. La fecha marca el inicio oficial de este tiempo litúrgico y suele ir acompañada de ayuno y abstinencia.

La Cuaresma tiene una duración de 40 días sin contar los domingos y finaliza el jueves 2 de abril de 2026, justo antes de la Misa de la Cena del Señor, que da inicio a la Semana Santa. El número 40 tiene un fuerte simbolismo bíblico y representa tiempos de prueba, preparación y renovación espiritual.

La cuaresma es un tiempo de reflexión, ayuno y oración que prepara a los fieles para la Pascua. (Foto referencial: Freepik)

Durante este periodo, la Iglesia propone tres prácticas principales: oración, ayuno y limosna. Estas acciones buscan ayudar a las personas a fortalecer su relación con Dios, practicar la solidaridad y reflexionar sobre sus actitudes y hábitos cotidianos.

El significado de la Cuaresma está profundamente relacionado con los 40 días que Jesús pasó en el desierto, según los Evangelios, enfrentando tentaciones antes de comenzar su vida pública. Por ello, este tiempo se entiende como una oportunidad para el recogimiento, el autocontrol y la conversión interior.

Su duración y significado están inspirados en los 40 días que Jesús pasó en el desierto. (Foto referencial: Freepik)

Más allá del lado religioso, muchas personas viven la Cuaresma como un momento para hacer pausas, replantearse objetivos y adoptar cambios positivos en su vida diaria. En ese sentido, su mensaje central es el de la renovación, la esperanza y la preparación para la celebración de la Pascua.