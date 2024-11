Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos, continúa con su tendencia de cerrar sucursales en todo el país. Esta medida refleja el cambio en curso hacia la banca digital y los esfuerzos del banco por optimizar sus operaciones .

A medida que los clientes recurren cada vez más a soluciones de banca en línea y móvil, la necesidad de sucursales físicas ha disminuido, lo que ha llevado a Bank of America a reevaluar su presencia física.

La Agencia Gubernamental, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), monitorea e informa sobre los cierres de sucursales bancarias. Estas sucursales deben enviar un aviso con 90 días de anticipación antes de tomar acciones, lo que significa que seguir estos comunicados de prensa lo mantiene a la vanguardia.

Sucursales de Bank of America que cerrarán definitivamente

A continuación, la lista de sucursales de Bank of America que no abrirán más sus puertas desde noviembre:

ESTADO DIRECCIONES DE BANCOS Arizona 9325 North 7th Street, Phoenix California 6905 Capistrano Avenue, Atascadero

2101 West 6th Street, Los Angeles Connecticut 100 Federal Road, Brookfield Georgia 1674 Monroe Drive, NE, Atlanta

3985 Sugarloaf Parkway, Lawrenceville Illinois 3210 W IL Route 60, Mundelein

40 N Randall Rd., Lake in the Hills Maryland 3731 Branch Avenue, Hillcrest Heights

7501 Redland Road, Derwood Missouri 3100 Main Street, Kansas City New Mexico 4301 Wyoming Boulevard, NE, Albuquerque New Jersey 367 Springfield Avenue, Summit

6718 Black Horse Pike, Egg Harbor Township Florida 3010 Cypress Gardens Road, Winter Haven New York 900 Third Avenue, New York Ohio 3029 West 117th Street, Cleveland South Carolina 104 Regency Drive, Columbia Texas 6401 NW Loop 410, San Antonio

1515 SW Loop 410, San Antonio Virginia 4101 West Broad Street, Richmond 1

2881 Braemar Village Plaza, Bristow Washington 1600 Riddell Road, NE, Bremerton

14440 124th Avenue NE, Kirkland

1201 Madison Street, Seattle

Los principales bancos tienen previsto cerrar 1.000 sucursales en todo Estados Unidos antes de finales de este año, y 65 de ellas cerrarán en tan solo tres semanas.

Bank of America y US Bank cerraron 11 sucursales cada uno del 15 de octubre al 5 de noviembre, su número más alto en ese período en 2024. Otros tres bancos importantes –Wells Fargo, Citizens Bank y Associated Bank– cerraron menos sucursales.

El estado más afectado fue California, que perdió 10 sucursales bancarias, seguido de Pensilvania, donde ocho cerraron sus puertas. Le siguieron Florida y Ohio, con media docena de cierres cada uno.