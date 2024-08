El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (Uscis, por sus siglas en inglés) desde el 19 de agosto de 2024 viene recibiendo las solicitudes dr cónyuges e hijos indocumentados, que viven desde hace más de una década en Estados Unidos. Conoce los pasos para presentar para solicitar la permanencia temporal en el país (Parole in Place) y el costo de la tarifa.

Se estima que 500,000 extranjeros cónyuges de ciudadanos estadounidenses podrían ser elegibles para acceder a este proceso. Los inmigrantes, en promedio, han residido en los Estados Unidos durante 23 años, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Además, unos 50,000 hijos no ciudadanos de estos cónyuges son elegibles para solicitar la libertad condicional bajo este proceso, lo que les permitirá solicitar la residencia permanente legal sin tener que salir de los Estados Unidos y ser procesados por un consulado estadounidense en el extranjero.

¿QUÉ SE NECESITA PARA SER ELEGIBLE PARA EL PAROLE IN PLACE?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revisará las solicitudes caso por caso para determinar la elegibilidad de los extranjeros para solicitar un ajuste de estatus. De acuerdo con la nota de prensa publicada en Uscis, se conoce que estos son los principales requisitos para calificar:

Demostrar una relación familiar con un ciudadano americano (comprobar que el vínculo existía antes del 17 de junio de 2024)

(comprobar que el vínculo existía antes del 17 de junio de 2024) Demostrar residencia continua sin admisión o libertad condicional en los Estados Unidos durante 10 años (al 17 de junio de 2024) o más en Estados Unidos.

Demostrar buen carácter moral

No tener condenas penales descalificantes

No representar una amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública

Cónyuges

Acta de matrimonio

Declaraciones de impuestos

Estados de cuenta del banco

Hijos

Acta de nacimiento

Constancia escolar

Tener una relación de hijastro calificado con un padre ciudadano estadounidense, según lo define la Ley de Inmigración y Nacionalidad a partir del 17 de junio de 2024.

GUÍA PARA PRESENTAR EL FORMULARIO I-131F PARA SOLICITAR EL PAROLE IN PLACE

Las personas elegibles deben presentar en línea el Formulario I-131F, Solicitud de Permiso de Permanencia Temporal en el País para ciertos no ciudadanos cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses, con la tarifa de presentación correcta. Uscis aclara que no hay una exención de pago. Además, cada peticionario, incluidos los hijastros no ciudadanos, debe presentar la solicitud por separado y tener su propia cuenta de myUscis.

Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta Uscis en línea. Si no tienes, crea una.

Inicia sesión en tu cuenta Uscis en línea. Si no tienes, crea una. Paso 2: Selecciona “File a Form Online” e ingresa al I-131F,

Selecciona “File a Form Online” e ingresa al I-131F, Paso 3: Completa todas las secciones de su Formulario. Uscis indica que puede rechazar su formulario si dejas cualquier casilla vacía o si no firmas su formulario.

Completa todas las secciones de su Formulario. Uscis indica que puede rechazar su formulario si dejas cualquier casilla vacía o si no firmas su formulario. Paso 4: Sube la evidencia. Debes demostrar con documentos que apoyen tu solicitud o petición. Los archivos adjuntados no pueden superar el tamaño de 6MB y, además, si no están en español, deben tener traducción en inglés junto con el documento original.

Sube la evidencia. Debes demostrar con documentos que apoyen tu solicitud o petición. Los archivos adjuntados no pueden superar el tamaño de 6MB y, además, si no están en español, deben tener traducción en inglés junto con el documento original. Paso 5: Revisa y firma tu solicitud de manera digital.

Revisa y firma tu solicitud de manera digital. Paso 6: Paga la tarifa de presentación de US$580 . Lo puedes hacer con tarjeta de crédito o de débito válida, o proporcionar el número de ruta de tu banco estadounidense y tu número de cuenta. Luego de realizar el pago, se enviará el formulario y recibirás una notificación de recibo con un número único que aplica a tu caso específico con Uscis.

. Lo puedes hacer con tarjeta de crédito o de débito válida, o proporcionar el número de ruta de tu banco estadounidense y tu número de cuenta. Luego de realizar el pago, se enviará el formulario y recibirás una notificación de recibo con un número único que aplica a tu caso específico con Uscis. Paso 7: Mira sus notificaciones de cita. Según el caso, puede que se te pidan acudir a una cita de servicios biométricos en un centro de asistencia de solicitudes.

Mira sus notificaciones de cita. Según el caso, puede que se te pidan acudir a una cita de servicios biométricos en un centro de asistencia de solicitudes. Paso 8: Responde a las solicitudes de evidencia y sube evidencia no solicitada. Te notificarán por mensaje de texto o de correo electrónico si debes responder a una Solicitud de Evidencia (RFE).

Responde a las solicitudes de evidencia y sube evidencia no solicitada. Te notificarán por mensaje de texto o de correo electrónico si debes responder a una Solicitud de Evidencia (RFE). Paso 9: Verifica el estatus de tu caso. Ingrese a su cuenta de Uscis en línea para obtener detalles acerca del estatus de su caso.

Verifica el estatus de tu caso. Ingrese a su cuenta de Uscis en línea para obtener detalles acerca del estatus de su caso. Paso 10: Envía y recibe mensajes de manera segura. Una vez que presentes el formulario tendrás acceso a un buzón seguro para enviar mensajes a un oficial de servicios de inmigración y recibir la respuesta a tu pregunta.

Envía y recibe mensajes de manera segura. Una vez que presentes el formulario tendrás acceso a un buzón seguro para enviar mensajes a un oficial de servicios de inmigración y recibir la respuesta a tu pregunta. Paso 11: Recibe la decisión. Ingresa a tu cuenta de USCIS en línea para leer detalles acerca de la decisión que tomamos sobre su caso. Para información de los tiempos de procesamiento de los formularios, visite nuestra página Información sobre Tiempos de Procesamiento de USCIS.

Solo puedes llenar en línea el formulario para solicitar el Parole in Place (Foto: Freepik)

¿QUÉ PASA SI SOY ELEGIBLE PARA EL PAROLE IN PLACE?

Si eres elegible para el Parole in Place, podrás solicitar la residencia permanente legal sin tener que salir de los Estados Unidos. Además, podrás tener tu permiso de trabajo y número de Seguro Social, lo que te permitirá tener mayores beneficios.