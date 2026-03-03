Desde este lunes 2 de marzo, el sector de entretenimiento digital sufrirá un cambio significativo que afectará a millones de suscriptores de Netflix , ya que la plataforma implementará una actualización técnica que limitará la compatibilidad con múltiples dispositivos antiguos. La medida ha provocado inquietud entre los usuarios, quienes temen perder el acceso a sus series preferidas de manera inesperada. En esta nota, te detallaré qué equipos están en riesgo, los motivos detrás de la decisión técnica y alternativas más prácticas para seguir disfrutando.

La restricción tecnológica impactará especialmente a diversos televisores inteligentes, consolas de videojuegos y dispositivos de reproducción multimedia. De acuerdo con informes de la prensa británica, se estima que la actualización afectará a más de 87 millones de dispositivos a nivel global.

Por qué razón Netflix no será compatible con ciertos dispositivos desde el 2 de marzo

Según los fundamentos de la plataforma de streaming, se deben a razones técnicas, pues se pretende elevar los niveles de seguridad y la resolución de imagen. Estos ajustes tecnológicos impiden que los dispositivos antiguos funcionen correctamente, ya que no poseen la potencia necesaria para estos nuevos estándares.

Según la plataforma de streaming, las actualizaciones pretenden elevar el sistema de seguridad y la resolución de imagen de sus producciones. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué dispositivos resultarían afectados con esta nueva actualización de Netflix

Aunque Netflix no detalló el listado completo en su comunidad oficial, los antecedentes de la plataforma indican que este tipo de medidas suelen impactar áreas específicas. Entre los posibles dispositivos que resultarán afectados son:

Smart TV con más de 8 a 10 años de antigüedad.

Reproducciones Blu-Ray con apps integradas.

Sony PlayStation 3.

Algunos modelos antiguos de Roku.

Consolas de generaciones anteriores.

Dispositivos con sistemas operativos que ya no se pueden actualizar.

Eso sí, esta actualización de Netflix no afectará a los televisores inteligentes de última actualización, ni tampoco a los teléfonos móviles o dispositivos de streaming más recientes.

La consola PlayStation 3 será una de las afectadas con estas nuevas actualizaciones de Netflix. (Crédito: Jonathan Nackstrand / AFP)

Qué otras opciones están disponible en caso resultes afectado

Si detectas que tu TV u otro dispositivo ya no es compatible con Netflix, hay otras alternativas disponibles para que sigas disfrutando de películas y series. Puedes vincular otros aparatos de streaming externos, tales como Fire TV, Roku o Apple TV, emplear consolas de videojuegos actuales o proyectar la señal del celular mediante un cable HDMI.