La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) retiró su demanda, este 4 de marzo de 2025, contra los bancos estadounidenses JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo, que habían sido incluidos en un proceso judicial por culpa de la plataforma de pago Zelle. Si bien, la medida legal quedó sin efecto, conoce por qué dichas entidades financieras estuvieron inmersas en este caso.

CFPB, además de demandar a los tres bancos, incluyó en el proceso a Early Warning Services, que opera Zelle (Foto: Sitios web de Zelle, Bank of America, JP Morgan Chase y Wells Fargo)

¿POR QUÉ BANK OF AMERICA, JPMORGAN CHASE Y WELLS FARGO HABÍAN SIDO DEMANDADOS?

La razón por la que JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo fueron demandados por CFPB, en diciembre de 2024, es por no haber protegido a sus consumidores del “fraude generalizado” del sistema de pago electrónico Zelle.

Según la agencia federal responsable de la regulación de protección al consumidor en los Estados Unidos, los clientes de estos tres bancos perdieron más de US$870 millones desde que se lanzó en 2017. Lo peor fue que a pesar de las denuncias de cientos de miles de afectados, se les negó asistencia y en algunos les dijeron que “se comunicaran directamente con los estafadores para recuperar su dinero”.

En el comunicado del año pasado, CFPB precisa que además de las entidades bancarias se incluyó a Early Warning Services, que opera Zelle, en el proceso legal por apresurar el lanzamiento de dicha red al mercado para competir contra aplicaciones de pago en crecimiento, sin implementar salvaguardas efectivas para los consumidores.

“Los bancos más grandes del país se sintieron amenazados por las aplicaciones de pago competidoras, por lo que se apresuraron a lanzar Zelle. Al no implementar las salvaguardas adecuadas, Zelle se convirtió en una mina de oro para los estafadores, mientras que a menudo dejaba a las víctimas a su suerte”, manifestó el director de la CFPB, Rohit Chopra.

En aquel momento, la entidad gubernamental solicitó brindar ayuda a los clientes afectados por un monto que iba a ser determinado por un juzgado. Más adelante, el caso estuvo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Arizona.

Ni bien, el proceso legal se dio a conocer, la portavoz de Zelle, Jane Khodos, señaló a Forbes que la demanda no tenía fundamento, al tiempo de asegurar que la compañía había reembolsado a los afectador de los casos de fraude.

Bank of America es una de las principales entidades financieras de Estados Unidos (Foto: AFP)

CONOCE MÁS SOBRE ZELLE

Zelle es un sistema de pago electrónico con sede en Estados Unidos, propiedad de Early Warning Services, una empresa privada de servicios financieros de los bancos Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, BB&T, Capital One, PNC Bank y U.S. Bank.

Permite a un cliente transferir dinero electrónicamente a través de direcciones de correo electrónico vinculadas o números de teléfono móvil con sede en Estados Unidos, conocidos como “tokens”. Se hace mediante un dispositivo móvil o el sitio web de una institución bancaria participante.

“Los usuarios pueden crear múltiples tokens en diferentes bancos y reasignarlos rápidamente entre instituciones, una característica que ha dejado a los consumidores vulnerables a esquemas de fraude”, precisó CFPB en su comunicado del 20 de diciembre de 2024.